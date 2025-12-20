PODCAST CANLI YAYIN

Bilal Erdoğan’dan net mesaj: Eğitim yatırımları Türkiye’yi güçlendirdi

Necmeddin Bilal Erdoğan, katıldığı televizyon programında gençlerin sorularını yanıtladı. Eğitim-öğretime ilişkin soruları değerlendiren Bilal Erdoğan, son 23 yılda Türkiye’nin eğitim altyapısında önemli atılım yaptığını vurgularken, öğretmenlik mesleğinin taşıdığı manevi sorumluluğa da dikkat çekti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programda gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, eğitim-öğretim alanında son yıllarda yapılan yatırımların Türkiye'ye önemli bir birikim kazandırdığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitim altyapısının güçlendirildiğini belirten Erdoğan, Ar-Ge yatırımlarıyla da nitelikli insan kaynağının desteklendiğini söyledi. Öğretmenlik mesleğinin önemine ayrıca vurgu yapan Erdoğan, bu mesleğin sadece bir iş değil, büyük bir sorumluluk ve kutsal bir görev olduğunu dile getirdi.

