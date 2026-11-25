Terörsüz Türkiye İzleme Komisyonu 19 üyeden oluşacak! Kurtulmuş: Mesele sonuç almaktır, siyasi şov değil
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MIKTA 12. Parlamento Başkanları Toplantısı için Avustralya'ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecinde millî iradenin önemine dikkat çeken Kurtulmuş, kurulacak İzleme Komisyonu'nun 19 üyeden oluşacağını açıkladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MIKTA 12. Parlamento Başkanları Toplantısı için Avustralya'ya giderken uçakta gazetecilerle sohbetinde, terörsüz Türkiye süreci, fon soruşturması ve milletvekillerinin dokunulmazlığı tartışmasıyla ilgili Sabah'tan Okan Müderrisoğlu'na konuştu.
İZLEME KOMİSYONU 19 ÜYEDEN OLUŞACAK
Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu'nun 19 üyeden oluşacağını açıkladı. Kurtulmuş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Üye sayısı 19 olacak. Grubu bulunan 7 siyasi partiden arkadaşların komisyonda yer alması için biz yazılarımızı bu hafta içerisinde yazarak parti yönetimlerine göndereceğiz. Partilerin aşağı yukarı tamamı bu süreçte de benim komisyon başkanı olmam yönünde tekliflerde bulunuyor. Meclis'te bütçe görüşmeleri var, Genel Kurul aşaması başlamadan ilk toplantımızı yaparız diye ümit ediyorum."
MECLİS SAHİP ÇIKTI: (TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ)
Üçüncü göz, birinci göz falan ayrım yapmadan bu sürecin bütün takip, kontrol, murakabesi millî iradenin kontrolünde oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu meseleye büyük oranda sahip çıktı. İzleme Komisyonunun bu sürece sağlayacağı en büyük katkı, siyasetin bu işi sahiplenmesini sağlamış olacak. Farklı siyasi partiler komisyonda bir araya gelerek yine müzakereci demokrasinin örneğini verecekler. Partilerin liderleriyle görüştüm. Gönlüm arzu eder ki geçmiş çalışmada olduğu gibi bu çalışmada da Yeni Parti'den ve İYİ Parti'den arkadaşlar da bu sürecin içerisinde olsun. Bu, demokrasinin selameti bakımından daha doğru bir yoldur. Bu süreci bir şekilde baltalamaya çalışan kimsenin olmayacağını ümit ediyorum.
SİYASİ EZBERLER BIRAKILMALI
Bu dönemin ilk gerekliliği eski siyasi ezberlerin geride bırakılmasıdır. Bunun ilk şartı da herkesin dil ve üslubuna dikkat etmesidir. Artık bu memlekette hiç kimse Türk'ü Kürt'ten, Kürt'ü Arap'tan, Sünni'yi Şii'den, Alevi'den ayırt edecek bir ayrımcı dili kullanmasın. Ayrımcı, ötekileştirici bir dil kullanmanın Türkiye'ye büyük bir zarar vereceği kanaatindeyim. Süreçlerde toplumun maşerî vicdanını rahatsız edecek görüntüler ortaya çıkmadı. Burada ilgililerinin de gerekli hassasiyetle davranmalarını bekliyoruz. Çünkü mesele burada sonuç almaktır, siyasi şov yapmak değildir.
ÖRGÜT İMRALI'YA UYUYOR
Öyle görünüyor ki İmralı, örgüte büyük oranda hâkim vaziyette. Dolayısıyla İmralı'dan gelecek olan her bir mesajın örgüt tarafından da çok yakından takip edildiğini veya o mesajlara uygun bir şekilde hareket edildiğini görüyoruz.
MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIĞI BİREYSEL SUÇLARI KAPSAMAMALI
Dokunulmazlıklar siyaset için gerekli olan bir husustur. Ama sadece kürsü masuniyeti, yani siyasi fikirlerin ifade edilmesi için dokunulmazlıklar şarttır. Bireysel suçlar, yüz kızartıcı suçlar, birtakım başka üçüncü şahıslara karşı işlenmiş suçlar konusunda, Allah aşkına, niye milletvekilleri dokunulmaz olsun.
GÜMÜŞSUYU ÜÇKÂĞITÇILARI
Çocukluğumuzda Gümüşsuyu Parkı'nın girişinde üçkâğıtçılar vardı. Otururlar, kartları dağıtırlar, millete bir de 20 lira verirler ki oynasınlar diye, akşama kadar kumar oynatırlar, ondan sonra çuvalla parayı alır götürürlerdi. Fon meselesi de hayalî birtakım yükseltmeler üzerinde oluşan bir iktisadi değer. Bunun içerisinde oynayan herkes de hayalî bir değer üzerinde oluşan iktisadi getiriyi elde etmek için fona girmiş vaziyette. Yani bilerek, isteyerek, taammüden yapılmış olan bir faaliyet var. Katmerli bir taammüt var.
Kime gidiyorsa, nereye kadar uzanıyorsa bunların mutlaka hesabının sorulması sadece benim şahsi fikrim değil, milletin, kamuoyunun ortak beklentisidir. Ama topyekûn bütün siyasetçileri suçlamanın da son derece haksızlık olduğunu düşünüyorum.