Galatasaray'a Süper Lig'den 2 transfer! Golcü de bulundu
Süper Lig'in dev ekiplerinden Galatasaray, transferde atağa kalktı. Cimbom, Türkiye'den iki, toplamda ise üç futbolcu için temaslarını sıklaştırdı. Listedeki bir isim ise herkesi şaşırtabilir. İşte detaylar...
Orta saha ve forvet takviyesi için kolları sıvayan teknik direktör Okan Buruk ve yönetim, koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Sarı kırmızılılar Süper Lig'in iki yıldızına kanca attı. Ayrıca golcü de bulundu.
AYRILIK GÜNDEMDE
Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir oyuncuyla yolların ayrılması gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekipte transfer edilecek isimler kadar, takımdan ayrılacak futbolcular da merak ediliyor.
BERKAN KUTLU VEDAYA HAZIRLANIYOR
Galatasaray'da şu an için ayrılığa en yakın ismin Berkan Kutlu olduğu ifade ediliyor. Bir süredir sakatlığı nedeniyle maç kadrolarında yer alamayan 26 yaşındaki futbolcunun, Süper Lig'den birçok kulüple temas halinde olduğu öğrenildi.
SÜPER LİG'DEN TALİPLERİ VAR
Orta saha oyuncusunun düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtilirken, Galatasaray yönetiminin de gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
Berkan Kutlu, bu sezon Galatasaray formasıyla 9 resmi karşılaşmada görev aldı. Deneyimli futbolcu, söz konusu maçlarda 1 asistlik katkı sağladı.
4 MİLYON EUROYA GELDİ
Alanyaspor'da yakaladığı çıkışla dikkat çeken deneyimli orta saha, 2020'de 4 milyon euro karşılığında Galatasaray'a imza attı. 2023 yılında Genoa'ya kiralandı. Sürekli oynama konusunda zaman zaman sorunlar yaşadı ve şu anda da takımdan ayrılmaya çok yakın.
3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.
GALATASARAY'A ÇİFTE MÜJDE
Sakatlık sorunları nedeniyle son haftalarda ideal kadrosunu kurmakta zorlanan Galatasaray'da iki önemli futbolcunun dönüş tarihi netleşti. Sarı-kırmızılı ekipte, Wilfried Singo ve Uğurcan Çakır'ın sahalara dönüşü Trabzonspor maçı olarak planlandı.
EKSİKLER OKAN BURUK'U ZORLADI
Son dönemde yaşanan sakatlıklar nedeniyle puan kayıpları yaşayan Galatasaray, birçok maçta kulübeye genç oyuncularla çıkmak zorunda kaldı. Teknik direktör Okan Buruk, kadro derinliğinin azalması sebebiyle rotasyon yapmakta güçlük çekti.
HEDEF TRABZONSPOR DERBİSİ
Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Wilfried Singo'nun, 5 Ocak'ta oynanacak Süper Kupa'daki Trabzonspor maçına yetişmesi hedefleniyor. Savunma hattının önemli isimlerinden biri olan Singo'nun dönüşü teknik heyeti rahatlatacak.
ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHADA
Galatasaray'da kaleci Uğurcan Çakır için de dönüş maçı Trabzonspor olarak belirlendi. Deneyimli kalecinin eski takımına karşı forma giymesi bekleniyor. Uğurcan'ın yeniden kaleye geçmesiyle savunma güvenliğinin artması öngörülüyor.
SINGO 7 MAÇ KAÇIRDI
Wilfried Singo, sarı-kırmızılı formayla son olarak Gençlerbirliği karşılaşmasında görev almıştı. Fildişi Sahilli oyuncu, bu süreçte tüm kulvarlarda toplam 7 maçı kaçırdı. Uğurcan Çakır ise son oynanan iki karşılaşmada forma giyemedi.
ÖNCELİKLİ HEDEFLERDEN BİRİ
Africa Foot'un haberine göre Galatasaray, bonservisi Fransa Ligue 1 ekiplerinden Clermont Foot 63'te bulunan ve bu sezon Kocaelispor'da kiralık olarak oynayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Habib Keita'yı ara transfer dönemi için öncelikli hedefleri arasına aldı.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Haberde yer alan bilgilere göre sarı-kırmızılı yönetim, Kocaelispor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Malili futbolcu ile temas kurdu. Taraflar arasında başlayan görüşmelerin kısa süre içinde hız kazandığı belirtildi.
