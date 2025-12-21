Spor yazarları Eyüpspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Kredisi kalmadı"
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrılarak ilk devreyi 3 puanla kapattı. Sarı lacivertliler zirve iddiasını da sürdürürken oynadığı futbolla da takdir topladı. Spor yazarları, Domenico Tedesco ve öğrencilerini değerlendirdi. İşte o yorumlar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki ilk yarının son maçında Eyüpspor'u Talisca, Asensio ve Duran'ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Kanarya, Galatasaray ve Trabzonspor'dan önce 3 puan alarak iddiasını devam ettirdi.
Spor yazarları, sarı lacivertlilerin kazandığı maçın ardından Domenico Tedesco ve öğrencilerinin yanı sıra hakem Ali Yılmaz'ı da değerlendirdi.
İşte o yorumlar...
İLKER YAĞCIOĞLU: BU İSTİKRAR SÜRECEK Mİ?
Fenerbahçe , Eyüpspor karşısında sahaya koyduğu futbolla geçen hafta Konyaspor maçındaki etkileyici ilk yarıyı adeta tekrar etti. Sarı-Lacivertliler özellikle ilk 45 dakikada rakibine nefes aldırmayan, oyunu tamamen rakip yarı sahaya yıkan bir performans sergiledi. Son haftalarda golcü isimlerin devreye girmesi Fenerbahçe adına en sevindirici detaylardan biri. Talisca ve Asensio yine skora katkı yaparken, Jhon Duran ve Kerem'in gol bulmak için gösterdiği istek dikkat çekiciydi.
Özellikle Jhon Duran, attığı harika golle maçın ikinci yarıda kırılma anını yarattı. İlk yarıda Fenerbahçe neredeyse Eyüpspor yarı sahasında oynadı. Bunun en büyük payı ise orta sahadaki Fred'in olağanüstü performansıydı. İsmail Yüksek ile birlikte Eyüpspor'un Fenerbahçe kalesine yaklaşmasına izin vermediler. Öyle ki, Eyüpspor ilk 45 dakikada Fenerbahçe ceza sahasında şut bile çekemedi. Gecenin öne çıkan bir diğer ismi ise genç oyuncu Levent Mercan oldu. Ancak geçen hafta olduğu gibi ikinci yarıya yine düşük tempoyla başlandı. Bu da Eyüpspor'a ilk yarıda bulamadığı fırsatları verdi. Fenerbahçe ceza sahasında üst üste pozisyonlar gördük. Sonuç olarak Fenerbahçe, şu ana kadar hem ligde hem Avrupa'da istikrarlı ve yükselen bir grafik çizerek araya girdi. Asıl soru şu: Bu oyun, bu iştah ve bu tempo ikinci yarıda da devam edecek mi? Cevabını sahada göreceğiz.
GÜRCAN BİLGİÇ: USTALARIN PERFORMANSI
Fenerbahçe için gündemin sadece futbol olmadığı bir maçtı. Bir gün önce takımın amacı 3 puanken dünkü gelişmelerle birlikte bir camia gösterisine dönüştü. Olimpiyat Stadı'nın her takım için zor olan şartlarına başka bir mücadele eklenmiş oldu. İlk 45'i "Şampiyon takım" gibi oynadılar. Baskıları doğru yaptılar, rakibi geri ittiler, yüzde 90'a ulaşan pas isabet oranıyla oyunu yönetip hem golleri buldular hem de pozisyonları… Sadettin Saran'ın tribüne gelmesiyle birlikte coşku arttı.
F.Bahçe'nin "Başkalaşma" süreci üstüne kata kata devam ediyor. İşin "Teknik-taktik" bölümü bir tarafa, takımın vücut dilinde "Bu maçı kazanacağım" mesajını okuyorsunuz. Bu öz güveni getiren son 2 maçı 4 golle kazandıran ustaların performansı. Talisca ve Asensio sazı alınca zor görünen her şey birdenbire kolaylaşıyor. Talisca takımın "Kibar hırsızı…" Oynadığında En-Nesyri'nin, son iki maçta da Duran'ın rakip defansta oluşturduğu boşluklara sızıp pozisyonları kendine yazıyor. Dün de 1 gol, 1 asistle bitirdi maçı.
