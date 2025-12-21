Akkuyu’nun bataryaları için önemli adım! Yeni yol haritası... Dışa bağımlılık azalacak

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 07:02

Türkiye, bataryalar için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Karbon ayak izi hesaplamasından atık bataryaların takibine, nükleer tesisler ve savunma sanayinde kullanılan bataryalar için özel izlemeye kadar uzanan uygulamalarla çevrenin yanı sıra milli güvenliğin güçlendirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

Bataryaların üretiminden kullanım ömrünün sonuna kadar olan tüm süreci kapsayan kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü bu çalışmayla, elektrikli araçlardan evlerde kullanılan pillere, nükleer tesislerden savunma alanına kadar uzanan geniş bir yelpazede bataryaların çevreye ve güvenliğe etkisini azaltacak uygulamalar hayata geçirilecek.