Christoph Daum neden öldü, hastalığı neydi? Christoph Daum kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın eski hocasıydı...

Daum'un Türkiye'ye ilk gelişi, 1994 yılında Beşiktaş'ın başına geçmesiyle gerçekleşti. Bu dönemde 1994 Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı, ardından 1994-95 sezonunda Türkiye Ligi'ni kazandı. 1996-2000 yılları arasında Bayer Leverkusen'i çalıştırdı ve bu süre zarfında bir kez lig ikinciliği, iki kez lig üçüncülüğü yaşadı. Ancak 1999-2000 sezonunda averajla şampiyonluğu kaçırdı.

Ekim 2000'de bir uyuşturucu skandalına karışarak görevinden ayrılmak zorunda kalan Daum, 2001 yılında Beşiktaş'a geri döndü, ancak bu dönemi başarılı bir şekilde tamamlayamadı. 2002'de Austria Wien ile Avusturya Ligi ve Avusturya Kupası'nı kazanarak duble yaptı.

2003 yılında Türkiye'ye dönen Daum, Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu ve 2003-04 ile 2004-05 sezonlarında Süper Lig şampiyonu oldu. 2006'da Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra 1. FC Köln'ü çalıştırdı. 2009 yılında tekrar Fenerbahçe'nin başına geçti ve sezonu Süper Kupa şampiyonu olarak açtı. 2009-10 sezonunda Bursaspor'un gerisinde kalarak ikinci oldu. Ardından Almanya'ya dönerek Eintracht Frankfurt'u çalıştırdı ve 2011'de Club Brugge ile anlaştı. 2013'te Bursaspor'un teknik direktörü oldu. Daum'un son görevi, Temmuz 2016'dan Eylül 2017'ye kadar Romanya millî takımı oldu.