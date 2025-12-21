YÖK'te köklü değişim! 3 yılda okulu bitirme imkanı... Öğrenci affı geliyor mu?
YÖK üniversitelerde köklü değişim için hazırlıklara başladı. Buna göre bazı alanlardaki kontenjanlar düşüyor, eğitim süresi kısalıyor, öğrenci affı da gündemde. Eğitim süresinin kısaltılmasının kalite kaybı anlamına gelmeyeceğini belirten Özvar, yeni modelde 8 sömestirlik eğitimin korunacağını ancak yıl içinde 3 sömestirlik bir yapı oluşturulacağını belirtti.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerde köklü değişim için önemli çalışmalar yapıldığını anlattı.
Hukuk, diş hekimliği, eczacılık, psikoloji, mimarlık ve eğitim fakülteleri başta olmak üzere 443 programda kontenjanların azaltılacağını belirten Özvar, istihdam odaklı yeni programlar, uzun dönem staj modeli ve 4 yıllık eğitimin 3 yılda tamamlanabilmesine yönelik düzenlemelerin yolda olduğunu açıkladı.
Öğrenci affı konusunun da TBMM'de değerlendirildiğini açıklayan Özvar, kaç öğrencinin sistem dışında kaldığına dair çalışmaların sürdüğünü belirtti. Konu netleştiğinde görüşlerini kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.
ÜÇ YILDA OKULU BİTİRME İMKANI OLACAK
Özvar, 11–12 haftalık dönemlerle öğrencilerin aynı 240 AKTS krediyi daha kısa sürede tamamlayabileceğini, böylelikle üç sömestrlik takvim sayesinde üç yıl içinde bitirilebilmesinin mümkün olacağını kaydetti.