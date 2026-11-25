Öyle görünüyor ki İmralı, örgüte büyük oranda hâkim vaziyette. Dolayısıyla İmralı'dan gelecek olan her bir mesajın örgüt tarafından da çok yakından takip edildiğini veya o mesajlara uygun bir şekilde hareket edildiğini görüyoruz.

Terörsüz Türkiye sürecinde ayrımcı dilin terk edilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, siyasi uzlaşı çağrısı yaptı.

MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIĞI BİREYSEL SUÇLARI KAPSAMAMALI

Dokunulmazlıklar siyaset için gerekli olan bir husustur. Ama sadece kürsü masuniyeti, yani siyasi fikirlerin ifade edilmesi için dokunulmazlıklar şarttır. Bireysel suçlar, yüz kızartıcı suçlar, birtakım başka üçüncü şahıslara karşı işlenmiş suçlar konusunda, Allah aşkına, niye milletvekilleri dokunulmaz olsun.

GÜMÜŞSUYU ÜÇKÂĞITÇILARI

Çocukluğumuzda Gümüşsuyu Parkı'nın girişinde üçkâğıtçılar vardı. Otururlar, kartları dağıtırlar, millete bir de 20 lira verirler ki oynasınlar diye, akşama kadar kumar oynatırlar, ondan sonra çuvalla parayı alır götürürlerdi. Fon meselesi de hayalî birtakım yükseltmeler üzerinde oluşan bir iktisadi değer. Bunun içerisinde oynayan herkes de hayalî bir değer üzerinde oluşan iktisadi getiriyi elde etmek için fona girmiş vaziyette. Yani bilerek, isteyerek, taammüden yapılmış olan bir faaliyet var. Katmerli bir taammüt var.

Kime gidiyorsa, nereye kadar uzanıyorsa bunların mutlaka hesabının sorulması sadece benim şahsi fikrim değil, milletin, kamuoyunun ortak beklentisidir. Ama topyekûn bütün siyasetçileri suçlamanın da son derece haksızlık olduğunu düşünüyorum.