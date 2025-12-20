SDG entegrasyondan kaçtı! Özerklik ısrarını sürdürdü

Terör örgütü SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi , son açıklamasında Suriye ordusuna katılım konusunu muğlak ifadelerle ele alarak, doğrudan bağlanmayı bir kez daha reddetti. Abdi'nin , "Dahil oluyoruz demeyelim; Suriye ordusunu birlikte inşa etmek istiyoruz" sözleri, entegrasyon yükümlülüğünü erteleme ve mevcut silahlı yapıyı koruyarak bölücü faaliyetlerini sürdürme niyetini gözler önüne serdi.

Suriye 'de 10 Mart'ta imzalanan mutabakata rağmen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/ SDG , merkezi otoriteye bağlanmaya yönelik somut ve bağlayıcı adımlar atmaktan kaçınmayı sürdürüyor. "Entegrasyon" başlığı altında yapılan açıklamalarda, Suriye ordusuna tabi olmayı reddeden örgüt, adem-i merkeziyetçi taleplerini sürdürerek fiili özerklik arayışını açık biçimde devam ettiriyor.

Terörist Abdi'nin açıklamaları, Suriye 'de "tek devlet, tek ordu" ilkesini kabul etmediklerini bir kez daha gösterdi. "Birlikte inşa" vurgusu, Suriye ordusuna tabi olmayı reddeden, SDG 'nin mevcut askeri varlığını sürdürmeyi hedefleyen yaklaşımın devamı olarak kayda geçti. Bu söylem, örgütün kontrol ettiği bölgelerde fiili özerkliği kalıcı hale getirme çabasının siyasi ifadesi olarak değerlendirildi.

YPJ ŞARTI: ENTEGRASYON ÖZERKLİK TALEBİNE BAĞLANDI

Teröristbaşı Mazlum Abdi'nin en açık ifadeleri sözde Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) konusunda geldi. YPJ'nin Suriye ordusu içinde "özerk" bir yapı olarak korunmasını şart koşan Abdi, bu başlığı müzakere edilebilir bir unsur olarak değil, dayatılan bir koşul olarak sundu.

"YPJ, sadece askeri değil, siyasi ve toplumsal bir kazanımdır. YPJ'nin Suriye ordusu içinde özerk bir tümen olarak örgütlenmesini öneriyoruz. Bu konu bizim için kırmızı çizgidir" sözleri, SDG'nin entegrasyon sürecini merkezi devlet yapısına uyum temelinde değil, örgütsel öncelikleri doğrultusunda şekillendirmek istediğini ortaya koydu.