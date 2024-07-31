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Beşiktaş, Portekizli yıldızın durumunu yakından takip ediyor

Kanat transferi yapması beklenen Beşiktaş, Suudi Arabistan ekibi Al- Ittihad’ın yollarını ayırmayı düşündüğü Jota için hamle yapmayı planlıyor.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 07:00
Beşiktaş, Portekizli yıldızın durumunu yakından takip ediyor

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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un da isteğiyle kanat transferi yapmayı planlayan Beşiktaş gözünü Suudi ekibi Al-Ittihad'da forma giyen Portekizli yıldız Jota'ya dikti. Siyah-Beyazlılar'ın Körfez ekibinin yollarını ayırmayı düşündüğü 25 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve boşa çıkması durumunda hamle yapmayı planladığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon başında Celtic'ten 29 milyon Euro karşılığında Suudi ekibine transfer olan Portekizli futbolcu forma giydiği 25 maçta 5 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. Yıldız futbolcu için esti takımı Celtic'in de oyuncunun durumunu takip ettiği gelen haberler arasında. Güncel verilere göre 9 milyon Euro değer biçilen yıldız futbolcunun kulübüyle kontratı 2026'da sona erecek.
Geçen sezon Körfez ekibinin formasıyla 25 maçta forma giyen Jota 5 gol, 1 asiste imza attı.

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