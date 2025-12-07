Washington-Caracas hattında tansiyon giderek artıyor. Son günlerde iki başkent arasında yaşanan diplomatik trafik ve basına sızan kritik bilgiler, krizi yeni bir eşiğe taşımış durumda.

ABD basınında yer alan haberlere göre, kısa süre önce yapılan Trump–Maduro telefon görüşmesinde Venezuela lideri, ülkeyi terk etmeye ancak kendisi ve ailesine yasal af, yaptırımların kaldırılması ve Lahey'deki dosyaların kapatılması gibi geniş kapsamlı güvenceler verilmesi halinde sıcak baktığını iletmişti.

Görüşme Maduro tarafından da doğrulanmıştı ancak Maduro görüşmenin "samimi ve saygılı" bir çerçevede yaşandığını ifade etmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Trump'tan yeni dikkat çeken açıklamalar geldi.

Trump Beyaz Saray'da Venezuela'ya kara operasyonlarının sinyalini verdi (Foto:DHA)

ABD Başkanı Donald Trump, Karayipler'de yürütülen operasyonların büyük ölçüde sonuç verdiğini belirterek, deniz yoluyla ülkeye giren uyuşturucu miktarının yüzde 94 oranında düştüğünü açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Kennedy Merkezi Onur Madalyaları Töreni'nde konuşan Trump, uyuşturucuyla mücadelede yeni aşamaya geçileceğini söyledi.