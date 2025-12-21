Haberler

Güllü soruşturmasında yeni detay! Tuğyan'ı yalanlayan kamera kaydı: Kerwan'a WhatsApp'tan "tek gösterimlik" ne attı?

Güllü soruşturmasında yeni detay! Tuğyan'ı yalanlayan kamera kaydı: Kerwan'a WhatsApp'tan "tek gösterimlik" ne attı? Güllü'nün ölümüne ilişkin devam eden soruşturmada ortaya çıkan yeni görüntüler Tuğyan Ülker Gültem'in verdiği ifadenin gerçeği yansıtmadığını gözler önüne serdi. Tuğyan'ın olayın yaşandığı 26 Eylül gecesi saat 01.12'de sevgilisi Kerwan'a "tek gösterimlik" bir fotoğraf gönderdiğinin tespit edildi. Peki o fotoğrafta ne vardı? Fotoğrafın içeriği savcılık tarafından "kritik delil" olarak değerlendiriliyor. İşte Tuğyan ve Kervan arasındaki o yazışma ve artan şaibe...

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 08:42







"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un Çınarcık'taki evinin 6. katından düşerek ölmesine ilişkin başlatılan soruşturma derinlemesine sürüyor.



Sultan Nur Ulu'nun "Güllü'yü kızı itti" itirafının ardından Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan tutuklandı.

Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi.





Sürece müteakip Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter "müşteki" olarak ifadeye vermeye gitti. Ablasının annesini öldürmüş olabileceğini söyledi.

