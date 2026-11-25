Cemil Tugay’dan muhalefete sert tepki! “Mecliste bizi engelleme çabası var”
AK Partili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, A Haber canlı yayınında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarla yaptığı görüşmelerin perde arkasını anlattı. Erdoğan’ın İzmir’e hizmet götürme iradesini bizzat kendisinden duyduğunu belirten Tugay, geçmişte hükümetten geldiği için yararlı projelere bile karşı çıkıldığını söyledi. İzmir Körfezi’nde 2027’de kapsamlı temizliğin başlayacağını duyuran Tugay, yaklaşık 50 milyon ton çamurun çıkarılmasının hedeflendiğini ve çalışmanın önemli bir bölümünü hükümetin üstleneceğini açıkladı.
AK Partili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, A Haber muhabiri Sefer Ayçe'nin sorularını yanıtladı. Önce bazı bakanlarla, ardından Başkan Erdoğan'la görüştüğünü belirten Tugay, hükümetin İzmir'in yıllardır çözüm bekleyen sorunları için belediyeyle birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.
"Şimdi tabii ben önce bazı bakanlarımızla görüştüm, sonra Cumhurbaşkanımızla görüştüm. Yani onlardan hissettiğim şey şuydu: İzmir'e çok daha fazla ilgi göstermek, sorunlarıyla çok daha yakından ilgilenmek ve sorunlarını çok daha hızlı bir şekilde çözmek için yerel yönetimle uyum içerisinde çalışmak istiyorlardı."
ERDOĞAN'IN İZMİR'E VERDİĞİ ÖNEMİ BİZZAT KENDİSİNDEN DUYDU
Tugay, Başkan Erdoğan'ın İzmir'e duyduğu sevginin yeterince anlaşılmadığını söyledi. Bakanların da bürokrasiyle birlikte kentin sorunlarına çözüm üretmeye hazır olduğunu belirten Tugay, görüşmelerde edindiği izlenimi şu sözlerle aktardı:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın İzmir'i çok sevdiğini, İzmir'e gerçekten çok iyi şeyler yapılmasını arzu ettiğini, Sayın bakanlarımızın bu konuda çalışmak için hazır olduğunu, bürokrasiyle birlikte bizzat kendi ağızlarından duydum."
Kentte yatırımlar birer birer hayata geçtikçe İzmirlilerin de sonuçları göreceğini belirten Tugay, "İzmir'de hizmetler birer birer ortaya çıktıkça bundan herkesin mutlu olacağını ama galiba en mutlu olan kişilerden birinin de Cumhurbaşkanımız olacağını düşünüyorum." dedi.
İZMİR'İN YARARINA OLACAK KARARLAR DA DAVALARA TAKILDI
Tugay, geçmişte bakanlıkların İzmir için aldığı kararlara peş peşe itiraz edildiğini, açılan davalarla projelerin durdurulduğunu söyledi. Olumlu projelere sırf hükümetten geldiği için siyasi gerekçelerle karşı çıkan bir kesim olduğunu belirten Tugay, eski yerel yönetim anlayışının da bu tavrın etkisinde kaldığını ifade etti.
"Ama bu geçmiş dönemlerde ne yazık ki olamamış. Yani bakanlığın verdiği hemen her karara, gerçekten İzmir'in hayrına da olacak pek çok karara maalesef itirazlar, işte mahkemeler açarak, davalar açarak o süreci durdurma gibi çok şeye maruz kalmışlar. Çok iyi niyetli projeler ortaya konmuş ama bunlarda da bir türlü fikir birliğine varılamamış."
