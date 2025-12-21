takvim-logo

Güllü soruşturmasında yeni detay! Tuğyan'ı yalanlayan kamera kaydı: Kerwan'a WhatsApp'tan "tek gösterimlik" ne attı?

Güllü'nün ölümüne ilişkin devam eden soruşturmada ortaya çıkan yeni görüntüler Tuğyan Ülker Gültem'in verdiği ifadenin gerçeği yansıtmadığını gözler önüne serdi. Tuğyan'ın olayın yaşandığı 26 Eylül gecesi saat 01.12'de sevgilisi Kerwan'a "tek gösterimlik" bir fotoğraf gönderdiğinin tespit edildi. Peki o fotoğrafta ne vardı? Fotoğrafın içeriği savcılık tarafından "kritik delil" olarak değerlendiriliyor. İşte Tuğyan ve Kervan arasındaki o yazışma ve artan şaibe...

author-1
takvim.com.tr
Güllü soruşturmasında yeni detay! Tuğyan’ı yalanlayan kamera kaydı: Kerwan’a WhatsApp’tan tek gösterimlik ne attı?

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un Çınarcık'taki evinin 6. katından düşerek ölmesine ilişkin başlatılan soruşturma derinlemesine sürüyor.

Güllü soruşturmasında yeni detay! Tuğyan’ı yalanlayan kamera kaydı: Kerwan’a WhatsApp’tan tek gösterimlik ne attı?

Sultan Nur Ulu'nun "Güllü'yü kızı itti" itirafının ardından Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan tutuklandı.

Güllü soruşturmasında yeni detay! Tuğyan’ı yalanlayan kamera kaydı: Kerwan’a WhatsApp’tan tek gösterimlik ne attı?

Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi.

Güllü soruşturmasında yeni detay! Tuğyan’ı yalanlayan kamera kaydı: Kerwan’a WhatsApp’tan tek gösterimlik ne attı?


Sürece müteakip Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter "müşteki" olarak ifadeye vermeye gitti. Ablasının annesini öldürmüş olabileceğini söyledi.

Güllü soruşturmasında yeni detay! Tuğyan’ı yalanlayan kamera kaydı: Kerwan’a WhatsApp’tan tek gösterimlik ne attı?

Öte yandan soruşturmada yeni deliller ortaya çıktı.

Güllü soruşturmasında yeni detay! Tuğyan’ı yalanlayan kamera kaydı: Kerwan’a WhatsApp’tan tek gösterimlik ne attı?

Dosyaya giren yeni güvenlik kamerası görüntülerinde Tuğyan Ülkem Gülter'in verdiği ifadelerle çelişen noktalar mevcut.

Güllü soruşturmasında yeni detay! Tuğyan’ı yalanlayan kamera kaydı: Kerwan’a WhatsApp’tan tek gösterimlik ne attı?

9 Aralık'ta Tuğyan ve Sultan'ın "Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evimize dönüyorduk" yönündeki beyanlarına karşın, saat 02.09'da Çınarcık'taki evden ayrıldıkları, 14.25'te ise tamamen çıkış yaptıkları güvenlik kameralarına yansıdı.




Görüntülerde Tuğyan'ın panik ve ağlamaklı bir halde olduğu da net şekilde görülüyor.

Güllü soruşturmasında yeni detay! Tuğyan’ı yalanlayan kamera kaydı: Kerwan’a WhatsApp’tan tek gösterimlik ne attı?

Yaklaşık 2,5 saatlik yolculuğun ardından şüpheliler, sabah 06.30 sularında Büyükçekmece'de gözaltına alındı.

Güllü soruşturmasında yeni detay! Tuğyan’ı yalanlayan kamera kaydı: Kerwan’a WhatsApp’tan tek gösterimlik ne attı?

A Haber muhabiri Özgür Yıldız, Yalova Emniyet Müdürlüğü'nün CMK 140 kapsamında teknik ve fiziki takip uyguladığını, şüphelilerin Gürcistan'a kaçma ihtimali üzerine operasyon kararının alındığını ifade etti.

Güllü soruşturmasında yeni detay! Tuğyan’ı yalanlayan kamera kaydı: Kerwan’a WhatsApp’tan tek gösterimlik ne attı?

Bu şüphede, Sultan'ın ailesine ait telefon trafiği ve yurt dışı bağlantılarının etkili olduğu bilgisini paylaştı.

Güllü soruşturmasında yeni detay! Tuğyan’ı yalanlayan kamera kaydı: Kerwan’a WhatsApp’tan tek gösterimlik ne attı?

TUĞYAN OLAY ÖNCESİ KERWAN'A NEYİN GÖRÜNTÜSÜNÜ ATTI?

Dosyaya giren mesaj kayıtlarının da soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte olduğunu vurgulayan Yıldız, Tuğyan'ın olayın yaşandığı 26 Eylül gecesi saat 01.12'de sevgilisi Kerwan'a "tek gösterimlik" bir fotoğraf gönderdiğinin tespit edildiğini söyledi.

Güllü soruşturmasında yeni detay! Tuğyan’ı yalanlayan kamera kaydı: Kerwan’a WhatsApp’tan tek gösterimlik ne attı?

Fotoğrafın içeriğinin savcılık tarafından kritik delil olarak değerlendirildiğini aktaran Yıldız, ayrıca dosyaya eklenen yaklaşık 300 sayfalık bilirkişi raporunda, Güllü'nün sağ omuz ve kalça bölgesinden itilmiş olabileceğine dair güçlü şüphelerin yer aldığını belirtti.

Soruşturma kapsamında TÜBİTAK'ın ses analiz raporu ile evde bulunan 5 aktif güvenlik kamerasına ait kayıtların da beklendiğini kaydetti.