33 yılda bir denk gelen durum bu yıl gerçekleşti! Üç aylar başladı, rahmet kapıları sonuna kadar aralandı

İslam dünyası için büyük anlam taşıyan üç aylar, bu yıl takvimlerde nadir görülen bir durumla yaşanıyor. Aynı miladi yıl içinde yaklaşık 33 yılda bir gerçekleşen bu durumla Müslümanlar, aynı yılda üç aylara iki kez girmenin manevi iklimini yaşayacak.

İslam dünyasında Müslümanlar için büyük önem taşıyan üç aylar bugün itibarıyla başladı.

Manevi duyguların daha yoğun hissedildiği bu dönem, ibadetlerin artmasına ve içsel muhasebeye daha da yoğunlaşmaya imkân tanıyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar süresince Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi mübarek geceler idrak edilecek.

33 YILDA BİR GERÇEKLEŞEN OLAY BU YIL YAŞANACAK

Bu yıl üç aylarla ilgili dikkat çekici bir takvim detayı da yaşandı. Hicri ay hesaplamalarına göre, üç aylara 21 Aralık Pazar günü aynı yıl içinde ikinci kez girilecek. Aynı miladi yıl içinde üç aylara iki defa girilmesi, yaklaşık 32–33 yılda bir gerçekleşen nadir bir durum.

REGAİP KANDİLİ 25 ARALIKTA, MİRAÇ KANDİLİ 15 OCAK'TA

Üç aylar kapsamında yer alan Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe akşamı idrak edilecek. Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili ise 15 Ocak'ta yaşanacak. Ramazanın müjdecisi olarak bilinen Berat Kandili de 2 Şubat'ta idrak edilecek.

RAMAZAN AYI 19 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

On bir ayın sultanı Ramazan ayı, 19 Şubat'ta başlayacak. Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27'nci gecesi olan 16 Mart'ta ihya edilecek. Ramazan ayının tamamlanmasının ardından ise Ramazan Bayramı, 20 Mart'ta karşılanacak.

