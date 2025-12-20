PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti’den CHP Lideri Özel’e “FETÖ” Tepkisi

AK Parti, Özgür Özel’in Edirne’de düzenlenen mitingde Meriç Nehri ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sözlerine tepki gösterdi. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, açıklamaların “algı oluşturma ve hedef saptırma” amacı taşıdığını savunarak, geçmişte CHP’nin FETÖ mensuplarına umut veren siyasi söylemlerini hatırlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Edirne'de düzenlenen mitingde kullandığı ifadeler, siyasi tartışmayı alevlendirdi. Özel'in, "Meriç'i sıkı tutun" çağrısı ve 15 Temmuz darbe girişimine atıfta bulunan sözleri, AK Parti cephesinde sert tepkiyle karşılandı.

AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Özel'in açıklamalarını "hedef saptırma ve algı oluşturma" olarak nitelendirerek, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir yanıt verdi. İnan, FETÖ mensuplarına geçmişte verilen siyasi mesajları hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bahsettiğin o FETÖ'cü alçaklar 2023'te 'Bahar gelecek, biletlerimizi aldık, dönüyoruz' diye gün sayıyordu."

İnan, bu sözlerle örgüt mensuplarının Türkiye'ye dönüş beklentilerinin kimler tarafından körüklendiğine işaret ederken, CHP yönetimini sert bir dille eleştirdi.

AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepkiAK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki

"HAFIZAMIZ TAZE UNUTMADIK"

Açıklamasının devamında eleştirilerini daha da sertleştiren İnan, "Onların dönüş umudu olanlar, bugün çıkıp vatanseverleri kaçmakla itham ediyor. Hafızamız taze, kimin kime bel bağladığını unutmadık" ifadelerini kullandı.

Özel'in sınır kenti Edirne ve 15 Temmuz vurgusu içeren konuşması, iktidar cephesinde kamuoyunu yönlendirmeye dönük bir söylem olarak değerlendirilirken, siyasi polemiğin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

