Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran'ın ifadesi alınacak! | Ela Rümeysa Cebeci'ye "esrar" mesajı | İstanbul'a geldi

SARAN'A YÖNELİK SUÇLAMA Saran hakkında "Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" olduğu öğrenildi.

SARAN'DAN CEBECİ'YE "ESRAR VAR MI" MESAJI Öte yandan soruşturma kapsamında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin cep telefonunda yapılan incelemede Saran tarafından atılan mesajlar bulundu. Sabah'ın haberine göre o mesajlarda Sadettin Saran'ın Cebeci'ye "Sende esrar var mı?" diye sorduğu, Cebeci'nin ise bu soruya "Ben Escobar mıyım?" şeklinde esprili bir yanıt verdiği görüldü.

Cebeci uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklandı

Yazışmaların devamında Cebeci'nin "%70 ihtimalle bulurum" demesi üzerine Saran'ın "O halde bende buluşuyoruz" şeklinde karşılık verdiği öne sürüldü.

OLAY SUÇLAMALAR

Ayrıca Sabah'ın haberinde Saran hakkındaki suçlamanın "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" olduğu belirtildi.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Saadettin Saran'ın avukatı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Saran'ın ilk uçuşla Türkiye'ye giriş yapacağını duyurdu. Avukat Alpoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Başkanımız Sn. Sadettin Saran hakkında basına yansıyan haberler dolayısıyla kendisinin talebi üzerine tarafımca aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, dün akşam oynanan Olimpia Milano – Fenerbahçe Beko karşılaşması ve birtakım transfer görüşmelerini yapmak üzere, yurt dışında gitmiş bulunmaktadır.

Kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye'ye giriş yapacaktır.

Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler tarafımca yapılmaya devam edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.