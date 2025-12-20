Son dakika! Sadettin Saran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı!

Uyuştucu soruşturması kapsamında ifade verip adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sadettin Saran'ın 3 saat süren savcılık ifadesine ulaşıldı.

3 SAATLİK İFADE

Sadettin Saran ifadesinde, Ela Rumeysa Cebeci'min yaklaşık 3 yıl önce kendisine mesaj attığını ve bu şekilde tanıştıklarını belirterek ifadesine başladı. Saadettin Saran'a Ela Rumeysa Cebeci ile aralarında geçen mesajlar ve ses kayıtları soruldu. O mesajlardan birinde Sadettin Saran, "Sen de var mı ondan? Pazar sabahtan teyitleşelim. Olma ihtimali yüzde yetmiş. Asos'a gitcem birazdan geç dönmem heralde, tamam? Konusuruz hadi bay bay" diyor. Cebeci ise, "Ben escobar mıyım nereden bulayım sen yetiştiriyordun ya başkanım yol bir kaç dal takılalım haberleşiriz" şeklinde cevap verdiği görüldü.

'MESAJLAR ŞAKA AMAÇLIDIR'

Saran bu mesaj içeriklerinin doğru olduğunu, tarihler noktasında yanlışlıklar olabileceğini söyleyerek, "Bu yazışmalar yaklaşık 17-18 ay önce ki yazışmalardır. Mesaj içerikleri daha önce ki izlediğin filmden dolayı kendi aramızda yaptığımız bir espridir. Benim uyuşturucu yetişmekle uzaktan yakından hiçbir alakam olamaz. Bu mesajlar şaka amaçlıdır" dedi.

'ŞARAP İÇMİŞTİK'

İfadenin devamında Ela Rümeysa Cebeci ile arasında "İyi misin?, Çok içtik" şeklindeki mesajlaşmalar soruldu. Saran, "Çok içtik şeklindeki mesajım Hırvatistan'dan bana gelen özel bir şaraptı. Ben akşam puro içtim, Ela da vozol sigara içti. O akşam şarabı çok fazla içti. Ben yarım kadeh içtim. Ela'nın 'Kafam güzel' mesajı şarabı tek başıma içmesiyle alakalıdır" dedi.

'HABERTÜRK'TE HERKES ÇIKIYORMUŞ'

İncelenen dijital materyallerden ele geçiren ses kayıtları da ifadede yer aldı. Saran'ın Cebeci'ye "Kızım laf dinlemiyorsun ki, yavaş yavaş diyorum. Böyle agresif insanlar gibi böyle şeyler yapıyorsun. Ayarında bırak, her şeyi abartıyordu. Neyse Habertürk'te bir sürü insan çıkarıyormuş. Doğru mu?" dediği görüldü.

'TEKDAĞ İLE ARANI DÜZELT'

Ela Rümeysa Cebeci'nin ise cevap olarak, "Ama varya ne HD rüyalar gördüm ve böyle düşüncesizce uyudum. Müthiş bir şeymiş. Bahçeden topla getir bana bir dahakine. Evet kellekeri alıyorlar. Bakalım neler olup bitecek ama sen de Kenan Tekdağ ile aranı düzelt lütfen. Bu benim için çok önemli, mutlu olurum bunu yaparsan" şeklinde cevap verdiği görüldü.

'TEKDAĞ TEHLİKELİ BİR İNSAN'

Sadettin Saran'a bahsi geçen bu konuşma içeriği soruldu. Cevap olarak, "Ben Kenan Tekdağ'ın kötü kalpli ve tehlikeli bir insan olduğunu bildiğim için Ela Rümeysa Cebeci'yi Show Tv'ye geçirirken uyardım" dedi. Cebeci'nin "Bahçeden topla bir dahakine" şeklindeki mesajının sebebi olarak Saran, "İzlediğimiz bir filmdeki repliklerden kaynaklı kendi aramızda metafor şeklinde gerçekleştirdiğimiz bir espiridir. Benim kesinlikle böyle bir şeyle alakam olamaz" dedi. Ela Rümeysa Cebeci'nin ilk gözaltına alındığı dönem geçmiş olsun mesajı attığını ve Cebeci'nin kendisine "İnan bana böyle bir şey yapmadım" dediğini, kendisinin de "İnanıyorum sana" dediğini belirten Saran, uyuşturucu kullanmadıklarını aksi halde bu tarz konuşmaların geçmeyeceğini ileri sürdü.