Tabii 2. yarı da var. Konya maçında olduğu gibi topu rakibe bıraktığı, kendi sahasında beklediği ve rakibe fırsatlar verdiği kritik dakikalar… Eyüpspor'un bir topu direkten döndü, biri duran topta iki pozisyonda da penaltı kararı çıkabilirdi. Takımın fizik güç olarak geriye düştüğü şıkkı çok anlamlı değil. Çünkü 2-0'dan döndürüp son dakikalara kadar gol kovaladıkları maçlar var. Fakat mental olarak bu kadar teslim olmak şampiyonluğa oynayan takım için anlamlı değil.
EMRE BOL: RAPÇİ DEĞİL TOPÇU
Fenerbahçe artık bir Alman takımına evrildi. Son derece sakin, inanılmaz disiplinli ve sabırlı… Gol gelmese de aynı oyunu bıkmadan usanmadan oynamaya devam ediyorlar. Bu durum rakibi bunaltıyor elbette. Ben sezon boyunca koskoca 45 dakikada 0.00 gol beklentisi olan bir takım görmedim. Aslında Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u ne hale soktuğunun göstergesi… Sarı-lacivertliler topu geri kazanma anlamında da bence bir rekora imza atmış olabilir. Kaptırılan toplar saniyeler içerisinde geri kazanıldı. İnanın Eyüpspor'a rahat taç bile attırmadılar.
Öte yandan bizim Rapçi ligin içinden geçmeye devam ediyor. Ben Rap müzikten pek anlamam. Dolayısıyla orada nasıl performans gösterdiğini bilemiyorum. Ama futboluyla bizi mest ediyor. Talisca eski günlerine hızla geri dönüş yaptı. Bence bunda Tedesco'nun büyük payı var. Takımda herkes bir şekilde takıma katkı veriyor. 1 kişi hariç! Kerem Aktürkoğlu adeta futbolu unutmuş gibi… Çok kolay çalım yiyor, eskisi gibi çalım atamıyor. Şut desen o da yok! Asensio, Talisca, Duran hem asist hem de gol katkısı yaparken Kerem duruyor. Onun da forma girip performans gösterdiğini düşünsenize? Fenerbahçe 3. bölgesi rakiplerin korkulu rüyası olur. Zira ondan beklentimiz çok yüksek.
Fenerbahçe ilk 11'de oynayan bir çok oyuncusundan mahrum olmasına rağmen Eyüpspor'u adeta yürüyerek yendi. Şimdi hem yüklemeler yapılacak hem de yeni transferler gelecek. Sezonun ikinci yarısında daha kuvvetli bir Fenerbahçe seyretmeye hazır olun. Oyun yeni başladı.
AHMET ÇAKAR: ALİ YILMAZ'I BEĞENMEDİM
F.Bahçe, vites artırmaya devam ediyor. Özellikle ilk yarıda tam bir resital vardı. Atılan goller derslik. Bunun temel sebebi, bazı oyuncuların kendi kalitelerine, kendi yaratıcılıklarına yaklaşmış olmaları. Bunların başında da Fred, Asensio ve Talisca geliyor. Ayrıca kaybettikleri topları kazanma süresi ve coşkusu mükemmele yakın. Levent, asla Brown'ı aratmıyor. İlk golde de yerden Talisca'nın ayağına mükemmel kesti, o da harika bir gol attı. Ama bir ikinci gol var ki sanat eseri gibi. Talisca'nın topuğuyla Asensio'nun önüne bırakması, onun topu sola çekip uzak köşeye vuruşu tam bir kalite. İkinci yarının başında ilk 10 dakika F.Bahçe şaşırttı. Eyüp art arda pozisyonlar buldu. Belki atılabilecek bir gol maçta çekişmeyi artırırdı ama bu baskı yerini her iki takım için de kontrollü futbola bıraktı. Yine bir üçüncü gol var, Duran'ın kalitesi.
