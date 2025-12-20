20 kilo verip bambaşka birine dönüşen Zara’nın deri tarzı çok konuşuldu!
Verdiği kilolarla uzun süredir konuşulan Zara, yenilenen imajıyla yeniden gündemde. 20 kilo veren ünlü şarkıcının fit görünümü ve paylaştığı son kareler büyük ilgi gördü.
Son dönemde verdiği kilolarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Zara, fit görünümüyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yaklaşık 20 kilo veren ünlü sanatçı, sadece fiziğiyle değil, sahne tarzı ve imajındaki değişimle de konuşuluyor.
Daha önce uyguladığı beslenme düzeniyle ilgili açıklamalarda bulunan Zara, kilo verme sürecini takipçileriyle paylaşmıştı. Sağlıklı beslenmeye odaklandığını belirten sanatçı, zaman zaman sosyal medya hesabından bu konuda bilgilendirici paylaşımlar da yaptı.
49 yaşındaki şarkıcı, son olarak fit haliyle verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Yenilenen tarzı ve görünümüyle beğeni toplayan Zara'nın son halini gören birçok hayranı, ünlü ismi ilk bakışta tanımakta zorlandı.
Zara'nın değişimi, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, paylaşımları yoğun ilgi ve yorum aldı.
İşte Zara'nın çok konuşulan o paylaşımı...
"Tıp Diyeti Diyebiliriz"
Zara, daha önceki yaptığı açıklamalarda "Benim uyguladığıma tıp diyeti diyebiliriz. Kas yerine yağların eksilmesi, faydalı yağları almak, vücudun su ve tuz dengesini doğru şekilde sağlamak ve böylelikle gençliğimizdeki enerjiyi yeniden kazanmak üzerine bir diyet" ifadelerini kullanmıştı.
Yaptığı diyet hakkında bilgi veren Zara, şu bilgileri yayımlamıştı: "D vitamini öğlen zamanı (damla olarak) ve kabak çekirdeği yağı ile alıyorum. Mümkün mertebe ev yemeği ve sebze ağırlıklı besleniyorum. Ekmek dahi evde minik minik kurabiye gibi yapıyoruz. Porsiyonlarım o kadar küçük ki görseniz inanmazsınız. Yemekle birlikte sıvı tüketmemeye çalışıyorum ki mide asidini sağaltmasın diye. Daha iyi sindirim için. Güneş batınca bir şey yememeye çalışıyorum. Spor haftanın 3 günü, yürüyüş mümkün olan her zamanda. En önemlisi de stres... Bir kurtulun kafanızın içindeki seslerden, deniz, kum, güneş, kelebekler moduna geçin içinizde. İnanın çok fark ediyor... Haklı değil mutlu olmayı seçiyorum. Sizi deli eden insanlara öfkelenmekten vazgeçin çünkü değişmiyorlar ve siz öfke merkezi olan karaciğerinizi yormuş oluyorsunuz sadece. Sevdiğiniz bir şeyi yapın. Siz severseniz onu en güzel haliyle yaparsınız, o zaman da herkes sever. No stres, yes vitamin... E ben nasıl kilo vermeyeyim"