Emekliye ek zam! SSK ve Bağ-kur ile memurların artışı ne olacak? Tabloya bak zammı gör

Türk Lirası (AA)

TABAN AYLIK YİNE ARTAR MI?

Taban aylık düzenlemesi kapsamında halen kök aylık ve ek ödemesinin toplamı 16 bin 881 liranın altında kalan emeklilere 16 bin 881 lira yatırılıyor. Eğer Ocak ayında taban aylık artırılmazsa, bazı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin eline geçecek parada değişiklik olmayacak. Bu nedenle artış beklentisi var. Karar ise zam oranlarının belli olmasının ardından verilecek.



Ardından da yasal düzenleme yapılacak. 2025 enflasyonu yüzde 31 olursa yüzde 12.28 artışla 18 bin 954 liraya, yüzde 31.17 çıkarsa yüzde 12.42 artışla 18 bin 978 liraya, yüzde 13.14 olursa da 19 bin 99 liraya çıkacak. Bu düzenleme ile Ocak zammı sonrası kök aylığı (ek ödeme dahil) yeni taban aylığın altında kalanlara taban aylık ödenecek.