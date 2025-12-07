Kadraj Galeri Kadraj İkon Meteoroloji'den 22 ile sarı kod: Sağanak, kar, fırtına birlikte geliyor! Akdeniz sistemi devrede

Meteoroloji'den 22 ile sarı kod: Sağanak, kar, fırtına birlikte geliyor! Akdeniz sistemi devrede

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava tahmini raporuna göre bugün Türkiye genelinde yağışlı bir hava hakim olacak. Özellikle birçok bölgede sağanaklar aralıklarla etkisini gösterirken bazı illerde yağışların şiddeti artacak. Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Peki yağışlı hava kaç gün sürecek? İşte merak edilen hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün Türkiye'nin büyük bölümü aralıklı yağışların etkisi altına girecek. Güney Ege ile Çanakkale, İzmir, Zonguldak, Bolu ve Karabük çevreleri dışında kalan bölgelerde gün boyunca yağış görüleceği değerlendiriliyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Özellikle Doğu Anadolu'nun güney ve batısında, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde, Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Kırklareli, Yalova, Bursa ve Balıkesir) ile Erzurum'un güneyi ve Antalya'nın doğu kıyılarında yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise yağışların yer yer çok kuvvetli olabileceği uyarısı yapıldı.

Sıcaklıklar Düşüyor

Hava sıcaklıklarında kuzey, iç ve batı bölgelerde düşüş bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerine yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus etkili olacak. Ayrıca Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda don ve buzlanma riski bulunuyor.

Rüzgar Zaman Zaman Şiddetlenecek

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği, ancak Marmara'nın kuzeyindeki bazı bölgelerde kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli esmesi bekleniyor. Rüzgar hızının zaman zaman 40-60 km/saat seviyelerine çıkabileceği belirtiliyor.