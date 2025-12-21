Kadraj
Önce sağanak sonra lapa lapa kar! Atmosfer sistemi değişti: İstanbul'da aralıksız yağışlar başlıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava tahmin raporuna göre İstanbul'da etkili olacak yağışlı sistem bugünden itibaren kendini göstermeye başlayacak. Tahminlere göre, yağışların yaklaşık 5 gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Ardından kar yağışı için sinyaller geldi. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? Yılbaşında kar yağacak mı? İşte il il tahminler!
Giriş Tarihi: 21.12.2025 09:34