Son dakika: Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Fatih Garipoğlu hakkında yakalama kararı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Hayyam Garipoğlu’nun oğlu Fatih Garipoğlu ile Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturma dosyası kapsamında Şeynova'nın Beşiktaş'taki adresinde, Garipoğlu'nun ise Sarıyer'deki adresinde arama yapılacağı belirtildi. Açıklamada, Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı verildiği kaydedildi.