AK Parti'ye geçişinin ardından merkezi yönetimle uyumu yakaladıklarını söyleyen Tugay, belediye ile hükümetin birlikte çalışmasının yatırımların etkisini artıracağını "Bir artı bir, iki değil, üç oluyor, dört oluyor." sözleriyle anlattı. Tugay, bakanlıkların yanı sıra üniversitelerin ve diğer kurumların da katkısını alacaklarını belirtti:
"Bu dönem yerel yönetimle merkezi yönetimin, aslında sadece bunu bakanlıklar olarak da düşünmeyelim, yani Türkiye'de pek çok farklı kurumun, üniversitelerin vesaire hepsinin katkısını alabileceğimiz, dolayısıyla her türlü sorunu hem bilgi birikimle hem de sağlanacak kaynaklarla daha hızlı çözdüğümüz bir döneme gireceğiz."
KÖRFEZ'DE TEMİZLİK 2027'DE BAŞLAYACAK, HEDEF 50 MİLYON TON
A Haber yayınında İzmir Körfezi için yeni çalışmayı duyuran Tugay, 2027'de başlayacak temizliğin önemli bir bölümünü hükümetin üstleneceğini açıkladı. Çalışmayla yaklaşık 50 milyon ton çamurun çıkarılması ve Körfez'de su dolaşımının artırılması hedefleniyor.
"Körfez'de çok kapsamlı bir temizlik 2027'de başlıyor. Bunun bir kısmını yine biz üstleniyoruz ama önemli bir kısmını devlet tarafımız, hükümet tarafımız üstlenecek ve toplamda bir 50 milyon ton civarında çamurun çıkarıldığı ve Körfez'de su sirkülasyonunun çok arttığı bir çalışmayı en hızlı şekilde gerçekleştireceğiz."
Körfez'deki kirliliğin İzmirlileri en çok üzen sorun olduğunu söyleyen Tugay, bugüne kadar yapılan çalışmaları da şöyle aktardı:
"Kendi çabamızla son 1-1,5 yıl içinde 1,5 milyon tondan fazla çamurun dip temizliği yapıldı. Çiğli'deki arıtma şu anda çok iyi çalışıyor, kirlilik durdu. Ancak daha fazlası lazım. Bunu da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla görüştük, ilgili birimlerle ortak çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
KARŞIYAKA İLE KONAK'I KÖRFEZ'İN ALTINDAN BAĞLAYACAK PROJE
Tugay, merkezi yönetimle ortak çalışma yürütülecek başlıklar arasında kentsel dönüşüm, trafik ve toplu ulaşımı saydı. Üzerinde durdukları projelerden birinin Karşıyaka ile Konak'ı Körfez'in altından bağlayacak tüp geçit biçiminde bir metro hattı olduğunu söyledi. İkinci çevre yolu, alternatif yollar, köprülü kavşaklar, köprüler ve alt geçitlerin de programda yer aldığını belirtti.
Hangi projeyi belediyenin, hangisini bakanlıkların üstleneceğine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Tugay, İzmirlilerin 2027'de yollarda yoğun inşaat çalışması göreceğini söyledi.
"MECLİSTE BİZİ ENGELLEME ÇABASI VAR"
AK Parti'ye geçişinin ardından projelere yönelik itirazların artıp artmadığı sorulan Tugay, daha önce birlikte doğru buldukları konulara bugün karşı çıkıldığını söyledi. Komisyonlarda sorun çıkarıldığını ve meclis çoğunluğu kullanılarak bazı kararların engellenmeye çalışıldığını savundu.
"Yani mecliste bizi engelleme çabası var. Doğrudur. Komisyonlarda sorun çıkaranlar oluyor."
Bazı siyasilerin belediye hakkında yanlış bilgilerle algı oluşturmaya çalıştığını öne süren Tugay, meclis üyelerine İzmir'e hizmet için birlikte çalışma çağrısı yaptı:
"Yapılan doğru bir işi engellemeye çalışırsanız İzmirlilerin buna destek vereceğini beklemeyin. Biz de hizmet etmek istiyoruz. Siz de hizmet etmek istiyorsanız beraber çalışalım."
