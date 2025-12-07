İstanbul'u sağanak vurdu! Sokaklar ve caddeler göl oldu... İBB sınıfta kaldı | Peş peşe kazalar
Son dakika haberi... MGM'nin sarı kodlu uyarı verdiği İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte caddeler ve sokaklar göle döndü. Şişli'de evleri su bastı. Taksim'de yürümekte zorluk çeken birçok kişi açık olan dükkanlara sığındı. Şiddetli yağış kazaları da beraberinde getirdi. Eyüpsultan TEM'de 7 araç birbirine girdi. Çekmeköy'de İETT otobüsü devrildi. İşte dakika dakika megakentte son durum...
Meteoroloji Genel Müdürülüğü ve İstanbul Valiliği'nin sarı kodu uyarısı sonrası İstanbul'da beklenen yağış gecenin ilerleyen saatlerinde başladı.
Gök gürültülü sağanak yağış sonrası sokaklar ve caddeler göle döndü. Kaza haberleri peş peşe geldi.
Takvim.com.tr megakentteki son durumu dakika dakika aktarıyor.
CANLI ANLATIM
ŞİŞLİ'DE EVLERİ SU BASTI... ARAÇLAR SU BİRİKİNTİSİNDE MAHSUR KALDI
Üsküdar Çengelköy'de tıkanan rögar nedeniyle bir yolu su bastı. Bazı sürücüler güçlükle su birikintisinden geçerken, bazı sürücüler ise yoldan geri dönmek zorunda kaldı.
Şişli'de ise bazı iş yeri ve evleri su bastı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve İSKİ ekipleri, su basan dairelere müdahale etti. Merkez Mahallesi'nde ise su birikintisinde mahsur kalan bir otomobil arıza yaptı.
Sürücü araçtan inmek zorunda kalırken, arıza yapan otomobil çekici yardımıyla götürüldü.
ÇEKMEKÖY'DE OTOBÜS DEVRİLDİ
Çekmeköy'de seyir halindeki özel halk otobüsü şoförünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından yan yola savruldu. Kazada can kaybı veya yaralanma olmadığı öğrenildi.
Olay 05.30 sıralarında Çekmeköy Merkez Mahallesi Şile Otobanı yan yol Ümraniye istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 34 HO 2867 plakalı özel halk otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün kontrolünden çıkıp bariyerleri aşarak yan yola devrildi. Kazada her hangi bir yaralanma olayı yaşanmazken olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından Şile Otobanı yan yol Ümraniye istikametini bir süre trafiğe kapatıldı. Şoför tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.
Otobüsün daha sonra olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.
TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA
Eyüpsultan’da sağanak sebebiyle 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken bölgede yoğun trafik oluştu.
Kaza 02.00 sıralarında Eyüpsultan TEM Otoyolu Akşemsettin Sapağı Metris yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sağanak sebebiyle görüşün ve tutuşun azaldığı yolda 7 araç birbirine girdi. Zincirleme kaza sebebiyle 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan kişi kişi olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken TEM Otoyolu’nun 2 şeridi trafiğe kapatıldı ve trafik kontrollü olarak sağlandı. Kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, trafik durma noktasına geldi.
Kazaya karışan araçların bir kısmı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırırken diğer araçlar kendi imkanlarıyla kaza alanından ayrıldı. Araçların ayrılmasının ardından trafik polis ekiplerinin nezaretinde normale döndü. Kazayla alakalı inceleme başlatıldı.
YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRACAK
İstanbul'da yağışın öğlen saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.
YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKTİLER
Sağanak şeklinde ve gök gürültülü başlayan yağmur vatandaşları da zor durumda bıraktı. Taksim'de vatandaşların yürümekte zorlandığı ve açık olan dükkanlara sığınmak zorunda kaldığı görüldü.
CADDELER GÖL OLDU
Alibeyköy - TEM bağlantısında yolda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti.
MGM'DEN 24 İLE SARI KOD
Meteoroloji Genel Müdürülüğü aralarında İstanbul'un da bulunduğu 24 il için sarı kodlu uyarı yapmıştı.
Sarı koldu uyarı yapılan iller şu şekilde:
Adana, Adıyaman, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, İstanbul, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van, Yalova.
İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak 07 Aralık 2025 Pazar günü kent genelinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Açıklamada, yağışların gün içinde zaman zaman etkisini artırabileceği belirtilirken, vatandaşların dikkatli olması istendi.