Emekliye ek zam! SSK ve Bağ-kur ile memurların artışı ne olacak? Tabloya bak zammı gör
Emeklilerin Ocak zammı enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur’lularda yüzde 12-13, memurlarda yüzde 18-19 seviyelerinde beklenirken, kök aylıklara ve ek ödemelere yansıyacak bu artışın yanı sıra yeni taban aylık ve refah payı da gündemde. TAKVİM emekliler için Ocak zammı tahminlerini derledi.
Milyonlarca emeklinin Ocak zammı için son viraja girildi. 2026'nın ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına enflasyon zammı yapılırken, bu artış kök aylıklara ve ek ödemelere yansıtılacak.
Ayrıca taban aylık zammı ve refah payı gibi düzenlemeler olup olmayacağı da merak ediliyor. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam rehberi.
MAAŞLARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Emeklilerin zam oranını gösterecek 6 aylık enflasyon verisinden 5'i belli oldu. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 11.2 zam oluştu.
Geriye sadece Aralık enflasyonu kaldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yıl sonu enflasyonunu, Merkez Bankası'nın tahmin aralığının alt bandı olan yüzde 31 seviyesinde beklediklerini söylemişti. Eğer 2025 yılı yüzde 31 enflasyon ile kapatılırsa, 2025'in ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 12.28 çıkacak.
Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yüzde 12.28 artış yansıtılacak. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise ekonomistlerin yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 31.17 olarak yer aldı.
Bu tahmin ise emeklilerin zam oranının yüzde 12.42 çıkabileceğini gösteriyor. 2025 enflasyonunun yüzde 32 çıkması ise emeklilere yüzde 13.14 zam anlamına geliyor.
MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Ocak'ta memur emeklilerine yüzde 11 zam, enflasyon farkı ve bin lira taban aylık artışı yansıtılacak. Şu ana kadar gelen verilere göre zam oranı yüzde 5.9 enflasyon farkıyla yüzde 17.55'e yükselmiş durumda. Aralık enflasyonuna göre bu oran daha da artacak.
Zam oranı, 2025 enflasyonu yüzde 31 olursa yüzde 18.7'ye, yüzde 31.17 çıkarsa yüzde 18.84'e, yüzde 32'yi bulursa yüzde 19.61'e ulaşacak.
ZAM NASIL UYGULANACAK?
Ocak zammı emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak. Kök aylık, e-Devlet'teki 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümünden görülebilecek. Her ay verilen yüzde 4-5 oranındaki ek ödeme de yeni kök aylıktan hesaplanacağı için artacak.
TABAN AYLIK YİNE ARTAR MI?
Taban aylık düzenlemesi kapsamında halen kök aylık ve ek ödemesinin toplamı 16 bin 881 liranın altında kalan emeklilere 16 bin 881 lira yatırılıyor. Eğer Ocak ayında taban aylık artırılmazsa, bazı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin eline geçecek parada değişiklik olmayacak. Bu nedenle artış beklentisi var. Karar ise zam oranlarının belli olmasının ardından verilecek.
Ardından da yasal düzenleme yapılacak. 2025 enflasyonu yüzde 31 olursa yüzde 12.28 artışla 18 bin 954 liraya, yüzde 31.17 çıkarsa yüzde 12.42 artışla 18 bin 978 liraya, yüzde 13.14 olursa da 19 bin 99 liraya çıkacak. Bu düzenleme ile Ocak zammı sonrası kök aylığı (ek ödeme dahil) yeni taban aylığın altında kalanlara taban aylık ödenecek.
REFAH PAYI GELİR Mİ?
Bu konu, Ocak zammının belli olmasının ardından masaya yatırılacak. Geçtiğimiz yıllarda enflasyon artışına refah payı eklenerek emeklilerin zam oranını yükselten uygulamalar yapılmıştı. Bu konu Ocak'ta da ele alınacak.
Özellikle memur emeklileriyle yaklaşık 6.5 puanlık bir fark ortaya çıkacağı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin refah payı ile eşit zam beklentileri bulunuyor. Refah payı uygulanmasına karar verilirse yasal düzenleme yapılacak.
Bu durumda Ocak ayında emeklilerin kök aylıklarına enflasyon artışı değil, refah payı eklenmiş yeni oran yansıtılacak.