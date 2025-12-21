Güllü soruşturmasında yeni detay! Tuğyan'ı yalanlayan kamera kaydı: Kerwan'a WhatsApp'tan "tek gösterimlik" ne attı?
Güllü soruşturmasında yeni detay! Tuğyan'ı yalanlayan kamera kaydı: Kerwan'a WhatsApp'tan "tek gösterimlik" ne attı?
Güllü'nün ölümüne ilişkin devam eden soruşturmada ortaya çıkan yeni görüntüler Tuğyan Ülker Gültem'in verdiği ifadenin gerçeği yansıtmadığını gözler önüne serdi. Tuğyan'ın olayın yaşandığı 26 Eylül gecesi saat 01.12'de sevgilisi Kerwan'a "tek gösterimlik" bir fotoğraf gönderdiğinin tespit edildi. Peki o fotoğrafta ne vardı? Fotoğrafın içeriği savcılık tarafından "kritik delil" olarak değerlendiriliyor. İşte Tuğyan ve Kervan arasındaki o yazışma ve artan şaibe...