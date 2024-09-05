MSB'den "kılıçlı yemin" açıklaması: "Her yönüyle incelenmektedir"

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreninde yaşanan "kılıçlı yeminle" ilgili açıklamalarda bulundu.
GEREKEN İŞLEMLER YAPILACAKTIR
Yapılan açıklamada, "Bahse konu olay her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır." denildi.
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk
Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 40 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bilgilendirmeye göre; 1 Ocak'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1868'e yükseldi.
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk
20 TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ
Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 2 Eylül'de icra edilen hava harekatıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 20 hedef başarıyla imha edildi.
Son bir haftada sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu 531 kişi yakalandı.
Yılbaşından bu yana hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı da 9 bin 598 oldu.