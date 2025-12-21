Beşiktaş'ın yıldızına Rizespor maçı sonrası olay sözler! "Banka soyguncusu gibi"

İlk yarıda Rizespor bir kez denediği kontratak dışında tamamen kapanırken Beşiktaş ise 45 dakika boyunca rakip ceza sahası içinde dolaştı, karamboller yarattı ama gol gelmedi. Orkun'un iki füzesinden birini Rizespor kalecisi, diğerini üst direk önledi. İkinci yarıda da Beşiktaş aynı şekilde amatör ruhla saldırırken Rizespor da doğru oyuncu değişiklikleri sonrası bir ara oyunda dengeyi kurdu ve Taylan'ın vuruşunu Ersin kurtarırken, bir kez de direğe takıldılar. Rashica sekiz ay sonra ilk kez gol atarken, beni şaşırtacak kadar klastı… Topu alışı, rakibi yatırışı ve boş köşeye göndermesi harikaydı. Beşiktaş bana göre hak ederek kazandı.

SİNAN VARDAR: NASİP OLMAZ HERKESE Beşiktaş, dün akşam sahaya genç ve mecburi bir rotasyonla çıktı. Zorunluluktan doğan bu değişim; psikolojik olarak zor bir maçta, özkaynak düzeninden gelen Ersin, Rıdvan, Kartal, Demir Ege, sonradan oyuna giren Devrim ve genç transfer Taylan ile kazanılması adına önemli ve kıymetliydi.

Ancak gerçeği de görmezden gelemeyiz. Beşiktaş'ın dünkü futbolu tat vermedi. Kendi sahasında, oyunun bazı bölümlerinde topu Çaykur Rizespor'a bırakıp rakibin hata yapmasını bekleyen bir Beşiktaş izledik. Sergen Yalçın'ın yorumculuk döneminde söylediği söz, bu maçı birebir özetliyordu:

"Beşiktaş gibi büyük takım böyle oynamaz. Bu oyun taraftarı mutlu etmez."

Dün siyah-beyazlılarda Demir Ege ve kaptan Orkun, takımı ayakta tutan isimlerin başında geldi. Oyunda kaldığı süre içinde Abraham tam bir ömür törpüsüydü. Öyle bir pozisyon harcadı ki; amatör golcüler böyle kaçırmaz!

Ancak uzun süredir Dolmabahçe'de galip gelememenin yarattığı stres, ikinci yarıda Beşiktaş'ı iyice geri itti. Çaykur Rizespor kaçırdığı net pozisyonlarla maçı koparamazken, Rashica'nın kontra atakta attığı gol Beşiktaşlılara derin bir "oh" çektirdi.

Kazanmak önemliydi ama bu galibiyet de gösterdi ki Beşiktaş'ın işi zor. İşin ilginci; Rizespor da eski gücünden oldukça uzaktı. Emirhan transferinde takasla gönderilen ve son bölümde oyuna giren Emrecan'ı izlerken, bu oyuncuya neden fazla şans verilmediğini bir kez daha sorguladım.

Özetle; Beşiktaş dün zor da olsa günü kurtardı. Ama bu futbol taraftarı mutsuz ediyor ki, tribünlerin hali de ortada. Beşiktaş ilk kez kötü bir sezon geçirmiyor ama ilk kez tribünler bu kadar boş. Bunun nedenlerini hafta içi sizlerle paylaşacağım.

Son olarak şunu da ekleyeyim: Rafa Silva'nın takım ısınmasına mont ve kar maskesiyle çıkmasına çok sinirlendim.

Portekizcesiyle söyleyeyim:

"Esta camisa é sagrada, não é para qualquer um." Yani; Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese!

MURAT ÖZBOSTAN: STRES VE BASKI ALTINDA ŞİFA GİBİ 3 PUAN Beşiktaş evinde kazanarak gerçekten derin bir "Oh" çekti... Aksi bir sonuç deprem etkisi yaratırdı. Eksik çok, sakat çok... Üstüne Abraham da sakatlanınca Beşiktaş'ın oynayacak futbolcusu bile kalmadı. Transfer dönemindeki plansızlık Beşiktaş'ın bugünlerde acı çekmesine neden oluyor. Bu kadar soruna rağmen tribüne gelen taraftar için ne yazsak azdır. O kadar büyük bir sevgi ve vefa var ki, kulüplerine karşı her hafta "Elbet beyaz bir sayfa açacağız" diye hep umut içindeler. Ligin ilk yarısı bitti; Beşiktaş'ın defans kurgusu, bekleri oturmadı. Orta saha desek, aynı durumda. Kanatlar hep sorun... Aslında şu maçtan bu kadar soruna rağmen 3 puan almak müthiş bir şey. Rafa Silva ısınmak için sahaya çıkıyor. Topa zoraki vuruyor. Kendini gizlemek için de siyahlara bürünüp sadece gözleri görünüyor... Banka soyguncusu gibi! Zaten golde de sevinmeyen tek adamdı. Bu uygunsuz tavırlar takımın enerjisini de aşağı çeker... Yollayın da herkes kurtulsun artık...