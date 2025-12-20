AK Parti’den CHP Lideri Özel’e “FETÖ” Tepkisi

İnan, bu sözlerle örgüt mensuplarının Türkiye'ye dönüş beklentilerinin kimler tarafından körüklendiğine işaret ederken, CHP yönetimini sert bir dille eleştirdi.

"Bahsettiğin o FETÖ'cü alçaklar 2023'te 'Bahar gelecek, biletlerimizi aldık, dönüyoruz' diye gün sayıyordu."

AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan , Özel'in açıklamalarını "hedef saptırma ve algı oluşturma" olarak nitelendirerek, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir yanıt verdi. İnan, FETÖ mensuplarına geçmişte verilen siyasi mesajları hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki

"HAFIZAMIZ TAZE UNUTMADIK"

Açıklamasının devamında eleştirilerini daha da sertleştiren İnan, "Onların dönüş umudu olanlar, bugün çıkıp vatanseverleri kaçmakla itham ediyor. Hafızamız taze, kimin kime bel bağladığını unutmadık" ifadelerini kullandı.

Özel'in sınır kenti Edirne ve 15 Temmuz vurgusu içeren konuşması, iktidar cephesinde kamuoyunu yönlendirmeye dönük bir söylem olarak değerlendirilirken, siyasi polemiğin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.