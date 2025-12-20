Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran'ın ifadesi alınacak! | Ela Rümeysa Cebeci'ye "esrar" mesajı | İstanbul'a geldi
Son dakika haberleri... Uyuşturucuya yönelik soruşturma genişletilirken, dosya kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Yurt dışında bulunan Saran’ın evinde arama yapıldı. Gece saatlerinde Türkiye'ye dönüş yapan Saran'ın bugün ifadesi alınacak. Öte yandan Sadettin Saran'ın soruşturma kapsamında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci ile yazışmaları da ortaya çıktı.
Türkiye günlerdir medya magazin ve iş dünyasını saran uyuşturucu soruşturmasını konuşuyor.
Kenan Tekdağ dönemi Habertürk'ünde yer alan kilit isimler düzenlenen operasyonlar sonucu tutuklanırken soruşturma genişletildi.
SADETTİN SARAN'A SIÇRADI!
Dosya kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
SARAN'A YÖNELİK SUÇLAMA
Saran hakkında "Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" olduğu öğrenildi.
EVİNDE ARAMA YAPILDI
Yurt dışında olduğu öğrenilen Saran'ın evinde arama yapıldı.
SADETTİN SARAN YURT DIŞINDAN DÖNDÜ
A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Sadettin Saran'ın ekibinden alınan son bilgileri aktardı. Sadettin Saran'ın ekibi Türkiye'ye dönüş için özel uçak ayarladı.
İFADE VERMEK İÇİN İSTANBUL'A GELDİ
Fenerbahçe Başkanı Saran, savcılık ifadesi çağrısı sonrası İtalya'dan Türkiye'ye dönüş yaptı.
Saran'ı Fenerbahçeli taraftarlar ve yönetim kurulu karşıladı. Saran soruşturma kapsamında sabah 10:00'da ifade verecek.
SARAN'DAN CEBECİ'YE "ESRAR VAR MI" MESAJI
Öte yandan soruşturma kapsamında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin cep telefonunda yapılan incelemede Saran tarafından atılan mesajlar bulundu. Sabah'ın haberine göre o mesajlarda Sadettin Saran'ın Cebeci'ye "Sende esrar var mı?" diye sorduğu, Cebeci'nin ise bu soruya "Ben Escobar mıyım?" şeklinde esprili bir yanıt verdiği görüldü.
Yazışmaların devamında Cebeci'nin "%70 ihtimalle bulurum" demesi üzerine Saran'ın "O halde bende buluşuyoruz" şeklinde karşılık verdiği öne sürüldü.
OLAY SUÇLAMALAR
Ayrıca Sabah'ın haberinde Saran hakkındaki suçlamanın "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" olduğu belirtildi.
AVUKATI AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Saadettin Saran'ın avukatı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Saran'ın ilk uçuşla Türkiye'ye giriş yapacağını duyurdu. Avukat Alpoğlu'nun açıklaması şu şekilde:
Başkanımız Sn. Sadettin Saran hakkında basına yansıyan haberler dolayısıyla kendisinin talebi üzerine tarafımca aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.
Başkanımız Sayın Sadettin Saran, dün akşam oynanan Olimpia Milano – Fenerbahçe Beko karşılaşması ve birtakım transfer görüşmelerini yapmak üzere, yurt dışında gitmiş bulunmaktadır.
Kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye'ye giriş yapacaktır.
Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler tarafımca yapılmaya devam edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.