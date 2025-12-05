Buse Terim’den sürpriz aşk itirafı: İlk kare sosyal medyayı salladı

Sosyal medya hesaplarında birbirlerini takipten çıkmalarıyla başlayan ayrılık iddiaları, çiftin ilişkiye bir şans daha vermesiyle bir dönem rafa kalkmıştı. Ancak yaşanan sorunları aşamayan ikili, geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak tek celsede boşanmış ve süreç sakin bir şekilde tamamlanmıştı.

Kaynak: Sosyal medya

Boşanmanın ardından sessizliğini bozan Buse Terim, ayrılığa dair şu sözlerle dikkat çekmişti: "Çok önemli değil nedeni, neden olduğu bence. Nasıl evlenmek çok normal bir şey ise. Ayrılmak boşanmak bunlar da normal şeyler. Anne babayız biz iki tane kızımız var o yüzden hayat boyu görüşeceğiz onlar için."