Galatasaray Gazze için susmadı! İsrail’den UEFA’ya ikinci şikâyet talimatı
İsrail’in Gazze’deki katliamına Şampiyonlar Ligi tribünlerinden tepki gösteren Galatasaray taraftarı, Stuttgart maçı sonrası yapılan UEFA şikâyetine boyun eğmedi. Sarı-kırmızılılar, Aston Villa gecesinde RAMS Park’tan dünyaya “Bırakın Gazze’deki bebekler yaşasın” diye seslendi. İsrail basını, bu çağrının ardından İsrail Futbol Federasyonu Başkanı Shino Zuaretz’in Galatasaray’ı UEFA’ya ikinci kez şikâyet etme talimatı verdiğini duyurdu.
İsrail Futbol Federasyonu, Gazze'deki katliama tribünlerden tepki gösteren Galatasaray'ı bir kez daha UEFA'ya şikâyet etmeye hazırlanıyor. İsrail basınından Walla Sport'un haberine göre federasyon başkanı Shino Zuaretz, Aston Villa maçında açılan Filistin'e destek pankartlarının ardından ikinci başvuru için talimat verdi.
Stuttgart maçındaki pankartları UEFA'ya taşıyan İsrail federasyonunun ilk şikâyeti, sarı-kırmızılı tribünleri susturamadı. Galatasaray taraftarı, Aston Villa karşısında Şampiyonlar Ligi sahnesinden dünyaya seslendi: "Bırakın Gazze'deki bebekler yaşasın."
GALATASARAY TRİBÜNLERİNDEN DÜNYAYA "GAZZE'Yİ UNUTMA" ÇAĞRISI
RAMS Park'ta "Özgür Filistin" ve "Gazze'yi asla unutma, soykırıma sessiz kalma" pankartları açıldı. Sarı-kırmızılı tribünler "İnsanlığın onuru, şerefi ve gururu sensin Gazze" mesajıyla Filistin halkına desteğini gösterdi. İsrail federasyonunun ilk şikâyetine gerekçe gösterdiği "İnsanlık bir olsun, Siyonizm yok olsun" pankartı da Aston Villa maçında yeniden tribündeydi.
İSRAİL FEDERASYONU STUTTGART PANKARTLARINA "MİDE BULANDIRICI" DEDİ
Stuttgart maçındaki pankartları "mide bulandırıcı" diye niteleyen siyonist İsrail Futbol Federasyonu, ilk başvurunun Zuaretz'in kararıyla yapıldığını ve sürece başka hiçbir tarafın katılmadığını savundu. Galatasaray taraftarı Aston Villa maçında Gazze'deki çocukların yaşam hakkını savunan pankartı açınca Zuaretz, UEFA'ya bir kez daha başvurulması talimatını verdi.
ÖZBEK'TEN NETANYAHU HÜKÜMETİNE TEPKİ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Aston Villa maçı öncesinde ilk şikâyetin arkasında Netanyahu hükümetinin bulunduğunu söyledi. Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Özbek, UEFA'ya siyasi saiklerle yapıldığını belirttiği şikâyete itibar etmeme çağrısı yaptı. Özbek, Filistin'le dayanışmanın insani ve vicdani bir duruş olduğunu belirterek UEFA'dan futbolu siyasi baskıya karşı korumasını istedi.
İSRAİL'İN İKİNCİ ŞİKÂYET HAMLESİNİN ARDINDAN GÖZLER UEFA'DA
Aston Villa maçındaki pankartları da UEFA'ya taşımaya hazırlanan İsrail Futbol Federasyonu'nun ikinci başvurusunun UEFA'ya ulaştığı henüz teyit edilmedi. UEFA, Netanyahu hükümetinden şikâyet gelip gelmediği sorusuna da yanıt vermedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in UEFA'ya mesajı ise açık: Filistin halkıyla dayanışmayı cezalandırmak, futbolu siyasi baskıdan korumanın yolu olamaz.