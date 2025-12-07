Adli emanet vurgununda 10 gözaltı! Hırsız zabıt katibi Erdal Timurtaş'ın kaynanası ve kayınpederi de listede

İstanbul'da adli emanete alınan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşü çalan kâtip Erdal Timurtaş eşi ve ve çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye kaçtı.

Kâtibin, yaklaşık 154 milyon değerindeki altın ve gümüşleri çöp poşetlerine koyarak adliye koridorlarında dosya ve evrak taşımak için kullanılan tekerlekli arabayla çıkardığı belirlendi.



KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyedeki kasaları soyduğu belirtilen firari şüpheli Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş hakkında kırmızı bültenle yakalama talep etti.



Bir yandan da soruşturma derinleştirildi.



KAYNANA VE KAYINPEDER DE GÖZALTINDA



Erdal Timurtaş'ın eşinin İngiltere'deki ikiz kardeşine gittiği değerlendirilirken Timurtaş'ın kaynanası ve kayınpederinin de aralarında olduğu 10 isim gözaltına alındı.