Gardırop Atatürkçüleri’nin vesayet özlemi! Kılıçlı korsan yeminle doğan ’disiplin’ tartışmaları... Toplumun yanıt beklediği 4 soru

Kılıç çeken teğmenler YEMİNİN BAŞ AKTÖRÜNDE "PİŞMAN DEĞİLİM" SÖZLERİ 'Yemin' tartışmalarının fitilini ateşleyen Teğmen Ebru Eroğlu 'nun toplumda baş gösteren tartışmalar ve vesayet odaklarının olayı politize etmesi sonrası "Pişman değilim" açıklaması yaptığı öğrenildi. Eroğlu'nun bahane olarak "Bizi tarikatçı-cemaatçi diye konuşuyor. Biz Atatürk çüyüz, hiçbir cemaat ve tarikatla alakamız olmadığını herkes gördü" argümanını sunması bir dönem "Genç Subaylar rahatsız" manşetleri atarak hükümete 'ordu sopası' gösteren vesayet tetikçilerinin ekmeğine de yağ sürdü. Disiplinsiz yemine ilişkin teğmen beyanı SÖZCÜ Gazetesi'nin manşetinde yer aldı. Bilindiği üzere Harp Okulları'nın mezuniyet töreni provaları 1 ay öncesinden başlıyor. Törene katılacak olan ailelerin kimlik numaralarına kadar alınıyor. Kimin nereye oturacağı en başından belli. Böyle bir ortamda teğmenlerin korsan yemin disiplinsizliği, Türk tarihinde bir ilk olan "kadın dönem birincileri" başarısını da gölgeledi.

Kılıç çeken teğmenler



"HARBİYELİ DE ALDANIR"



Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi "Harbiyeli de aldanır" başlıklı çarpıcı bir köşe yazısı kaleme aldı.



Milletine parmak sallayan değil, milli iradenin emrinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemine dikkat çekip "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk demokrasisine en büyük hizmetlerinden biri askeri vesayete son vermek oldu" diyen Selvi, "Ordu bizim göz bebeğimizdir. Ama bu askeri vesayet dönemlerini andıran, belli bir sosyolojiye mesaj veren "korsan yemin" olayını görmemize engel değil" şeklinde konuştu.



BAŞKAN ERDOĞAN RAHATSIZ



Başkan Erdoğan'ın da mezkur olaydan rahatsızlık duyduğunu dile getiren Selvi şu ifadeleri kullandı:

15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra değiştirilen yemin metninin yeniden okunmasını normal karşılayamayız. Kara Harp Okulu'ndan 980 teğmen mezun olmuş. Bunların arasında 200-250'si kılıçlarını kaldırıp dönem birincisinin liderliğinde korsan yemin yapıyorlar; 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyorlar. Peki o zaman geriye kalan 750 teğmen Mustafa Kemal'in askeri değil mi? Onların komutanları Mustafa Kemal'in askerleri değil mi? Ebru teğmenin okul komutanına "Yaptığımdan pişman değilim" dediği emekli Albay Zeki Üçok tarafından açıklandı. 28 Şubat'ta 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyerek bu millete parmak sallandı. Şimdi aynı kesimlere yönelik bu mesajların verilmesi hoş karşılanabilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu olaydan dolayı rahatsızlık duyduğu ifade ediliyor. Nasıl duymaz?