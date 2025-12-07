Washington-Caracas hattı alev alev: Trump'tan saha genişletme kararı: "Yakında başlayacağız" diyerek açıkladı
Washington-Caracas hattında karşılıklı açıklamalarla tansiyon yükselirken, ABD basınına sızan telefon görüşmesi iddialarının ardından Trump’tan dikkat çeken bir çıkış daha geldi. Karayipler’deki operasyonlarla uyuşturucu akışını yüzde 94 azalttıklarını söyleyen Trump, “yakında kara operasyonları da başlayacak” ifadeleriyle krizi yeni bir boyuta taşıdı.
Washington-Caracas hattında tansiyon giderek artıyor. Son günlerde iki başkent arasında yaşanan diplomatik trafik ve basına sızan kritik bilgiler, krizi yeni bir eşiğe taşımış durumda.
ABD basınında yer alan haberlere göre, kısa süre önce yapılan Trump–Maduro telefon görüşmesinde Venezuela lideri, ülkeyi terk etmeye ancak kendisi ve ailesine yasal af, yaptırımların kaldırılması ve Lahey'deki dosyaların kapatılması gibi geniş kapsamlı güvenceler verilmesi halinde sıcak baktığını iletmişti.
Görüşme Maduro tarafından da doğrulanmıştı ancak Maduro görüşmenin "samimi ve saygılı" bir çerçevede yaşandığını ifade etmişti.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Trump'tan yeni dikkat çeken açıklamalar geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, Karayipler'de yürütülen operasyonların büyük ölçüde sonuç verdiğini belirterek, deniz yoluyla ülkeye giren uyuşturucu miktarının yüzde 94 oranında düştüğünü açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Kennedy Merkezi Onur Madalyaları Töreni'nde konuşan Trump, uyuşturucuyla mücadelede yeni aşamaya geçileceğini söyledi.
TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA: KALAN YÜZDE 6'YI ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUM
Trump, Karayipler hattında yapılan operasyonların trafiği büyük ölçüde engellediğini vurgulayarak, "Kalan yüzde 6'yı da çözmeye çalışıyorum" ifadesini kullandı. Başkan, mücadelenin yakında kara operasyonlarıyla genişleyeceğini duyurdu.
"ONLAR HAKKINDA HER ŞEYİ BİLİYORUZ"
İstihbarat kapasitesinin artırıldığını belirten Trump, "Her rotayı, her evi, nerede yaşadıklarını biliyoruz. Onlar hakkında her şeyi biliyoruz" sözleriyle operasyonların kapsamına ilişkin dikkat çeken bir mesaj verdi.