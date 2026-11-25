YENİ Parti'deki yeni MYK'nın şifreleri: Özgür Özel'in A Takımı'ndaki şaibeli isimler: TAKVİM'in yazdığı "CAO" planında ilk adım
YENİ Parti'de kurultay sonrası patlak veren PM krizi yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile boyut kazandı. PM'de kendi ekibine vurulan neşteri gören İmamoğlu Silivri'den paralel liste gönderdi. Genel Merkez-Silivri gerilimiyle MYK'nın açıklanması bugüne sarktı. Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat gibi isimlerin Özel'in A Takımı'na girmesi beklenirken genel başkan yardımcılıkları, sağlık, dış politika, güvenlik, ekonomi, çalışma hayatı, eğitim gibi alanlarda genişletildi. Böylelikle Takvim.com.tr'nin günler önce duyurduğu "Özgür Özel kendi CAO'sunu kuruyor" planında ilk somut adım atılmış oldu.
YENİ Parti'de kurultay sonrası 160 kişilik Parti Meclisi (PM) listesiyle başlayan kavga Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin belirlenmesiyle sürüyor.
Ekrem İmamoğlu, PM'de kendi ekibine vurulan neşteri görüncü Silivri'den Özgür Özel'e MYK için paralel liste gönderdi. Parti Meclisi listesine Gökhan Günaydın, Bülent Tezcan ve Tekin Bingöl gibi "Ekremci" figürleri yazmayan Özel, İmamoğlu'nun paralel MYK listesine de şerh düştü.
Genel Merkez-Silivri geriliminden ötürü 23 Kasım'da açıklanması beklenen MYK'nın açıklanması bugüne ertelendi.
MYK'DA "ŞAİBE" İZİ
İBB ve Aziz İhsan Aktaş iddianamelerinde rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarının göbeğindeki isimlerden olan Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat'ın MYK'ya dönmesi bekleniyor.
Fezlekesi bulunan iki isim, 160 kişilik PM'de de yer alıyor.
YENİ Partili kurmaylar MYK sayısının artmasını "Kimseyi dışarıda bırakmak istemedik" diyerek açıklarken, yönetimde yer almak isteyen isimlerin fazlalılığı nedeniyle görev dağılımının zorlaştığı belirtildi.
Nitekim Özel'in liste dışında bıraktığı isimlerin olası tepkilerini hesaba katarak hareket ettiği ifade ediliyor.
Öte yandan Takvim.com.tr'nin günler öncesinden okurlarına duyurduğu "Özgür Özel kendi CAO'sunu kuruyor" planı yeni MYK ile hayata geçirildi.
YENİ ALANLAR YENİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI...
Özel, yeni Merkez Yönetim Kurulu ile örgütü kendine bağladı. Partinin kuruluş dönemi için sadece idari konularda bırakılan genel başkan yardımcılıkları, sağlık, dış politika, güvenlik, ekonomi, çalışma hayatı, eğitim gibi alanlarda genişletildi.
Özgür Özel'in PM'de özel olarak istediği 30 kişilik politika geliştirme grubu deyim yerindeyse Özel'in Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi gibi hareket edecek.
Bu hamle, Özel'in adaylık yolunda attığı ilk somut adım olarak kayda geçti.
Nitekim YENİ Partili bir kurmay "Genel Başkan CAO gibi özel bir grup oluşturmak istedi" diyerek Özel'in planını açık etmişti.
YENİ Parti'de MYK kavgası sürerken, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin görüş ayrılıkları ve cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları da parti içindeki gerilimi artırıyor.
ÖZGÜR ÖZEL'İN ADAYLIK PLANLARI
Takvim.com.tr'nin daha önce defalarca kez vurguladığı üzere Özgür Özel kendi adaylığı için basamak taşlarını bir bir örüyor... Diplomasının iptali kesinleşen İmamoğlu CHP'nin şaibeli kurultayına ilişkin davada da "siyasi yasak" aldı. Nitekim Özel, YENİ Parti kurultayı öncesi "Bir tek ben kazanıyorsam doğru aday benim demektir, o zaman olur" diyerek adaylık yolunda irade beyan etmişti. Bu çıkış Silivri'de büyük rahatsızlığa yol açmıştı.
SİLİVRİ İLE "KOMİSYON" KAVGASI VE DEM ÇATLAĞI
Özgür Özel'in 18 Kasım'da Meclis çatısı altında kurulacak olan Terörsüz Türkiye İzleme Komisyonu'na üye vermemesi de Silivri-Genel Merkez hattındaki kavgaya yeni bir boyut kazandırdı.
Ekrem İmamoğlu ve DEM Parti Özgür Özel'in komisyon kararına üst perdeden tepki gösterdi.
İMAMOĞLU ÖNCE MEKTUPLA VURDU SONRA ÜLTİMATOM GÖNDERDİ
İmamoğlu ise 21 Kasım'da Silivri'den DEM medyasına gönderdiği mektupla "Ben iktidarı desteklemiyorum, ama evet barışı ve huzuru destekliyorum" dedi. İmamoğlu daha sonra Resul Emrah Şahan üzerinden Özel'e "Komisyona girin" ültimatomu gönderdi.
ÖZEL İP VE ZAFER'LE İTTİFAK FLÖRTÜNDE
Gelinen bu noktada Özel, "Vazgeçilmez, onsuz olmaz" dediği İmamoğlu'nu saf dışı bırakmanın yollarını arıyor. Kurultayda İmamoğlu tarafının sistem dışı kaldığını, Özel'in Silivri ziyaretlerinin sadece sayısının değil üslubunun da değiştiğini hatırlamakta yarar var. İzleme Komisyonu'na girmeyen YENİ Parti ise İYİ Parti ve Zafer Partisi ile aynı denklemde konumlanmış durumda.