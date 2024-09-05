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MSB'den "kılıçlı yemin" açıklaması: "Her yönüyle incelenmektedir"

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreninde yaşanan ve resmi olmayan "kılıçlı yeminle" ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Bahse konu olay her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır." denildi.

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 12:04 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 12:21
MSB’den kılıçlı yemin açıklaması: Her yönüyle incelenmektedir

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Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreninde yaşanan "kılıçlı yeminle" ilgili açıklamalarda bulundu.

MSB'den mezuniyette "kılıçlı yemin" açıklaması!



GEREKEN İŞLEMLER YAPILACAKTIR
Yapılan açıklamada, "Bahse konu olay her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır." denildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki AktürkBasın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk

Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 40 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bilgilendirmeye göre; 1 Ocak'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1868'e yükseldi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki AktürkBasın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk

20 TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ
Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 2 Eylül'de icra edilen hava harekatıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 20 hedef başarıyla imha edildi.

Son bir haftada sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu 531 kişi yakalandı.

Yılbaşından bu yana hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı da 9 bin 598 oldu.

Kılıç çeken teğmenlerKılıç çeken teğmenler

TEĞMENLERİN RESMİ OLMAYAN YEMİNİ
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 30 Ağustos 2024 tarihinde Kara Harp Okulu'nda yapılan yemin töreninden sonra sosyal medyaya yansıyan olaylara ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

Öncelikle, Zafer Bayramı'mızı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü büyük bir coşkuyla kutladığımız 30-31 Ağustos tarihlerinde, Harp Okullarımızın mezuniyet törenlerini de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle icra ettik.

Köklü bir tarihe sahip olan ordumuzun gözbebeği Harp Okullarımızın mezuniyet sevincinin yanı sıra ülkemiz ve dünya tarihinde ilk defa 3 kız öğrencimizin Harp Okullarımızdan birincilikle mezun olmasının da gururunu yaşadık.

Bununla birlikte Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna bazı görüntüler yansımıştır. Söz konusu görüntüler, özellikle sosyal medya üzerinden farklı yorum ve değerlendirmelerle bağlamından koparılıp bambaşka mecralara, boyutlara çekilmeye çalışılmakta, gerçeklikten kopuk kısır tartışmalar oluşturulmaktadır.

Kılıç çeken teğmenlerKılıç çeken teğmenler

Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.

MANİPÜLASYON ÜRETENLERE İTİBAR ETMEMELİDİR
Bahse konu olay da her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır. Dolayısıyla kamuoyu bu konuda müsterih olmalı ve kendi ajandalarına göre bu görüntüler üzerinden manipülasyon üretenlere itibar etmemelidir.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki AktürkBasın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk

Şanlı ordumuzun, terörle mücadeleden uluslararası misyonlara kadar birbirinden zorlu görevleri üstün bir gayretle yerine getirdiği bu dönemde, ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya, milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimizi yıpratmaya ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya yönelik paylaşım, yorum ve değerlendirmelerin kimseye bir yararının olmayacağı açıktır.

Kılıç çeken teğmenlerKılıç çeken teğmenler

Nitekim, bu olayı fırsat bilerek sosyal medya platformlarında Bakanlığımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve personelimize yönelik küfür/iftira/tehdit ve hakarette bulunarak kamuoyunda Bakanlığımızı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve personelimizi yıpratmaya/küçük düşürmeye /itibarsızlaştırmaya çalıştıkları tespit edilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin millî, manevi ve mesleki değerleri bir bütündür ve ayrıştırmaya çalışmak tehlikelidir. Kahraman ordumuz için subay yetiştiren Harp Okullarımızdan mezun olan teğmenlerimiz de; askerlik mesleğinin özü olan disiplin ile milli, manevi ve mesleki değerlerimizden asla taviz vermeden, en zor koşullarda dahi milletimize ve devletimize hizmet edecek subaylar olarak Silahlı Kuvvetlerimize önemli katkılar sağlayacaklardır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Anayasa'ya ve kanunlara bağlı olarak, milli, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde, Atatürk ilke ve inkılapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile amir ve komutanların emirleri doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başındadır.

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