Beşiktaş'ın yıldızına Rizespor maçı sonrası olay sözler! "Banka soyguncusu gibi"
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor'u konuk etti. Siyah beyazlılar, rakibini 1-0 yenerek evinde 4 maçın ardından kazanma başarısı gösterdi. Spor yazarları, zorlu randevunun ardından Sergen Yalçın ve öğrencilerini değerlendirdi. İşte o yorumlar...
Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor ile karşılaştı. İlk yarının son maçında taraftarının önüne çıkan siyah beyazlılar, Milot Rashica'nın golüyle sahadan 3 puan alarak ayrıldı ve devreyi mutlu kapattı.
Spor yazarları da karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendirerek önemli ifadeler kullandı.
İşte o yorumlar...
TURGAY DEMİR: ÖZKAYNAK MEYVELERİ
Bazı hakemler Beşiktaş maçlarına çıktıklarında inanılmaz garip kararlar veriyorlar. Bu yıllardır böyle. Adeta futbol kitabını yeniden yazıyorlar. Misal, İFAF, önceki sezon bir talimat yayımladı… Buna göre, bir oyuncunun eli omuz hizasının üzerinde topla buluşuyorsa, (oyuncunun topu kendi başının üzerinden geriye doğru aşırtma durumu hariç) penaltı kararı verilecek.
Yani, topun nereden sektiğine, yakından mı, uzaktan mı geldiğine, elin doğul konumda olup olmadığına bakılmayacak. Kural bu kadar açıkken dün hem hakem, hem de VAR, göklere uzanan elin topla buluşmasını görmezden geldiler… Hakikatten pes!.. Amatör ruhla oynandı Beşiktaş- Rize maçı. Transferle yuvaya dönen Rıdvan'ı da saydığımızda (Ersin, Demir Ege, Kartal, Devrim) beş alt yapı çiçeği vardı sahada. Arma için koştular.
İlk yarıda Rizespor bir kez denediği kontratak dışında tamamen kapanırken Beşiktaş ise 45 dakika boyunca rakip ceza sahası içinde dolaştı, karamboller yarattı ama gol gelmedi. Orkun'un iki füzesinden birini Rizespor kalecisi, diğerini üst direk önledi. İkinci yarıda da Beşiktaş aynı şekilde amatör ruhla saldırırken Rizespor da doğru oyuncu değişiklikleri sonrası bir ara oyunda dengeyi kurdu ve Taylan'ın vuruşunu Ersin kurtarırken, bir kez de direğe takıldılar. Rashica sekiz ay sonra ilk kez gol atarken, beni şaşırtacak kadar klastı… Topu alışı, rakibi yatırışı ve boş köşeye göndermesi harikaydı. Beşiktaş bana göre hak ederek kazandı.
SİNAN VARDAR: NASİP OLMAZ HERKESE
Beşiktaş, dün akşam sahaya genç ve mecburi bir rotasyonla çıktı. Zorunluluktan doğan bu değişim; psikolojik olarak zor bir maçta, özkaynak düzeninden gelen Ersin, Rıdvan, Kartal, Demir Ege, sonradan oyuna giren Devrim ve genç transfer Taylan ile kazanılması adına önemli ve kıymetliydi.
Ancak gerçeği de görmezden gelemeyiz. Beşiktaş'ın dünkü futbolu tat vermedi. Kendi sahasında, oyunun bazı bölümlerinde topu Çaykur Rizespor'a bırakıp rakibin hata yapmasını bekleyen bir Beşiktaş izledik. Sergen Yalçın'ın yorumculuk döneminde söylediği söz, bu maçı birebir özetliyordu:
"Beşiktaş gibi büyük takım böyle oynamaz. Bu oyun taraftarı mutlu etmez."
Dün siyah-beyazlılarda Demir Ege ve kaptan Orkun, takımı ayakta tutan isimlerin başında geldi. Oyunda kaldığı süre içinde Abraham tam bir ömür törpüsüydü. Öyle bir pozisyon harcadı ki; amatör golcüler böyle kaçırmaz!
Ancak uzun süredir Dolmabahçe'de galip gelememenin yarattığı stres, ikinci yarıda Beşiktaş'ı iyice geri itti. Çaykur Rizespor kaçırdığı net pozisyonlarla maçı koparamazken, Rashica'nın kontra atakta attığı gol Beşiktaşlılara derin bir "oh" çektirdi.
Kazanmak önemliydi ama bu galibiyet de gösterdi ki Beşiktaş'ın işi zor. İşin ilginci; Rizespor da eski gücünden oldukça uzaktı. Emirhan transferinde takasla gönderilen ve son bölümde oyuna giren Emrecan'ı izlerken, bu oyuncuya neden fazla şans verilmediğini bir kez daha sorguladım.
Özetle; Beşiktaş dün zor da olsa günü kurtardı. Ama bu futbol taraftarı mutsuz ediyor ki, tribünlerin hali de ortada. Beşiktaş ilk kez kötü bir sezon geçirmiyor ama ilk kez tribünler bu kadar boş. Bunun nedenlerini hafta içi sizlerle paylaşacağım.
Son olarak şunu da ekleyeyim: Rafa Silva'nın takım ısınmasına mont ve kar maskesiyle çıkmasına çok sinirlendim.
Portekizcesiyle söyleyeyim:
"Esta camisa é sagrada, não é para qualquer um." Yani; Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese!
