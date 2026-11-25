



Öte yandan Takvim.com.tr'nin günler öncesinden okurlarına duyurduğu "Özgür Özel kendi CAO'sunu kuruyor" planı yeni MYK ile hayata geçirildi.



YENİ ALANLAR YENİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI...



Özel, yeni Merkez Yönetim Kurulu ile örgütü kendine bağladı. Partinin kuruluş dönemi için sadece idari konularda bırakılan genel başkan yardımcılıkları, sağlık, dış politika, güvenlik, ekonomi, çalışma hayatı, eğitim gibi alanlarda genişletildi.



Özgür Özel'in PM'de özel olarak istediği 30 kişilik politika geliştirme grubu deyim yerindeyse Özel'in Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi gibi hareket edecek.



Bu hamle, Özel'in adaylık yolunda attığı ilk somut adım olarak kayda geçti.

Nitekim YENİ Partili bir kurmay "Genel Başkan CAO gibi özel bir grup oluşturmak istedi" diyerek Özel'in planını açık etmişti.