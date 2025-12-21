Önce sağanak sonra lapa lapa kar! Atmosfer sistemi değişti: İstanbul’da aralıksız yağışlar başlıyor

PAZAR GÜNÜ TABLO DEĞİŞİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pazar günü itibarıyla Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı bir sistemin etkili olacağını belirten Çelik, Marmara ve güneybatı bölgelerinde yağmur, Güney Ege ile Batı Akdeniz'de ise gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade etti. Çelik, "Bu yağışlar özellikle Muğla ve Antalya'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak." dedi.