YARIM KALAN PROJELERE HÜKÜMET DESTEĞİYLE İVME
Tugay, yarım kalan opera binasını, tamamlanmayı bekleyen Karşıyaka Stadı'nı, uzun süredir başlanamayan Ballıkuyu kentsel dönüşümünü, bitmeyen Onat Tüneli'ni ve hedeflenen hızda ilerlemeyen Buca Metrosu'nu örnek gösterdi. Bu işlerde ilerlemenin hızlandığını söyleyen Tugay, hükümet desteğinin hem belediyeye hem de yüklenici firmalara yansıdığını belirtti.
"Arkamızda Cumhurbaşkanımızın, hükümetin desteğini hissetmek moral veriyor bizlere."
Tugay, ilgili kurumların bilgi ve deneyiminden yararlandıklarını, hükümetin desteğini gören yüklenicilerin de işleri üstlenmek ve hızlandırmak konusunda daha istekli davrandığını ifade etti.
DEPREM MASTER PLANI 2027'NİN İLK ÜÇ AYINDA TAMAMLANACAK
Deprem master planı kapsamında mikro bölgeleme çalışmaları ve bina taramaları yürüttüklerini belirten Tugay, planın 2027'nin ilk üç ayında tamamlanacağını söyledi. Çalışmanın konutların yanı sıra kamu yapıları, yollar ve köprülerin de risk durumunu ortaya koyacağını belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin deneyiminden yararlanmak istediklerini kaydeden Tugay, ortaya çıkacak işlerin aciliyet sırasına göre ele alınacağını söyledi.
Tugay, 2027'de kentsel dönüşüm çalışmalarının belediye ve hükümet eliyle yoğunlaşacağını da belirtti. Vatandaşların kendi dönüşüm süreçlerine katılabilmesi için riskli yapı kararları ve ruhsat işlemlerinin kolaylaştırılacağını, ekonomik desteklerin de gündemde olduğunu ifade etti.
SUYA İNDİRİM, BÜTÇEDE EN BÜYÜK PAY ULAŞIMA
Göreve geldiğinde en çok şikâyet aldığı konulardan birinin su faturaları olduğunu söyleyen Tugay, su tarifesinde indirime gittiklerini ve 2027 için toplu ulaşım ücretlerine zam yapmadıklarını belirtti.
"Göreve başladığımda en çok şikâyet edilen konu su parasıydı. Türkiye'nin en pahalı suyunu İzmir kullanıyor algısı bir ölçüde doğruydu. İndirimimizi yaptık, insanları rahatlatacak bir adım oldu. Önümüzdeki yıl toplu ulaşıma zam yapmadık, indirim çeşitliliğini genişlettik. Bu yıl 183,5 milyar liralık bütçe yaptık ve en büyük payı ulaşıma ayırdık."
Belediye Meclisinde oy birliğiyle kabul edilen bütçenin yüzde 40'ının yatırıma ayrıldığını ve yatırım tutarının 80 milyar liranın üzerinde olduğunu söyleyen Tugay, toplu ulaşım, yol yapımı ve kentsel dönüşümü öncelikli alanlar olarak sıraladı.
"Kentsel dönüşüm benim gözümde en hayati, en öncelikli konudur. Hem deprem riski hem de kötü görünümlü yapılaşmayı hızla toparlayacağız."
BASMANE'DE ALTYAPI BAŞLADI, ANTİK TİYATRO KAZISI HIZLANACAK
Kemeraltı, Basmane, Kadifekale ve Agora'da yapılacak düzenlemelerin turizme katkı sağlayacağını söyleyen Tugay, Basmane'nin Anafartalar ve Hatuniye bölgelerinde altyapı çalışmalarına başladıklarını belirtti. Altyapının ardından sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmalarına geçileceğini, tescilli yapıların görünür hâle getirileceğini söyledi.
Antik tiyatro kazısının Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hızlanacağını kaydeden Tugay, Bayraklı'daki Eski Smyrna çalışmalarına da ivme kazandırılacağını ifade etti.
"Hep söylüyorum, aslında İzmir, İtalya'nın Roma şehri gibi bir yer. Bu tarihî zenginlikler açığa çıktıkça yerli ve yabancı turist sayısı katlanarak artacaktır."
