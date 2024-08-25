Christoph Daum neden öldü, hastalığı neydi? Christoph Daum kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın eski hocasıydı...

Christoph Daum, teknik direktörlük kariyerinin büyük bir bölümünü Türkiye'de geçirerek Türk futboluna önemli katkılarda bulundu. Almanya Bundesliga, Türkiye Süper Lig ve Avusturya Bundesliga gibi liglerde kazandığı başarılarla tanınan Daum, son olarak 2016-2017 sezonunda Romanya Milli Takımı'nın başında bulunmuştu. Peki, Christoph Daum kimdir, kaç yaşındaydı ve ölümüne ne neden oldu?
Christoph Daum'un Ölümü
Uzun zamandır akciğer kanseri ile mücadele eden Christoph Daum, 70 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, eski Fenerbahçeli futbolcu Ümit Özat sosyal medya üzerinden duyurdu. Türkiye'de birçok başarıya imza atan Daum, son yıllarında akciğer kanseri tedavisi görüyordu.
Christoph Daum Kimdir?
Christoph Daum, 24 Ekim 1953 tarihinde Almanya'nın Duisburg kentinde doğdu. Hem futbolcu hem de teknik direktör olarak tanınan Daum, futbolculuk kariyerinde orta saha oyuncusu olarak çeşitli kulüplerde mücadele etti. Antrenörlük kariyerine 1. FC Köln'de adım atan Daum, 1990 yılında Stuttgart'ın başına geçti ve 1991-92 sezonunda Bundesliga şampiyonu oldu. Ertesi sezon, Almanya Süper Kupası'nı kazandı.