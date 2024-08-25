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Christoph Daum neden öldü, hastalığı neydi? Christoph Daum kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski hocasıydı...

Alman futbolunun önemli isimlerinden Christoph Daum, 70 yaşında yaşamını yitirdi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor gibi Süper Lig ekiplerinde teknik direktörlük yapmış olan Daum, futbolculuk döneminde Duisburg ve Köln'de mücadele etmişti. Köln'de teknik direktörlük kariyerine adım atan Daum, 1993-94 sezonunda Süper Lig'e giriş yapmıştı. İşte Christoph Daum'un kariyeriyle ilgili öne çıkan bilgiler...

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 11:29 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 11:30
Christoph Daum neden öldü, hastalığı neydi? Christoph Daum kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın eski hocasıydı...

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Christoph Daum, teknik direktörlük kariyerinin büyük bir bölümünü Türkiye'de geçirerek Türk futboluna önemli katkılarda bulundu. Almanya Bundesliga, Türkiye Süper Lig ve Avusturya Bundesliga gibi liglerde kazandığı başarılarla tanınan Daum, son olarak 2016-2017 sezonunda Romanya Milli Takımı'nın başında bulunmuştu. Peki, Christoph Daum kimdir, kaç yaşındaydı ve ölümüne ne neden oldu?

Christoph Daum'un Ölümü

Uzun zamandır akciğer kanseri ile mücadele eden Christoph Daum, 70 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, eski Fenerbahçeli futbolcu Ümit Özat sosyal medya üzerinden duyurdu. Türkiye'de birçok başarıya imza atan Daum, son yıllarında akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

Christoph Daum Kimdir?

Christoph Daum, 24 Ekim 1953 tarihinde Almanya'nın Duisburg kentinde doğdu. Hem futbolcu hem de teknik direktör olarak tanınan Daum, futbolculuk kariyerinde orta saha oyuncusu olarak çeşitli kulüplerde mücadele etti. Antrenörlük kariyerine 1. FC Köln'de adım atan Daum, 1990 yılında Stuttgart'ın başına geçti ve 1991-92 sezonunda Bundesliga şampiyonu oldu. Ertesi sezon, Almanya Süper Kupası'nı kazandı.

Daum'un Türkiye'ye ilk gelişi, 1994 yılında Beşiktaş'ın başına geçmesiyle gerçekleşti. Bu dönemde 1994 Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı, ardından 1994-95 sezonunda Türkiye Ligi'ni kazandı. 1996-2000 yılları arasında Bayer Leverkusen'i çalıştırdı ve bu süre zarfında bir kez lig ikinciliği, iki kez lig üçüncülüğü yaşadı. Ancak 1999-2000 sezonunda averajla şampiyonluğu kaçırdı.

Ekim 2000'de bir uyuşturucu skandalına karışarak görevinden ayrılmak zorunda kalan Daum, 2001 yılında Beşiktaş'a geri döndü, ancak bu dönemi başarılı bir şekilde tamamlayamadı. 2002'de Austria Wien ile Avusturya Ligi ve Avusturya Kupası'nı kazanarak duble yaptı.

2003 yılında Türkiye'ye dönen Daum, Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu ve 2003-04 ile 2004-05 sezonlarında Süper Lig şampiyonu oldu. 2006'da Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra 1. FC Köln'ü çalıştırdı. 2009 yılında tekrar Fenerbahçe'nin başına geçti ve sezonu Süper Kupa şampiyonu olarak açtı. 2009-10 sezonunda Bursaspor'un gerisinde kalarak ikinci oldu. Ardından Almanya'ya dönerek Eintracht Frankfurt'u çalıştırdı ve 2011'de Club Brugge ile anlaştı. 2013'te Bursaspor'un teknik direktörü oldu. Daum'un son görevi, Temmuz 2016'dan Eylül 2017'ye kadar Romanya millî takımı oldu.

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