"ARAZİ AL SATIŞINI YAPARSIN"

Yine iki isim arasındaki konuşmalarda, Cebeci'nin "Bana gelirken getirmeyi unutma ama sarılmamış doğal olanından" dediği, Saran'ın "O yok ben de" dediği ve Cebeci'nin "Ee hani ekmiştin, artık serbest oluyor. Hemen dik bence hatta arazi al satışını yaparsın" dediği görüldü.

"TEK BAĞIMLILIĞIM SPOR"

Sadettin Saran bu konuşmalara ilişkin ifadesinde, "Bu kadar aleni şekilde konuşmamız espri olduğunu göstermektedir." dedi. Saran hayattaki tek bağımlılığının spor olduğunu söyleyerek, "Sadece benim kanser olduğum dönemde, annem ile babamın son hastalık ve ölüm süreçlerinde Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde ve iftiraya uğradığım süreçte pek çok kişi tarafından tarafıma organik sakinleştiriciler verilmişti. Ben de bunları kullandım. Bunların içerisinde de uyuşturucu etken maddesi olduğunu düşünmüyorum." dedi

"SİNEKLERİ KOVMAK İÇİN"

Saran ifadesinin devamında şunları söyledi: "İstanbul'daki evimde misafir odası olarak kullanılan odada 'GoStak' yazılı kavanoz şeklinde ki madde uyuşturucu madde kalıntısı değil. Cam kavanozun içerisinde kızımın ilaçları vardır. Büyük ihtimal camda ki kalıntılar bu ilaçların tozlarıdır. Assos'taki evimde yapılan aramada çıkan maddelere ilişkin olarak; o evde çalışan hizmetliyi aradım. 'Bunlar ne' diye sordum. Assos'ta ki evimde tahmini 20 gün önce kadın basketbol takımını ağırlamıştım. Bahçeye çok fazla sinek gelmişti. Bu sinekleri uzaklaştırmak için lavanta veya türevi şeklinde yaprakları evde çalışan hizmetli yaktığını söylemişti. Ele geçen maddeler de kahve, lavanta ve adaçayı yakılması sonucu kalıntılardır" dedi.

O MADDELER UYUŞTURUCU ÇIKTI

Saran, evinde bulunan kalıntılar ve maddeler için "uyuşturucu değil" dedi ancak incelemeye gönderilen bu maddlerin yapılan ilk testinde uyuşturucu kalıntıları olduğu tespit edildi. Sadettin Saran'a bu durum soruldu.

"BENİM DEĞİL, PARMAK İZİ İNCELEMESİ YAPILSIN"

Saran: Bu maddenin ilk testi pozitif çıkmış olabilir. Ancak kriminal sonucunun beklenmesini talep ederiz. Biz Assos'ta ki villada çok fazla misafir ağırlarız. Büyük davetler veririz. Davetlere yüzün üzerinde insan katılır. Hatta en son 21 Agustos'ta kızımın düğününde 400 kişiden fazla insan vardı. Zaten bulunduğu yerler evin içerisi değildir. Bahçede bulunmuştur. Bu davetlerin birinde ya da benim olmadığım bir zamanda bir başkası tarafından kullanılıp atılmışsa bilgim yoktur. Çıkan maddeler üzerinde parmak izi incelemesi yapılmasını talep ediyorum" diyerek üzerine atılı suçlamaları reddetti.