Asensio harika bir pas attı, Duran ayağıyla Emir'in üzerinden topu geçirip çok iyi vurdu. F.Bahçe, tartışmasız Tedesco ile ciddi anlamda kıpırdadı. Bazen kötü oyun, puan kayıpları olsa da özelikle bazı oyuncuların performansları çok yükselmiş. Hakem Ali Yılmaz'ı fazla beğenmedim. Manasız faul hataları, orta sahanın gerisinden çıkan F.Bahçeli oyuncuya ofsayt kaldırmalar ve tabii ki hatanın en büyüğü ise Thiam'ın formadan çekilerek verilmeyen penaltı. VAR hakemine sormak lazım. Thiam kafaya çıkıyor, çekiliyor, hakem görmüyor. Peki sen niye VAR hakemi olarak davet etmiyorsun?
ÖMER ÜRÜNDÜL: DURAN'IN GOLÜ BURAM BURAM KALİTE KOKTU!
Fenerbahçe iyi bir ilk yarı sergiledi. Belki tempo yüksek değildi ama sahada organize bir futbol vardı. Oyunu 45 dakika boyunca domine ettiler. 2 de güzel gol geldi. İkinci devre ise biraz geçen haftaki Konya maçına benzedi. Durgun bir başlangıç ve rakibin baskısı. Bu bölümde de Eyüpspor biri direkten dönen yüzde 100 pozisyon olmak üzere 3 gol kaçırdı. Tabii ki Tedesco'nun bunun nedenlerini düşünmesi gerekiyor. Sonrasında oyun tekrar dengelendi. Sonra da 3. gol geldi ve bu şekilde Fenerbahçe 3 puanın sahibi oldu. Şimdi gelelim genel gözlemlerime; Levent Mercan, fizik olarak değil ama yetenek ve futbol aklı olarak Archie Brown'dan daha faydalı futbolcu. Talisca'nın yükselişi devam ediyor. Ama sakatlandı. Kerem Aktürkoğlu'nun durumu ise çok ilginç.
Maç başında hırsı yüzünden okunuyordu. Önemli bir şeyler yapmak istiyordu ama maçta hiçbir şey yapamadı. Bu sıkıntıyı kendisinin çözmesi lazım. Jhon Duran, oyunda genelde gözükmüyor. Etkili bir hücum presi de yapmıyor. Ama ikinci golün hazırlanışındaki pas organizasyonunda önemli bir katkı verdi. Attığı gol de buram buram kalite koktu. Ama bir santrforun çok daha önemli icraatlar yapması gerekiyor. Eyüpspor'da aslında iyi futbolcular var. Ama onların yönetim problemi dolayısıyla zihinsel olarak rahat olmadıkları görülüyor. Oyuncular gerçek performanslarını gösteremiyorlar.
MUSTAFA ÇULCU: KREDİSİ KALMADI
Süper lig takımları arasındaki kalite farkı, makası çok fazla. Serdar Gürler hibrit kanat beki ve stoperlere çok yakın oynuyor o koridoru Fenerbahçe aktif kullandığında çok etkili oldu. İlk gol de buradan geldi. Talisca şov devam ediyor, atıyor attırıyor. Kerem topla buluşamayınca sinirleniyor bekleneni veremiyor. İlk yarı oyunun mutlak hakimi Fenerbahçe çok üstün oynadı. Ama ikinci yarı öyle olmadı. Eyüpspor daha etkiliydi John Duran'ın golüne kadar da oyuna ortak oldular. Ama bu 3. gol farkı ve maçın sonucunu belirledi.
Ali Yılmaz ilk yarıda 8 faul çaldı yarısı faul değil. 12'de Fenerbahçe penaltı bekledi devam kararı doğru. Oosterwolde ile Robin Yalçın çatışmasını kişilikle çözmesi olumluydu. Her iki yardımcı formsuz güncellenmeye ihtiyaçları var. 54'de Fenerbahçe'nin golü öncesinde topla oynayan Kerem ofsayt, iptal doğru. 59'da Asensio yüksek yan topta Thiam'ı formasından çekerek kaliteli kafa vurmasını engelliyor pozisyon sahada da Riva'da da net penaltı ama hakemler veremediler! Bu maçtan sonra hakem adına toz kalkmaz. Ancak büyük maçlarda görmeye alıştığımız Ali Yılmaz'ın artık kredisi yok. Marka hakem olmak istiyorsa majör kararları verebilmeli.