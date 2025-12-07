Hırsız zabıt katibi Erdal Timurtaş'ın her şeyi planlı! Paraları 5 günde kriptoya çevirdi... Soğuk cüzdanla firar etti

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanette yapılan yılın soygunu ile ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkmaya başladı. Zabıt katibi Erdal Timurtaş'ın soygun için 13 Kasım'ı özellikle seçtiği öğrenildi. MSB'ye silah teslim günündeki yoğunluğu, soygunu perdelemek için kullandığı iddia edildi. Buna göre Timurtaş, 13 Kasım 07.40'ta adli emanete girdi.

Büyükçekmece Adliyesi’nden çalınan altınların fotoğrafları ortaya çıktI

154 milyon lira değerindeki 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş olan ziynet eşyalarını çöp torbalarına doldurup dışarıya çıkardı. O günden sonra birlikte kasadan sorumlu olduğu diğer zabıt katibi Kemal Demir'den izin aldı. Bir daha adliyeye uğramadı. Anlaştığı kuyumculara 5 gün içinde elindeki altınları parça parça sattı. İddiaya göre elde ettiği paraları kripto varlığa çevirdi. Sonra soğuk cüzdanı cebine attı. İngiltere'ye kaçtı.