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Futbol dünyasından Christoph Daum paylaşımları!

Beşiktaş ve Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşayan Alman teknik adam Christoph Daum hayatını kaybetti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024
Futbol dünyasından Christoph Daum paylaşımları!

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da teknik direktörlük yapan ünlü Alman çalıştırıcı Christoph Daum, akciger kanseri nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybetti. Daum için Beşiktaş ve Fenerbahçe'den yapılan açıklamalarda, "Eski teknik direktörümüz Christoph Daum'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Daum ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray da "Türk futboluna hizmetleri daima hatırlanacak olan Christoph Daum'un vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Daum'un ailesine, yakınlarına ve tüm sevdiklerine başsağlığı diliyoruz" paylaşımı yaptı. 1993-94 ve 1994- 95 sezonlarında Beşiktaş'ı çalıştıran Daum bir Süper Lig ve bir Türkiye Kupası kazandı. 2001'de yeniden Kartal'ın başına geçen Daum 3 ay sonra görevden ayrıldı. 2003'te başına geçtigi Fenerbahçe ile iki yıl üst üste şampiyonluk yaşayan Daum, 2009- 10 sezonunda tekrar geldiği Kanarya'da şampiyonluğu son hafta kaybetti. Alman teknik adam 2013'te Bursa'ya 2 yıllık imza atsa da alınan kötü sonuçların ardından ilk yıl dolmadan görevden ayrıldı.

KÖLN VE B.MÜNİH DE EFSANEYİ UNUTMADI
Daum teknik adamlığa futbolcu olarak da görev yaptığı 1986 yılında Köln'de başlamıştı. Bundesliga 2 ekibi de Alman teknik adamın vefatıyla ilgili bir paylaşımda bulunarak taziye mesajı yayınladı. Bundesliga devi Bayern Münih de Daum paylaşımı yaparken Alman teknik adam ayrıca Wolfsburg- Bayern Münih maçından önce saygı duruşu ile anıldı.

Christoph Daum neden öldü, hastalığı neydi? Christoph Daum kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Fenerbahçe ve Beşiktaşın eski hocasıydı...Christoph Daum neden öldü, hastalığı neydi? Christoph Daum kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Fenerbahçe ve Beşiktaşın eski hocasıydı...
Christoph Daum neden öldü, hastalığı neydi? Christoph Daum kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski hocasıydı...

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