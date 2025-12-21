Kadraj Galeri Kadraj İkon Önce sağanak sonra lapa lapa kar! Atmosfer sistemi değişti: İstanbul'da aralıksız yağışlar başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava tahmin raporuna göre İstanbul'da etkili olacak yağışlı sistem bugünden itibaren kendini göstermeye başlayacak. Tahminlere göre, yağışların yaklaşık 5 gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Ardından kar yağışı için sinyaller geldi. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? Yılbaşında kar yağacak mı? İşte il il tahminler!

Giriş Tarihi: 21.12.2025 09:34
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il il hava durumu tahminlerini yayımladı. Güncel değerlendirmelere göre İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde beklenen hava durumu netlik kazandı.

MUĞLA VE ANTALYA İÇİN SARI ALARM: KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

İçişleri Bakanlığı, Muğla ve Antalya için "sarı" kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son değerlendirmelere yer verildi. Buna göre gece saatlerinden itibaren Muğla'nın doğusunda, sabah saatlerinden sonra ise Antalya genelinde kuvvetli yağış bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ TABLO DEĞİŞİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pazar günü itibarıyla Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı bir sistemin etkili olacağını belirten Çelik, Marmara ve güneybatı bölgelerinde yağmur, Güney Ege ile Batı Akdeniz'de ise gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade etti. Çelik, "Bu yağışlar özellikle Muğla ve Antalya'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak." dedi.

HAFTA BAŞINDA YURT GENELİNDE YAĞIŞ

Hafta başından itibaren yağışlı havanın tüm yurda yayılacağı bildirildi. İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yağışların yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların ise ülke genelinde mevsim normallerinde, bazı bölgelerde 1–2 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.