Kıbrıs’ta Rum barbarlığı! Kanlı Noel'in tanıkları anlattı: "Anavatan olmasaydı başaramazdık"

62 yıl önce Kıbrıs Türkleri tarihe ‘Kanlı Noel’ olarak geçen EOKA militanlarının alçak katliamına maruz kaldı. 364 Türk şehit oldu, binlercesi ise göçe zorlandı. Kanlı Noel'in tanıkları o kanlı geceyi anlattı.

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 07:02

Takvimler 21 Aralık 1963'ü gösterdiğinde, Kıbrıs'ta Noel gecesi Türkler için bir varoluş mücadelesinin başlangıcı oldu. Lefkoşa'da Türk sivillerin bulunduğu araçlara açılan ateşle fitili ateşlenen saldırılar, üç gün içinde organize bir katliam dalgasına dönüştü. Tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen bu süreç, sadece can kayıplarıyla değil, Kıbrıs Türk halkının kaderini değiştiren sonuçlarıyla da hafızalara kazındı.

Kanlı Noel'den görüntü (AA) SİVİLLERE ATEŞ AÇILDI Olayların ilk günü Lefkoşa'da Türk sivillerin hedef alınmasıyla başladı. Kontrol noktalarında araçlar tarandı, sokaklarda silahsız insanlar vuruldu. Saldırıların münferit olmadığı, kısa sürede adanın farklı bölgelerine yayılmasıyla netleşti. Rum silahlı gruplar, Türk mahallelerini kuşatma altına aldı; evler basıldı. Mağusa, Larnaka, Baf ve birçok köyde Türk yerleşimleri hedef alındı. Saldırılarda 364 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti. Yüzlerce köy boşaltıldı, binlercesi göçe zorlandı. Hayatta kalanlar ise dar alanlara sıkıştırıldı.