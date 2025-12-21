Spor yazarları Eyüpspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Kredisi kalmadı"

Öte yandan bizim Rapçi ligin içinden geçmeye devam ediyor. Ben Rap müzikten pek anlamam. Dolayısıyla orada nasıl performans gösterdiğini bilemiyorum. Ama futboluyla bizi mest ediyor. Talisca eski günlerine hızla geri dönüş yaptı. Bence bunda Tedesco'nun büyük payı var. Takımda herkes bir şekilde takıma katkı veriyor. 1 kişi hariç! Kerem Aktürkoğlu adeta futbolu unutmuş gibi… Çok kolay çalım yiyor, eskisi gibi çalım atamıyor. Şut desen o da yok! Asensio, Talisca, Duran hem asist hem de gol katkısı yaparken Kerem duruyor. Onun da forma girip performans gösterdiğini düşünsenize? Fenerbahçe 3. bölgesi rakiplerin korkulu rüyası olur. Zira ondan beklentimiz çok yüksek.

Fenerbahçe ilk 11'de oynayan bir çok oyuncusundan mahrum olmasına rağmen Eyüpspor'u adeta yürüyerek yendi. Şimdi hem yüklemeler yapılacak hem de yeni transferler gelecek. Sezonun ikinci yarısında daha kuvvetli bir Fenerbahçe seyretmeye hazır olun. Oyun yeni başladı.

AHMET ÇAKAR: ALİ YILMAZ'I BEĞENMEDİM F.Bahçe, vites artırmaya devam ediyor. Özellikle ilk yarıda tam bir resital vardı. Atılan goller derslik. Bunun temel sebebi, bazı oyuncuların kendi kalitelerine, kendi yaratıcılıklarına yaklaşmış olmaları. Bunların başında da Fred, Asensio ve Talisca geliyor. Ayrıca kaybettikleri topları kazanma süresi ve coşkusu mükemmele yakın. Levent, asla Brown'ı aratmıyor. İlk golde de yerden Talisca'nın ayağına mükemmel kesti, o da harika bir gol attı. Ama bir ikinci gol var ki sanat eseri gibi. Talisca'nın topuğuyla Asensio'nun önüne bırakması, onun topu sola çekip uzak köşeye vuruşu tam bir kalite. İkinci yarının başında ilk 10 dakika F.Bahçe şaşırttı. Eyüp art arda pozisyonlar buldu. Belki atılabilecek bir gol maçta çekişmeyi artırırdı ama bu baskı yerini her iki takım için de kontrollü futbola bıraktı. Yine bir üçüncü gol var, Duran'ın kalitesi.

Asensio harika bir pas attı, Duran ayağıyla Emir'in üzerinden topu geçirip çok iyi vurdu. F.Bahçe, tartışmasız Tedesco ile ciddi anlamda kıpırdadı. Bazen kötü oyun, puan kayıpları olsa da özelikle bazı oyuncuların performansları çok yükselmiş. Hakem Ali Yılmaz'ı fazla beğenmedim. Manasız faul hataları, orta sahanın gerisinden çıkan F.Bahçeli oyuncuya ofsayt kaldırmalar ve tabii ki hatanın en büyüğü ise Thiam'ın formadan çekilerek verilmeyen penaltı. VAR hakemine sormak lazım. Thiam kafaya çıkıyor, çekiliyor, hakem görmüyor. Peki sen niye VAR hakemi olarak davet etmiyorsun?