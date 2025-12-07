Hırsız zabıt katibi Erdal Timurtaş'ın her şeyi planlı! Paraları 5 günde kriptoya çevirdi... Soğuk cüzdanla firar etti
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emaneti soyup soğana çeviren zabıt katibi Erdal Timurtaş’ın, çaldığı altınları 5 günde elden çıkarıp kripto paraya çevirdiği, soğuk cüzdanla İngiltere’ye kaçtığı iddia edildi. Erdal Timurtaş'ın çaldığı altınların, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nün 23 Eylül'de düzenlediği BABATAK operasyonunda el konulan altınlar olduğu öğrenildi.
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanette yapılan yılın soygunu ile ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkmaya başladı. Zabıt katibi Erdal Timurtaş'ın soygun için 13 Kasım'ı özellikle seçtiği öğrenildi. MSB'ye silah teslim günündeki yoğunluğu, soygunu perdelemek için kullandığı iddia edildi. Buna göre Timurtaş, 13 Kasım 07.40'ta adli emanete girdi.
154 milyon lira değerindeki 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş olan ziynet eşyalarını çöp torbalarına doldurup dışarıya çıkardı. O günden sonra birlikte kasadan sorumlu olduğu diğer zabıt katibi Kemal Demir'den izin aldı. Bir daha adliyeye uğramadı. Anlaştığı kuyumculara 5 gün içinde elindeki altınları parça parça sattı. İddiaya göre elde ettiği paraları kripto varlığa çevirdi. Sonra soğuk cüzdanı cebine attı. İngiltere'ye kaçtı.
ARTIK SIKI DENETİM
Adalet Bakanlığı, emanet bürolarının incelenmesi için Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca dört başmüfettiş görevlendirdi. Adalet Bakanlığı'nca yürütülen denetimler Bakan Tunç'un talimatıyla artık daha sık, geniş kapsamlı ve yoğun şekilde yapılacak.
BABATAK HAZİNESİ
Erdal Timurtaş'ın çaldığı altınların, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nün 23 Eylül'de düzenlediği operasyonda el konulan altınlar olduğu öğrenildi. BABATAK operasyonu olarak gündeme gelen operasyonda ele geçirilen altınların görüntüleri ortaya çıktı.