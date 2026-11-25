İsrail Futbol Federasyonu, Gazze'deki katliama tribünlerden tepki gösteren Galatasaray'ı bir kez daha UEFA'ya şikâyet etmeye hazırlanıyor. İsrail basınından Walla Sport'un haberine göre federasyon başkanı Shino Zuaretz, Aston Villa maçında açılan Filistin'e destek pankartlarının ardından ikinci başvuru için talimat verdi. Stuttgart maçındaki pankartları UEFA'ya taşıyan İsrail federasyonunun ilk şikâyeti, sarı-kırmızılı tribünleri susturamadı. Galatasaray taraftarı, Aston Villa karşısında Şampiyonlar Ligi sahnesinden dünyaya seslendi: "Bırakın Gazze'deki bebekler yaşasın."

Aston Villa maçındaki Gazze pankartları sonrası İsrail’den UEFA’ya ikinci şikâyet talimatı. (Foto: İHA) GALATASARAY TRİBÜNLERİNDEN DÜNYAYA "GAZZE'Yİ UNUTMA" ÇAĞRISI RAMS Park'ta "Özgür Filistin" ve "Gazze'yi asla unutma, soykırıma sessiz kalma" pankartları açıldı. Sarı-kırmızılı tribünler "İnsanlığın onuru, şerefi ve gururu sensin Gazze" mesajıyla Filistin halkına desteğini gösterdi. İsrail federasyonunun ilk şikâyetine gerekçe gösterdiği "İnsanlık bir olsun, Siyonizm yok olsun" pankartı da Aston Villa maçında yeniden tribündeydi.