KOCAELİSPOR PERFORMANSI
Habib Keita, bu sezon Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor formasıyla 12 maçta 812 dakika süre aldı. Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 2 asistlik katkı sağladı.
VAZGEÇİLMEZLER ARASINDA
Ligde 8. sırada yer alan Kocaelispor'da beklentileri karşılayan Habib Keita, sergilediği performansla takımın önemli ve vazgeçilmez oyuncuları arasında yer aldı. Galatasaray cephesinin, transfer sürecini yakından takip ettiği ifade ediliyor.
DENNIS DE LİSTEDE
Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Galatasaray'da ara transfer dönemi yaklaşırken dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların, Göztepe forması giyen genç futbolcu Anthony Dennis ile yakından ilgilendiği öğrenildi.
ÇALIŞMALAR HIZLANDI
Sezonun ikinci yarısı öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, her kulvarda iddiasını sürdürmek adına transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda sarı-kırmızılılar, orta saha için dinamik bir isim üzerinde duruyor.
TEMAS KURULDU
Galatasaray'ın, Göztepe'nin 21 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis için yeniden devreye girdiği belirtildi. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz haftalarda genç futbolcu için İzmir temsilcisiyle temasa geçmiş ancak Göztepe'nin 10 milyon euroyu aşan bonservis talebi sonrası görüşmeler askıya alınmıştı.
PES ETMEK YOK
Orta sahada tempolu ve dinamik bir yapı kurmak isteyen Galatasaray'ın, sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam eden Anthony Dennis transferinden vazgeçmediği ifade edildi. Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların son günlerde Göztepe ile yeniden masaya oturduğu aktarıldı.
TEKLİF BELLİ OLDU
Galatasaray'ın bu transfer için Göztepe'ye Ahmed Kutucu artı 5 milyon euro bonservis bedeli önerdiği öğrenildi. İzmir ekibinin ise bu teklifi değerlendirmek için süre talep ettiği bildirildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
WAHI OPERASYONU BAŞLIYOR
Forvet hattında geçici bir çözüm arayan Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen Elye Wahi için harekete geçiyor. Sarı-kırmızılıların, genç golcüyü zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralamayı planladığı öğrenildi.
OSIMHEN VE ICARDI BELİRSİZLİĞİ
Victor Osimhen'in Afrika Uluslar Kupası sürecindeki durumu ve Mauro Icardi'nin sakatlık sonrası henüz istenen seviyeye ulaşamaması, Galatasaray yönetimini forvet takviyesi arayışına yöneltti. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar, alternatif sayısını artırmak adına Elye Wahi'yi gündemine aldı.
YILDIZ FUTBOLCU SICAK BAKIYOR
Eintracht Frankfurt'ta bu sezon genellikle hamle oyuncusu olarak görev alan 22 yaşındaki Elye Wahi'nin, Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi. Sarı-kırmızılılar, Fildişi Sahili asıllı Fransız futbolcuyu kiralık olarak kadroya katmak ve sözleşmeye zorunlu olmayan satın alma opsiyonu eklemek istiyor.
ALMANYA'YA SEFER
Bu sezon Frankfurt formasıyla 14 maçta yaklaşık 400 dakika süre alan Wahi, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Son yıllarda istikrar sorunu yaşayan ancak önemli bir potansiyele sahip olan genç golcünün, Galatasaray'da yeni bir sayfa açmaya olumlu yaklaştığı ifade ediliyor. Yönetimin, Kasımpaşa maçının ardından Almanya'ya giderek transfer görüşmelerini hızlandırması bekleniyor.
CİMBOM'A KARŞI ASİST
Elye Wahi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'a karşı oynanan maçta ikinci yarıda oyuna dahil olmuş ve Knauff'un attığı golde asisti yapan isim olmuştu. Kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çekmişti.
2.5 YILDA 83 MİLYON EURO
Henüz 22 yaşında olmasına rağmen Elye Wahi için bugüne kadar yüksek bonservis bedelleri ödendi. Montpellier'den Lens'e 30 milyon euroya transfer olan Wahi, ardından Marsilya'ya 27 milyon euroya gitti. Frankfurt ise genç golcü için 26 milyon euro ödedi. Wahi için son 2,5 yılda toplamda 83 milyon euro bonservis bedeli harcandı.