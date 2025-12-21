Galatasaray'a Süper Lig'den 2 transfer! Golcü de bulundu

Orta saha ve forvet takviyesi için kolları sıvayan teknik direktör Okan Buruk ve yönetim, koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Sarı kırmızılılar Süper Lig'in iki yıldızına kanca attı. Ayrıca golcü de bulundu.

AYRILIK GÜNDEMDE Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir oyuncuyla yolların ayrılması gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekipte transfer edilecek isimler kadar, takımdan ayrılacak futbolcular da merak ediliyor.