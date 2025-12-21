Güllü'nün kızı Tuğyan cezavindeki ilk gününü anlattı! Sultan Nur'a sitem Ferdi Aydın'a beddua: Tuğberk için ne dedi?
Güllü'nün şüpheli ölümü sonrası "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter cezaevinden ilk demecini verdi. Gülter, "Güllü'yü kızı itti" diyen yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu için "Ondan bunu hiç beklemezdim" ifadelerini kullandı. Vicdanının rahat olduğunu ve aklanacağını öne süren Tuğyan Gülter, cezaevine girdiği ilk günü anlattı. "Ferdi Aydın'ı Allah'a havale ediyorum" dedi, kardeşi Tuğberk'e çağrı yaptı.
Güllü'nün Çınarcık'taki evinin 6. katından düşerek ölmesine ilişkin başlatılan soruşturma genişleyerek devam ediyor.
Sultan Nur Ulu'nun "Güllü'yü kızı itti" itirafının ardından Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan tutuklandı. Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi.
TUĞYAN TUTUKLANDI, TUĞBERK NE DEDİ?
Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanması sonrasında kardeşi Tuğberk Yağız Gülter ise müşteki sıfatıyla savcılığa ifade verdi. "Annem, cinayet sebebiyle ölmüşse herkesten şikâyetçiyim" dedi.
Gülter ayrıca ablasının eski nişanlısı Kervan için annesini öldürebileceğini düşündüğünü belirterek; "Ablam hayatındaki erkek için etrafını siler. Ablam Kervan'ı çok seviyordu. Annem Kervan'ın evli olması ve amcasıyla yaşadığı diyalog nedeniyle araları bozuktu. Tuğyan, Kervan için her şeyi yapabilir. Onun uğruna yapamayacağı şey yoktur" şeklinde konuştu.
Gebze Cezaevinde tutuklu bulunan Tuğyan, avukatı aracılığıyla ilk demecini verdi.
İLK KEZ KONUŞTU: "SULTAN'DAN HİÇ BEKLEMEZDİM"
Olay gecesi "Güllü'nün ölüm anına tanık oldum" diyen arkadaşı Sultan Nur Ulu için "Sultan'dan yana hiç beklemezdim. Büyük hayal kırıklığı ve acı içindeyim. Benden korkuyorsa neden aylarca yanımda yattı, koynumda ağladı? Ama beni de yönlendirmeye çalıştılar. Fakat ben günah vebal almam. Sultan'a, 'Rapor kötü geldi kendini kurtar' dediler. Büyük bir acı iftiranın kalbimde kapladığı büyük bir yara hissediyorum ama her şey geçecek biliyorum" ifadesini kullandı.
Gözaltına alınmadan önce Güllü'nün mezarına gittiğini anlatan Tuğyan Gülter şu ifadeleri kullandı:
Saatlerce kaldım. Bağırarak bana 'katil' dediler diye ağladım. 'Kalk' dedim ya da 'beni de al' dedim. Susmuyorlar, suçluyorlar dedim. İnanmıyorlar, inanmayacaklar dedim. Sizlerin duymasını istemedim, o çığlıkları attım. Aslında ben beni suçlayanları, anneme şikâyet ettim.
"VİCDANIM RAHAT, FERDİ AYDIN'I ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"
Habertürk'e verdiği demeçte cinayet suçlamasından aklanacağını öne süren Tuğyan, "Bu ağır iftiraların, toplum tarafından uğradığım zulmün başlangıcı Ferdi Aydın ve ona inananlardır. Onu Allah'a havale ediyorum. İnancım tam. Bunu en çok annem rahat uyusun diye ve kızım için sabırsızlıkla bekliyorum. Benim vicdanım çok rahat lakin beni buraya sokan, linç eden, susacağımı ya da susturabileceklerini zanneden insanların vicdanı rahat mı?" dedi.
Cezavine girdiği ilk günü anlatan Tuğyan,"Haklı olmanın getirdiği huzur burada olmanın yangını ile karışmış olsa da bir gün buradan çıkacağımı biliyorum" dedi.
TUĞBERK İÇİN NE DEDİ?
Öte yandan Tuğyan Gülter kendisi hakkında "Kervan için yapmış olabilir. Ablamın 10 lafından 9'u yalandır" diyerek şikayetçi olan kardeşi Tuğberk hakkında da konuştu:
Et tırnaktan ayrılmaz onun da ne kadar zor süreç geçirdiğinin farkındayım. Bu toplum beni katil ilan etti ama kardeşimi bana düşman edemezler. Ablası onu çok seviyor. O da bunu biliyor. Ben Güllü'nün, annemin kızıyım. Onun gibi güçlü duracağım. İlahi adalet er ya da geç yerini bulacak. Süreç ne kadar sürerse sürsün, ben pes etmeyeceğim.