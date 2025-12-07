Meteoroloji’den 22 ile sarı kod: Sağanak, kar, fırtına birlikte geliyor! Akdeniz sistemi devrede

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Özellikle Doğu Anadolu'nun güney ve batısında, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde, Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Kırklareli, Yalova, Bursa ve Balıkesir) ile Erzurum'un güneyi ve Antalya'nın doğu kıyılarında yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise yağışların yer yer çok kuvvetli olabileceği uyarısı yapıldı.