HUZUREVLERİNİN KAPASİTESİ ARTACAK, MAHALLELERE SPOR ALANI
Mevcut sosyal desteklerin süreceğini belirten Tugay, yeni huzurevleriyle kapasiteyi dört ila beş katına çıkarmayı ve yeni doğan bebekler ile annelere sağlanan desteği artırmayı planladıklarını söyledi. Çocuklar ve gençler için kütüphane, sosyal tesis ve spor alanları öngördüklerini belirtti.
Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'yla İzmir genelindeki spor tesislerini görüştüğünü aktaran Tugay, futbolun yanı sıra basketbol, atletizm, jimnastik ve güreş gibi dallarda da çocukların spora erişimini artırmak istediklerini söyledi. Tugay, "Her mahallede çocuklarımızın spor yapabileceği alanlar oluşturacağız." dedi.
ARITMA PROGRAMINA ALTI İLÇE DAHA ALINACAK
Tugay, önümüzdeki iki buçuk yılda içme suyu hatlarının yenilenmesi, yeni kanalizasyon hatlarının yapılması ve arıtma kapasitesinin artırılması için yoğun bir çalışma yürüteceklerini söyledi. Deniz, akarsu ve toprağın kirlendiği bölgelerdeki arıtma eksikliklerini gidermek için İller Bankası ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla planlama yaptıklarını belirtti.
Dikili ve Şakran'da çalışmaların sürdüğünü aktaran Tugay, Güneybatı Arıtma'nın yanı sıra Urla, Çeşme, Selçuk, Kınık, Kiraz ve Beydağ'ın da programa alınacağını söyledi. Tugay, "Arıtması olmayan yer bırakmayacağız." dedi.
"İZMİR BİR YERLERDE BÖYLE TAKILIP KALMIŞ GİBİ"
İzmir'in Türkiye'nin lokomotif kentlerinden biri olduğunu belirten Tugay, tarım, sanayi, ticaret ve turizmde kentin potansiyelini tam olarak kullanamadığını söyledi. Artan trafik yükü, deprem riski taşıyan yapılar ve Körfez'deki kirlilik gibi sorunların çözümünde belediyenin tek başına yetersiz kaldığı durumlar yaşandığını ifade etti. Tugay, tarım ve sanayide üretimi destekleyecek hazırlıkların da sürdüğünü ve İzmir'de yatırımların önünün açılmasını beklediğini söyledi.
"Şuna inanıyoruz biz, yani İzmir aslında şu anda bulunduğu yerden çok daha iyi bir durumda olabilir. Yani İzmir'in pek çok anlamda çok daha yüksek potansiyeli var. Ama sanki bir yerlerde böyle takılıp kalmış gibi bir hâli vardı. Yani gittikçe artan sorunları, hani çözüm beklediği hâlde ilerlemeyen konuları vardı."
Tugay, uzun süredir bekleyen başlıkların yeni dönemde ele alınacağını belirterek "Yeni dönem diyeceğimiz bu dönemde yaptığımız her işin hız kazandığı, uzun yıllardır çözüm bekleyen pek çok konunun masaya yatırılıp hızlıca çözüm üretildiği bir dönem olacak." dedi.
"ARKAMDA GÜÇLÜ BİR SİYASİ YAPI VAR"
Yayının sonunda İzmirlilere teşekkür eden Tugay, toplumun her kesimini sürece katan bir yönetim anlayışıyla çalışmak istediğini söyledi. "Arkamda güçlü bir siyasi yapı var. Gerçekten çok güçlü. İzmir'i de çok iyi bilen aynı zamanda bir siyasi yapı var." diyen Tugay, diğer partilere de kentin yatırımlarına katkı sunma çağrısı yaptı.
"İzmirliler beni belediye başkanlığı yapayım diye seçti. Belediye başkanı ne yapar? Şehre hizmet eder."