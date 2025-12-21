Özel okullarda yüzde 100 burs fırsatı! Veliler nelere dikkat etmeli?
Özel okullar her yıl bu aylarda düzenledikleri bursluluk sınavlarıyla binlerce öğrenciye eğitimin kapılarını aralıyor. Bu sınavlarla ilkokuldan liseye kadar pek çok kademede yüzde 100’e varan burs imkânı sağlanıyor.
Özel okulların büyük bölümünde ilkokul, ortaokul ve lise için düzenlenen bursluluk sınavında en büyük ilgi, 4'üncü sınıftan 5'inci sınıfa geçme sürecinde yaşanıyor. Bazı özel okullar da anaokulundan ilkokula geçecek öğrenciler için yaş grubuna uygun değerlendirme sınavları yapıyor. Lise düzeyinde ise hazırlık sınıfı ve ara sınıflar için kontenjanlar açılabiliyor.
HANGİ ORANLARDA VERİLİYOR?
Burs oranları okuldan okula farklılık gösterse de genel uygulama yüzde 10'dan başlayıp yüzde 100'e kadar uzanıyor. Dereceye giren öğrencilere tam burs sağlanırken daha geniş başarı dilimine yüzde 25, 40, 50 ya da 75 oranlarında burs verilebiliyor. Çoğu özel okulda burslar yalnızca eğitim ücretini kapsıyor. Servis, yemek ve kitap gibi ek giderler kapsam dışında tutuluyor. Bursun devamı ise öğrencinin akademik başarısını sürdürmesine bağlı. Bursluluk sınavlarının temel amacı, öğrencilerin akademik yeterliliklerini ve öğrenme becerilerini ölçmek. İlkokul düzeyinde okuduğunu anlama, temel matematik işlemleri ve dikkat becerileri ön plandayken ortaokul ve lise kademelerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler alanlarında bilgi, yorumlama ve analiz yeteneği değerlendiriliyor. Bazı okullar, sınav sonuçlarına ek olarak mülakat ve okul başarı notlarını da değerlendirmeye dâhil edebiliyor.
NE TÜR SORULAR SORULUYOR?
Sınavlarda ezbere dayalı sorular yerine, düşünme ve problem çözme becerisini ölçen sorular ağırlık kazanıyor. Türkçe bölümünde uzun paragraf soruları, sözel mantık ve kelime bilgisi öne çıkıyor. Matematikte işlem bilgisinin yanı sıra problem çözme, muhakeme ve zaman yönetimi ölçülüyor. Fen bilimlerinde günlük yaşamla ilişkilendirilmiş sorular sorulurken sosyal bilgilerde temel kavramlar ve neden-sonuç ilişkileri sorgulanıyor. Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, üst sınıflarda ise LGS ve YKS formatına benzer sorularla öğrencilerin sınavlara hazırlık düzeyi de test ediliyor.