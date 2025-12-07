PODCAST CANLI YAYIN

Göztepe - Trabzonspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer, Fenerbahçe'nin Başakşehir ile 1-1 berabere kalmasının ardından İzmir'de kazanıp ikinci sırayı almak istiyor. Göztepe - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Göztepe - Trabzonspor | CANLI

Trabzonspor, Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe'ye konuk oluyor.

CANLI TAKİP

Göztepe Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Trabzonspor son lig maçında Konyaspor'u 3-1 yendi (AA)Trabzonspor son lig maçında Konyaspor'u 3-1 yendi (AA)

İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arda, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan, Janderson, Juan.

Trabzonspor: Onana, Pina, Serdar, Batagov, Mustafa, Ozan Tufan, Folcarelli, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Onuachu.

Trabzonspor Göztepe'yi yenerek serisini sürdürmek amacında (İHA)Trabzonspor Göztepe'yi yenerek serisini sürdürmek amacında (İHA)

DÜDÜK ATİLLA KARAOĞLAN'DA

Trabzonspor ile Göztepe, Süper Lig'in 15. haftasında İzmir'deki bu maçla lig tarihinde 31. kez mücadele ediyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Ebere Paul Onuachu (İHA)Ebere Paul Onuachu (İHA)

SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ligde 31 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, zirve yarışında kayıp yaşamamak için sahaya çıkıyor. Son iki haftada RAMS Başakşehir'i 4-3, TÜMOSAN Konyaspor'u ise 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor.

Karadeniz ekibinde kart cezalısı Oulai ile sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Visca ve Savic kadroda yer alamıyor.

Danylo Sikan (AA)Danylo Sikan (AA)

TRABZONSPOR İSTATİSTİKLERDE ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan 30 lig maçında Trabzonspor, rakibine karşı 13 galibiyet alarak üstünlük kurdu. Göztepe 6 kez sahadan galip ayrılırken 11 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu süreçte 44 gol atarken kalesinde 25 gol gördü.

Ebere Paul Onuachu (AA)Ebere Paul Onuachu (AA)

SAVUNMASIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Bu sezon 14 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Göztepe, topladığı 26 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligin en az gol yiyen takımı unvanına sahip olan İzmir temsilcisi, taraftarı önünde serisini sürdürmek istiyor.

İç sahada oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan Göztepe, ligde evinde namağlup durumda. Takımda sakatlığı bulunan Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'nın bu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Oleksandr Zubkov (AA)Oleksandr Zubkov (AA)

TRABZONSPOR'UN İZMİR KABUSU

Trabzonspor, İzmir deplasmanlarında istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Bordo-mavililer, Göztepe'ye karşı dış sahada oynadığı 15 maçta yalnızca 5 galibiyet elde etti. Bu süreçte 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Trabzonspor, rakip filelere 19 gol gönderip 15 gol yedi.

Ebere Paul Onuachu (AA)Ebere Paul Onuachu (AA)

GEÇEN SEZON GÖZTEPE ÜSTÜNLÜĞÜ

Trabzonspor, geçen sezon Göztepe karşısında galibiyet elde edememişti. İzmir'de 10 kişi kalan rakibi karşısında 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, sahasında oynadığı mücadelede de 1-1 berabere kalmıştı.

Trabzonsporun kalecisi Andre Onananın yeni adresi belli oldu!Trabzonsporun kalecisi Andre Onananın yeni adresi belli oldu!
Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana'nın yeni adresi belli oldu!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ademi merkeziyetçilik oyunu büyüyor: Abdi ile Barzani ekseni harekete geçti
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Macaristan Başbakanı Orban üst düzey heyetle Türkiye'ye geliyor
Göztepe - Trabzonspor | CANLI
Terör örgütü SDG’den Esad’a hizmet! Devrim kutlamalarına tam yasak
Adli emanet soygununda 10 gözaltı! Erdal Timurtaş'ın kaynanası, kayınpederi ve altınları çalmaya yardım eden o kişi listede
İstanbul'da sel ve su baskınları! Sarıyer'de yol çöktü... Araçlar dereye düştü | Peş peşe kazalar
Zihninde silah bırakmayan PKK'lılar... Öcalan'ın sekretaryası Zeki Bayhan'dan zehirli dil! İmralı'da "iyi polis kötü polis" oyunu mu?
Rafa Silva oynayacak mı? Sergen Yalçın'dan Gaziantep FK maçı kararı
Sosyal medyada alçak provokasyon: Peygamberimize hakaret eden yayıncı tutuklandı
Emekliye promosyon yarışı kızıştı: 39.500 TL’ye varan ödeme kapıda!
Meteoroloji'den 22 ile sarı kod: Sağanak, kar, fırtına birlikte geliyor! Akdeniz sistemi devrede
Washington-Caracas hattı alev alev: Trump'tan saha genişletme kararı: "Yakında başlayacağız" diyerek açıkladı
TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 tır çarpıştı, yol trafiğe kapandı
Hırsız zabıt katibi Erdal Timurtaş'ın her şeyi planlı! Paraları 5 günde kriptoya çevirdi... Soğuk cüzdanla firar etti
İBB’nin ihale manipülasyonu ağı deşifre oldu: Sayıştay raporu ortaya çıktı! 14 işte 790 milyonluk şaibe!
İstanbul'da kanlı eylem hazırlığındaydı! DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalandı, A Haber'de ortaya çıkan örgüt yazışmaları kan dondurdu
Özgür Özel arınamadı... A Takımı belli oldu: 'Eko'sistemin kilit isimleri yine listede | İmamoğlu'nun "gölge" oyunu
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok konuşulacak transfer çalımı
Akkuyu’da kritik eşik aşıldı: Almaya'nın vermediği parçalar Çin'den tedarik edilince santralin kalbine ilk enerji verildi!
Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Helal puan"