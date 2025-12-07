PODCAST CANLI YAYIN

İBB’nin ihale manipülasyonu ağı deşifre oldu: Sayıştay raporu ortaya çıktı! 14 işte 790 milyonluk şaibe!

“İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” soruşturmasıyla gündeme gelen ihale usulsüzlüklerinin, Sayıştay’ın 2024 denetim raporuna yansıdı. Rapora göre İBB’nin bazı yapım ihalelerinde yükleniciler fiyat kalemlerini manipüle ederek ciddi kamu zararına yol açtı. Gerçekleşme oranı yüzde 90’ı aşan 14 iş için yaklaşık maliyetin 790 milyon TL üzerinde ödeme yapılırken, düşük fiyat verilen 15 kalemde ise 46,8 milyon TL tutarındaki işlere sadece 15,6 milyon TL ödendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" soruşturmasıyla gündeme gelen ihale manipülasyonlarının, Sayıştay'ın 2024 raporuna da yansıdığı ortaya çıktı.

TEKLİF AŞAMASINDA DÜŞÜK VE YÜKSEK FİYAT KALEMLERİYLE OYNANIP KAMU ZARARINA SEBEP OLUNDU

Rapora göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ile Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan bazı yapım işlerinde yükleniciler, teklif aşamasında düşük ve yüksek fiyat kalemleriyle oynayarak kamu zararına yol açtı.

Fotoğraf: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

AŞIRI DÜŞÜK VEYA AŞIRI YÜKSEK FİYAT TEKLİF EDİLDİ

İsteklilerin projelerin ana bölümünü oluşturan iş kalemlerine aşırı düşük, bazı kalemlere ise aşırı yüksek fiyat teklif ettiği; ihale sonrası düşük fiyatlı işler azaltılıp yüksek fiyatlı kalemlerde üretim artırılarak yüklenicilere avantaj sağlandığı belirlendi. Sayıştay incelemesinde gerçekleşme oranı yüzde 90'ın üzerinde olan 14 yapım işinde yaklaşık maliyetin 790 milyon 341 bin 499,37 TL üzerinde ödeme yapıldığı tespit edildi.

Raporda, üç iş kaleminin yaklaşık maliyetinin 67 milyon 726 bin 275 TL'ye karşın yükleniciye 244 milyon 102 bin 201,51 TL ödendiği; bu kalemlerde 176 milyon 375 bin 926,51 TL fazla ödeme yapıldığı ifade edildi. Buna karşılık çok düşük fiyat verilen 15 kalemde ise yaklaşık maliyeti 46 milyon 834 bin 26,54 TL olan işler için 15 milyon 690 bin 889,41 TL ödeme yapıldı. Genel hesaplamada maliyetin 53 milyon 553 bin 670,29 TL üzerinde ödeme gerçekleştiği vurgulandı.

