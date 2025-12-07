Emekliye promosyon yarışı kızıştı: 39.500 TL’ye varan ödeme kapıda!

Yaklaşık 16.8 milyon emekli, dul ve yetim, bir yandan aylıklarına yansıyacak Ocak zammını merakla beklerken, diğer yandan da kendileri için ek gelir olan banka promosyonu kampanyalarını yakından takip ediyor. Bankalar, '10 bin liranın altı', '10 bin-14 bin 999 lira arası', '15 bin-19 bin 999 lira arası' ve '20 bin lira üzeri' olmak üzere 4 farklı maaş dilimine göre farklı promosyon ödüyor. Bu maaş dilimlerine göre sırasıyla en az 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira veriliyor.

Türk Lirası (AA) EN ÇOK 39.500 TL

Seçilen bankaya göre daha fazlası da alınabiliyor. En üst maaş dilimindeki emekliler için taban promosyonun 12 bin lira olmasına karşın, kampanyalarla sunulan fırsat 4 bankada 30 bin lira ve üzerine çıkmış durumda. İki banka 30 bin, bir banka 31 bin, bir banka da 39 bin 500 liraya varan avantaj sunuyor. Kimi bankalar emeklilere tüm avantajı nakit olarak sunarken, kimileri de bir bölümünü puan, indirim, faizsiz kredi gibi yollarla sağlıyor. Emekliler, dul ve yetimler, maaş dilimine ve seçtiği bankaya göre farklı promosyon alırken, hem emekli hem de ölüm aylığı olanlar için çift promosyon imkanı bulunuyor.