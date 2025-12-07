Emekliye promosyon yarışı kızıştı: 39.500 TL’ye varan ödeme kapıda!

PODCAST CANLI YAYIN

Emeklilerin, dul ve yetimlerin banka promosyonu kazancı maaş tutarına ve seçtiği bankaya göre farklılık gösterirken; çift maaş alanlar ödeme sayısını da ikiye çıkarabiliyor. Ancak bunun için ayrı bankaları seçmek gerekiyor...

Yaklaşık 16.8 milyon emekli, dul ve yetim, bir yandan aylıklarına yansıyacak Ocak zammını merakla beklerken, diğer yandan da kendileri için ek gelir olan banka promosyonu kampanyalarını yakından takip ediyor. Bankalar, '10 bin liranın altı', '10 bin-14 bin 999 lira arası', '15 bin-19 bin 999 lira arası' ve '20 bin lira üzeri' olmak üzere 4 farklı maaş dilimine göre farklı promosyon ödüyor. Bu maaş dilimlerine göre sırasıyla en az 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira veriliyor.

EN ÇOK 39.500 TL
Seçilen bankaya göre daha fazlası da alınabiliyor. En üst maaş dilimindeki emekliler için taban promosyonun 12 bin lira olmasına karşın, kampanyalarla sunulan fırsat 4 bankada 30 bin lira ve üzerine çıkmış durumda. İki banka 30 bin, bir banka 31 bin, bir banka da 39 bin 500 liraya varan avantaj sunuyor. Kimi bankalar emeklilere tüm avantajı nakit olarak sunarken, kimileri de bir bölümünü puan, indirim, faizsiz kredi gibi yollarla sağlıyor. Emekliler, dul ve yetimler, maaş dilimine ve seçtiği bankaya göre farklı promosyon alırken, hem emekli hem de ölüm aylığı olanlar için çift promosyon imkanı bulunuyor.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. O da iki aylığı da aynı bankadan almamak. Mevcut durumda hem emekli hem dul aylığı alanların promosyon tutarı, iki aylık da aynı bankadan alınıyorsa bu aylıkların toplamına göre hesaplanıyor. Ancak aylıklardan biri başka bankaya taşınırsa iki promosyon birden alma yolu açılıyor. Örneğin; hem kendi emekliliğinden hem eşinden aylık bağlanmış ve ikisinin de tutarı ayrı ayrı 20 bin liranın üzerinde olan kişi, bunları aynı bankadan alıyorsa, ikisinin toplam tutarı 40 bin lirayı aşsa da '20 bin lira üzeri' maaş dilimi için belirlenmiş tek promosyondan yararlanıyor. Yani mevcut kampanyalara göre en az 12 bin, en çok 39 bin 500 liralık avantaj elde edebiliyor. Ancak bu ödemeleri ayrı bankadan alırsa promosyon sayısını ikiye çıkarıyor. Kendi aylığı için 12 bin ile 39 bin 500 lira promosyon avantajından yararlanırken, diğer aylık için de 12 bin ile 31 bin lira arasında ödeme alabiliyor.

TUTARLAR ARTAR MI?

Hem Ocak'taki maaş zamları hem de Nisan'dan itibaren 2 milyona yakın kişinin taahhüdünün dolacak olması promosyonda rekabeti büyütecek. Bu nedenle promosyon avantajının büyümesi bekleniyor. Hatta SGK'nın bankalarla yeni protokol imzalayacağı beklentileri bulunuyor. Halen promosyonda birinci ve ikinci maaş dilimi kapsamında hiç emekli kalmadı. Hatta ilk üç maaş diliminde hiçbir memur emeklisi bulunmuyor. SGK ile bir protokol imzalanırsa hem maaş dilimleri hem de ödenecek taban promosyon güncellenmiş olacak. Hatta bazı bankalar rekabetle tutarı daha da yukarıya taşıyacak.