MURAT ÖZBOSTAN: STRES VE BASKI ALTINDA ŞİFA GİBİ 3 PUAN
Beşiktaş evinde kazanarak gerçekten derin bir "Oh" çekti... Aksi bir sonuç deprem etkisi yaratırdı. Eksik çok, sakat çok... Üstüne Abraham da sakatlanınca Beşiktaş'ın oynayacak futbolcusu bile kalmadı. Transfer dönemindeki plansızlık Beşiktaş'ın bugünlerde acı çekmesine neden oluyor. Bu kadar soruna rağmen tribüne gelen taraftar için ne yazsak azdır. O kadar büyük bir sevgi ve vefa var ki, kulüplerine karşı her hafta "Elbet beyaz bir sayfa açacağız" diye hep umut içindeler. Ligin ilk yarısı bitti; Beşiktaş'ın defans kurgusu, bekleri oturmadı. Orta saha desek, aynı durumda. Kanatlar hep sorun... Aslında şu maçtan bu kadar soruna rağmen 3 puan almak müthiş bir şey. Rafa Silva ısınmak için sahaya çıkıyor. Topa zoraki vuruyor. Kendini gizlemek için de siyahlara bürünüp sadece gözleri görünüyor... Banka soyguncusu gibi! Zaten golde de sevinmeyen tek adamdı. Bu uygunsuz tavırlar takımın enerjisini de aşağı çeker... Yollayın da herkes kurtulsun artık...
İlk yarıdaki tıkanıklık sonrası Rashica gibi bir yıldızın devreye girmesi ve attığı nefis gol camianın da taraftarın da umudu oldu. Beşiktaş'ın kadro kalitesini ve derinliğini artırması lazım. Transfer döneminde en az 5 oyuncu şart... Stoper, sağ bek, sol bek, orta saha, forvet... Bu maçta Abraham sakatlandı, El Bilal Toure yok... Genç Mustafa Hekimoğlu hep sorunlu. Forvete Rashica'yı geçirdi Sergen Yalçın, bu hamlesi golle karşılık verdi. Sonuçta Beşiktaşlı oyuncular mücadele etti, koştu, çabaladı ama sonuç ve kalite bu kadar. Beşiktaş maçları tamamen kontrol altına alıp baskılı oynayamıyor. Rakiplerine oynama fırsatı veriyor. Stresli oldukları, panik halleri her türlü belli oluyordu. Sakin ve rahat değildi kimse… Bunu da normal karşılamak lazım. Beşiktaş'ın devre arasında yapacağı çok iş var...
FATİH DOĞAN: İKİ KAHRAMAN VE GENÇLERİN AZMİ
Beşiktaş, 11'inin müdavimi 5 oyuncusundan yoksun çıktığı Rizespor karşısında kritik ama çok önemli bir galibiyet aldı. Kritik diyorum çünkü 2 maçta 2 galibiyetle yeni görevine hızlı giriş yapan Recep Uçar'ın takımı ilk yarıya çok akıllı başladı. İlk 30 dakika beraberlik sosuna bulanmış satranç müsabakası gibiydi. Kapalı tribününde bu dilimde 'Sergen hocam bu takım neden oynamıyor?' tezahüratları duyulurken, kale arkasından maç devam ederken bu söylemden rahatsız olanların ıslıkları da duyuldu. Bu işi bilenler Sergen Yalçın ve takım için bıçak sırtında yürüdüğü yorumunu doğal olarak yapar. Başta kaptan Orkun ve gecenin yıldızı Rashica olmak üzere bütün takım, hem tempolarını hem de oyun kalitelerini yükseltti. Orkun'un direğe takılan şutu kadar ikinci yarıda soyunma odasından daha bir hırslı döndü. Onunla birlikte orta sahada Kartal ve Demir Ege elinden geleni bence yaptı.
En azından Ege'nin iki maçta anlaşılmaz hatalar yapan Ndidi'nin yokluğunda hatası yoktu. Beşiktaş, 6 kez öne geçtiği maçlarda puanlar kaybetmişti. Rashica, haftanın golüne imza attı. İlk yarı kötü oyun, ikinci devre mücadele eden takıma ve iyi oyuna dönüştü. Beşiktaş, değerlendiremediği pozisyonlar da buldu ama son dakikalarda korku dolu anlar da yaşadı. Gecenin özeti şu; Beşiktaş, puan kaybetse ortalığın karışabileceği bir geceyi başı dik atlatmayı başardı.
MUSTAFA ÇULCU: BÖYLE FAULLER ÇALINMAZ
Her iki takım da maça hızlı girdi. İstek, çekişme ve mücadele var ama oyun kalitesi yok. Beşiktaş'ta önde Abraham, Cerny, Rashica ve Orkun sürekli yer değiştiriyorlar derine gelip top alıyorlar. Herkes o kadar geziyor ki, göz yoran bir koşuşturmaca var. Duran toplarda ise ceza alanı içi çok kalabalık ama sonuç yok. Oyun kurması beklenen Kartal Kayra yürüyerek 5 metrekare içinde oynuyor. El Bilal Toure olmayınca önde baskı ve tempo düşüyor. Rizespor'un galibiyeti isteyen oyununda savunma güvenliğini kaybettiği anlarda Rashica akıl dolu bir gol ile Beşiktaş'ı öne geçirdi. İkinci yarı daha akıllı işler yapan zor günler geçiren Beşiktaş'a bu galibiyet ilaç gibi geldi.
Yeni yılda FIFA kokartı takacak olan Cihan Aydın'ın basit temaslara çaldığı bazı fauller kabul görmedi. 30'da Hojer- Orkun'un hava topu mücadelesinde Beşiktaş penaltı bekledi. Hojer'in kafasından Orkun'a temasla arada seken top vücut arasında kalan eline kısa mesafeden beklenmedik gelen top konumunda penaltı olmaz. Devam kararı doğru...