Meteoroloji'den 22 ile sarı kod: Sağanak, kar, fırtına birlikte geliyor! Akdeniz sistemi devrede
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava tahmini raporuna göre bugün Türkiye genelinde yağışlı bir hava hakim olacak. Özellikle birçok bölgede sağanaklar aralıklarla etkisini gösterirken bazı illerde yağışların şiddeti artacak. Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Peki yağışlı hava kaç gün sürecek? İşte merak edilen hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 07.12.2025 09:43