Çanakkale'de "dur" ihtarına uymayan sürücü dehşet saçtı! Ters yönde cinayet gibi kaza: 5 ölü 1 yaralı

Çanakkale'de cinayet gibi kaza (AJANSLAR)

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU



5 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu.

Kazada, 35 APD 325 araçta bulunan Nuray Tekin, Osman Göksu, Doğukan Samet Eğer ile Mustafa Soysal idaresindeki 17 LP 800 plakalı araçta bulunan Neslihan Soysal ve Hanife Soysal hayatını kaybederken sürücü ise yaralandı.



Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi devam ediyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.