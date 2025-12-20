SDG entegrasyondan kaçtı! Özerklik ısrarını sürdürdü
Suriye ordusuna bağlanmayı reddeden terör örgütü YPG/SDG, “entegrasyon” söylemi altında fiili özerklik arayışını sürdürüyor. Örgüt medyasına konuşan Mazlum Abdi, “Dahil oluyoruz demeyelim; Suriye ordusunu birlikte inşa etmek istiyoruz” diyerek, adem-i merkeziyetçi söylemlerini bir kez daha tekrarladı.
Suriye'de 10 Mart'ta imzalanan mutabakata rağmen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/SDG, merkezi otoriteye bağlanmaya yönelik somut ve bağlayıcı adımlar atmaktan kaçınmayı sürdürüyor. "Entegrasyon" başlığı altında yapılan açıklamalarda, Suriye ordusuna tabi olmayı reddeden örgüt, adem-i merkeziyetçi taleplerini sürdürerek fiili özerklik arayışını açık biçimde devam ettiriyor.
Terör örgütü SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi, son açıklamasında Suriye ordusuna katılım konusunu muğlak ifadelerle ele alarak, doğrudan bağlanmayı bir kez daha reddetti. Abdi'nin, "Dahil oluyoruz demeyelim; Suriye ordusunu birlikte inşa etmek istiyoruz" sözleri, entegrasyon yükümlülüğünü erteleme ve mevcut silahlı yapıyı koruyarak bölücü faaliyetlerini sürdürme niyetini gözler önüne serdi.
"BİRLİKTE İNŞA" SÖYLEMİYLE BAĞLANMA REDDEDİLDİ
Terörist Abdi'nin açıklamaları, Suriye'de "tek devlet, tek ordu" ilkesini kabul etmediklerini bir kez daha gösterdi. "Birlikte inşa" vurgusu, Suriye ordusuna tabi olmayı reddeden, SDG'nin mevcut askeri varlığını sürdürmeyi hedefleyen yaklaşımın devamı olarak kayda geçti. Bu söylem, örgütün kontrol ettiği bölgelerde fiili özerkliği kalıcı hale getirme çabasının siyasi ifadesi olarak değerlendirildi.
YPJ ŞARTI: ENTEGRASYON ÖZERKLİK TALEBİNE BAĞLANDI
Teröristbaşı Mazlum Abdi'nin en açık ifadeleri sözde Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) konusunda geldi. YPJ'nin Suriye ordusu içinde "özerk" bir yapı olarak korunmasını şart koşan Abdi, bu başlığı müzakere edilebilir bir unsur olarak değil, dayatılan bir koşul olarak sundu.
"YPJ, sadece askeri değil, siyasi ve toplumsal bir kazanımdır. YPJ'nin Suriye ordusu içinde özerk bir tümen olarak örgütlenmesini öneriyoruz. Bu konu bizim için kırmızı çizgidir" sözleri, SDG'nin entegrasyon sürecini merkezi devlet yapısına uyum temelinde değil, örgütsel öncelikleri doğrultusunda şekillendirmek istediğini ortaya koydu.
"İLERLEME YOK" AÇIKLAMASI
Şam yönetimiyle temasların sürdüğünü belirten Abdi, sürecin ilerlemediğini ise açıkça kabul etti. "Bizim bazı görüşmelerimiz var ama çok da bir ilerleme yok" sözleri, SDG'nin mutabakat çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmediğini ortaya koydu.
Abdi, Suriye'de yaşanan sorunların sorumluluğunu merkezi yönetime ve dolaylı biçimde Türkiye'ye yüklerken, geçmişte Türkiye ile çalışmış bazı grupların bugün Şam yönetiminde yer almasının "çözümü engellediğini" öne sürdü. Bu açıklamalar, SDG'nin Türkiye karşıtı söylemini sürdürdüğünü gösterdi.
10 MART MUTABAKATI: ATEŞKES KORUNUYOR, TAAHHÜTLER YERİNE GETİRİLMİYOR
10 Mart Mutabakatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Abdi, sürecin en önemli kazanımının ateşkes olduğunu dile getirdi. Ancak askeri entegrasyon, güvenlik yapılarının tasfiyesi ve merkezi otoriteye bağlanma gibi temel başlıklarda herhangi bir ilerleme sağlanmadığını da kabul etti. Bu tablo, mutabakatın SDG tarafından yükümlülükleri geciktiren bir zemin olarak ele alındığı yorumlarına yol açtı.
TÜRKİYE ŞARTLARI AÇIKLADI: ADIM ATILMAZSA SONUÇLARI OLACAK
Terör örgütü SDG'nin sahada ve söylem düzeyinde gerekli adımları atmaması üzerine Türkiye, sürecin nasıl ilerlemesi gerektiğini ve uyulmaması halinde doğacak sonuçları net biçimde ortaya koydu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, entegrasyon sürecinin belirsiz ve ucu açık ifadelerle yürütülemeyeceğini vurgulayarak, SDG'nin Suriye ordusuna yalnızca ferdi şekilde entegre edilebileceğini belirtti.
"Mutlak surette Suriye ordusuna entegre olacaklar, bu konudan geri adım yok" diyen Güler, entegrasyonun özerk yapılar, birlikler ya da paralel askeri oluşumlar üzerinden yürütülmesine izin verilmeyeceğini açıkça ifade etti.
"BELİRSİZ VE OYALAYICI SÖYLEMLER KABUL EDİLEMEZ"
10 Mart'ta imzalanan mutabakatın sahada karşılık bulmadığını kaydeden Güler, sürecin net, bağlayıcı ve uygulanabilir bir yol haritasıyla ilerlemesi gerektiğini vurguladı.
"Entegrasyon süreci, belirsiz ve ucu açık ifadelerle değil, net tarihli, bağlayıcı ve uygulanabilir bir yol haritasıyla yürütülmek zorundadır. SDG'nin terör unsurlarından ayrıştırılarak Suriye ordusuna entegrasyonu, ayrılıkçı ve adem-i merkeziyetçi söylemi terk etmesi, merkezi otoriteye bağlanması ve sahada paralel güvenlik yapılarının kesinlikle ortadan kaldırılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.
"OLDUBİTTİYE İZİN VERİLMEYECEK"
Türkiye'nin nihai hedefinin terörün tamamen tasfiye edilmesi olduğunu vurgulayan Güler, "Başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına, farklı adlar altında faaliyet göstermesine izin vermeyeceğiz" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki tüm gelişmeleri yakından izlediğini belirten Güler, gerekli adımların atılmaması halinde Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden hiçbir fiili duruma müsaade edilmeyeceğini kaydetti.