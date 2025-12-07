Göztepe - Trabzonspor | CANLI

Trabzonspor Göztepe'yi yenerek serisini sürdürmek amacında (İHA) DÜDÜK ATİLLA KARAOĞLAN'DA Trabzonspor ile Göztepe, Süper Lig'in 15. haftasında İzmir'deki bu maçla lig tarihinde 31. kez mücadele ediyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Ebere Paul Onuachu (İHA) SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR Ligde 31 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, zirve yarışında kayıp yaşamamak için sahaya çıkıyor. Son iki haftada RAMS Başakşehir'i 4-3, TÜMOSAN Konyaspor'u ise 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor. Karadeniz ekibinde kart cezalısı Oulai ile sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Visca ve Savic kadroda yer alamıyor.

Danylo Sikan (AA) TRABZONSPOR İSTATİSTİKLERDE ÜSTÜN İki takım arasında oynanan 30 lig maçında Trabzonspor, rakibine karşı 13 galibiyet alarak üstünlük kurdu. Göztepe 6 kez sahadan galip ayrılırken 11 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu süreçte 44 gol atarken kalesinde 25 gol gördü.

Ebere Paul Onuachu (AA) SAVUNMASIYLA ÖNE ÇIKIYOR Bu sezon 14 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Göztepe, topladığı 26 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligin en az gol yiyen takımı unvanına sahip olan İzmir temsilcisi, taraftarı önünde serisini sürdürmek istiyor. İç sahada oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan Göztepe, ligde evinde namağlup durumda. Takımda sakatlığı bulunan Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'nın bu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.