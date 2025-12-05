Buse Terim’den sürpriz aşk itirafı: İlk kare sosyal medyayı salladı
10 yıllık evliliğini geçen yıl sonlandıran Buse Terim, sosyal medya hesabından yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı. Adını gizli tuttuğu aşkıyla verdiği poz kısa sürede gündem oldu. Terim’in etiket kullanmaması ise takipçilerin dikkatini çekti.
2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğünle evlenen Buse Terim, iki kız çocuğuyla taçlanan evliliğini 10 yıl sonra noktalama kararı almıştı.
Sosyal medya hesaplarında birbirlerini takipten çıkmalarıyla başlayan ayrılık iddiaları, çiftin ilişkiye bir şans daha vermesiyle bir dönem rafa kalkmıştı. Ancak yaşanan sorunları aşamayan ikili, geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak tek celsede boşanmış ve süreç sakin bir şekilde tamamlanmıştı.
Boşanmanın ardından sessizliğini bozan Buse Terim, ayrılığa dair şu sözlerle dikkat çekmişti: "Çok önemli değil nedeni, neden olduğu bence. Nasıl evlenmek çok normal bir şey ise. Ayrılmak boşanmak bunlar da normal şeyler. Anne babayız biz iki tane kızımız var o yüzden hayat boyu görüşeceğiz onlar için."
Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları olarak tanınan Buse Terim, uzun süre magazin gündeminden düşmeyen boşanma sürecinin ardından bu kez özel hayatıyla adından söz ettirdi.
Yeni Aşkını Böyle Duyurdu ❤️
Ayrılıktan sonra özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden 35 yaşındaki Terim, beklenmedik bir paylaşım yaparak magazin gündemini hareketlendirdi. Instagram hesabından yayınladığı karede yeni sevgilisiyle samimi anlarını paylaşan Terim, böylece yeni bir ilişkiye başladığını resmen duyurdu.
İki aşığın pozları binlerce beğeni ve yorum alırken, fotoğraftaki kişinin kim olduğuna dair merak büyüdü. Terim'in erkek arkadaşının hesabını etiketlememesi, takipçiler tarafından "gizemli bir başlangıç" olarak yorumlandı.
Buse Terim'in uzun süren sessizliğinin ardından böyle bir adım atması, yeni ilişkisinin kendisi için önemli bir yeri olduğunu düşündürdü. Paylaşım, günün en çok konuşulan magazin gelişmeleri arasında yer aldı.
İşte o paylaşım...