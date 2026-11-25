"Şimdi tabii ben önce bazı bakanlarımızla görüştüm, sonra Cumhurbaşkanımızla görüştüm. Yani onlardan hissettiğim şey şuydu: İzmir'e çok daha fazla ilgi göstermek, sorunlarıyla çok daha yakından ilgilenmek ve sorunlarını çok daha hızlı bir şekilde çözmek için yerel yönetimle uyum içerisinde çalışmak istiyorlardı."

Kentte yatırımlar birer birer hayata geçtikçe İzmirlilerin de sonuçları göreceğini belirten Tugay, "İzmir'de hizmetler birer birer ortaya çıktıkça bundan herkesin mutlu olacağını ama galiba en mutlu olan kişilerden birinin de Cumhurbaşkanımız olacağını düşünüyorum." dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın İzmir'i çok sevdiğini, İzmir'e gerçekten çok iyi şeyler yapılmasını arzu ettiğini, Sayın bakanlarımızın bu konuda çalışmak için hazır olduğunu, bürokrasiyle birlikte bizzat kendi ağızlarından duydum."

İZMİR'İN YARARINA OLACAK KARARLAR DA DAVALARA TAKILDI

Tugay, geçmişte bakanlıkların İzmir için aldığı kararlara peş peşe itiraz edildiğini, açılan davalarla projelerin durdurulduğunu söyledi. Olumlu projelere sırf hükümetten geldiği için siyasi gerekçelerle karşı çıkan bir kesim olduğunu belirten Tugay, eski yerel yönetim anlayışının da bu tavrın etkisinde kaldığını ifade etti.

"Ama bu geçmiş dönemlerde ne yazık ki olamamış. Yani bakanlığın verdiği hemen her karara, gerçekten İzmir'in hayrına da olacak pek çok karara maalesef itirazlar, işte mahkemeler açarak, davalar açarak o süreci durdurma gibi çok şeye maruz kalmışlar. Çok iyi niyetli projeler ortaya konmuş ama bunlarda da bir türlü fikir birliğine varılamamış."

AK Parti'ye geçişinin ardından merkezi yönetimle uyumu yakaladıklarını söyleyen Tugay, belediye ile hükümetin birlikte çalışmasının yatırımların etkisini artıracağını "Bir artı bir, iki değil, üç oluyor, dört oluyor." sözleriyle anlattı. Tugay, bakanlıkların yanı sıra üniversitelerin ve diğer kurumların da katkısını alacaklarını belirtti:

"Bu dönem yerel yönetimle merkezi yönetimin, aslında sadece bunu bakanlıklar olarak da düşünmeyelim, yani Türkiye'de pek çok farklı kurumun, üniversitelerin vesaire hepsinin katkısını alabileceğimiz, dolayısıyla her türlü sorunu hem bilgi birikimle hem de sağlanacak kaynaklarla daha hızlı çözdüğümüz bir döneme gireceğiz."

KÖRFEZ'DE TEMİZLİK 2027'DE BAŞLAYACAK, HEDEF 50 MİLYON TON

A Haber yayınında İzmir Körfezi için yeni çalışmayı duyuran Tugay, 2027'de başlayacak temizliğin önemli bir bölümünü hükümetin üstleneceğini açıkladı. Çalışmayla yaklaşık 50 milyon ton çamurun çıkarılması ve Körfez'de su dolaşımının artırılması hedefleniyor.

"Körfez'de çok kapsamlı bir temizlik 2027'de başlıyor. Bunun bir kısmını yine biz üstleniyoruz ama önemli bir kısmını devlet tarafımız, hükümet tarafımız üstlenecek ve toplamda bir 50 milyon ton civarında çamurun çıkarıldığı ve Körfez'de su sirkülasyonunun çok arttığı bir çalışmayı en hızlı şekilde gerçekleştireceğiz."

Körfez'deki kirliliğin İzmirlileri en çok üzen sorun olduğunu söyleyen Tugay, bugüne kadar yapılan çalışmaları da şöyle aktardı:

"Kendi çabamızla son 1-1,5 yıl içinde 1,5 milyon tondan fazla çamurun dip temizliği yapıldı. Çiğli'deki arıtma şu anda çok iyi çalışıyor, kirlilik durdu. Ancak daha fazlası lazım. Bunu da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla görüştük, ilgili birimlerle ortak çalışmalarımızı sürdürüyoruz."