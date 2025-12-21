Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerde köklü değişim için önemli çalışmalar yapıldığını anlattı.



Hukuk, diş hekimliği, eczacılık, psikoloji, mimarlık ve eğitim fakülteleri başta olmak üzere 443 programda kontenjanların azaltılacağını belirten Özvar, istihdam odaklı yeni programlar, uzun dönem staj modeli ve 4 yıllık eğitimin 3 yılda tamamlanabilmesine yönelik düzenlemelerin yolda olduğunu açıkladı.