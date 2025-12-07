Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok konuşulacak transfer çalımı
Süper Lig'in dev ekiplerinden Galatasaray, transfer çalışmaları konusunda temaslarını hızlandırdı. Yönetim, Fenerbahçe'nin de istediği yıldız futbolcu için devreye girdi. İşte detaylar...
Galatasaray'da forvet rotasyonunun kalitesini artırmak adına yoğun çaba harcanıyor. Victor Osimhen'in ileri uçta tek kaldığını düşünen teknik heyet ve yönetim, flaş bir isme yöneldi.
MONACO HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Monaco karşılaşması öncesi hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki çalışma, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
İdman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması uygulandı. Antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam etti.
Günün çalışması çift kale maçla tamamlandı.
SANE TAKİPTE
Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Rams Park'ta oynanan Samsunspor karşılaşmasında 1 gol ve 1 asistle takımının 3-2'lik galibiyetinde başrol oynadı. Fenerbahçe derbisindeki golünün ardından bu maçta da skora katkı yapan Sane, yükselen formunu sürdürdü.
2026 Dünya Kupası öncesinde milli takım oyuncularının performanslarını yakından izleyen Alman basını, Sane'nin Galatasaray'daki etkisini geniş şekilde değerlendirdi. Almanya'da pek çok spor yayını, yıldız futbolcunun Türkiye'deki çıkışını manşetlerine taşıdı.
"FORMU GÜÇLENDİ"
Sky Almanya, Sane'nin Galatasaray'daki etkili performansını değerlendirerek Alman oyuncunun İstanbul'da istikrarlı bir grafik sergilediğini yazdı. Yayın organı, Samsunspor maçında attığı gol ve yaptığı asistin oyuncunun formunu güçlendirdiğini aktardı.
"YÜKSELEN PERFORMANSI"
Eurosport Almanya, Samsunspor karşılaşması sonrası Sane'nin Galatasaray'ın galibiyetindeki en etkili isimlerden biri olduğunu belirten bir değerlendirme yayımladı. Haberde, oyuncunun Türkiye Ligi'ndeki yükselen performansının sürdüğü vurgulandı.
"KENDİNİ YENİDEN KANITLADI"
Goal Almanya, Sane'nin hem derbide hem de Samsunspor karşılaşmasında üst üste gole katkı yapmasının altını çizdi. Yayın, Alman futbolcunun ceza sahasındaki soğukkanlılığı ve bitiriciliğiyle Galatasaray'ın galibiyete ulaşmasında kritik pay sahibi olduğunu ifade etti. Ayrıca, sezon başında yaşanan uyum sürecinin ardından Sane'nin hem kulüp hem de milli takım düzeyinde kendini yeniden kanıtladığı belirtildi.
CİMBOM'UN YILDIZINA ADA'DAN TALİP
Kış transfer dönemine yaklaşılırken Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Süper Lig'de 15 haftada topladığı 36 puanla liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, bir yandan da kadro planlamasını şekillendiriyor.
ŞAŞIRTAN GELİŞME
Şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Galatasaray, devre arasında yapılacak takviyeler için çalışmalarını hızlandırdı. Bu süreçte İngiliz basınından sarı-kırmızılı taraftarları şaşırtan bir transfer haber geldi.
LEEDS UNITED DEVREDE
Football Insider'ın haberine göre Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı kadrosuna katmak istiyor. İngiliz kulübünün, devre arasında resmi adımları atmaya hazırlanıldığı belirtildi.
BONSERVİSİ BELLİ
Haberde, Galatasaray'ın Gabriel Sara'yı takımda tutmayı planladığı ancak 20 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi halinde satışa onay verebileceği ifade edildi.
SARA'NIN PERFORMANSI
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 20 resmi maça çıkan Gabriel Sara, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Oyun içi dinamizmi ve çok yönlülüğüyle dikkat çeken oyuncu, Avrupa kulüplerinin radarında yer almayı sürdürüyor.
JAKOBS SABIRLARI TAŞIRDI
Galatasaray'ın sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Ismail Jakobs, yaşadığı uzun süreli sakatlık problemleri nedeniyle sarı-kırmızılıların sol bek planlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
135 GÜNDÜR SAHADA YOK
Toplam 9 milyon euro bedelle (1 milyon euro kiralama, 8 milyon euro bonservis) transfer edilen Jakobs, sık sık yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Galatasaray formasıyla istikrarlı bir grafik sergileyemedi.
Monaco'dan transfer edilen oyuncu, şu ana kadar 135 gün takımdan uzak kaldı ve 32 resmi maçı kaçırdı.
DÖNÜŞÜ BELİRSİZ
Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise karşılaşmasında sakatlanan Jakobs, Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinde ve Samsunspor maçında sahada yer alamadı.
Sarı-kırmızılı sağlık ekibi oyuncuyu yakından takip ederken, sahalara dönüş tarihi henüz netleşmedi.
TARAFTAR TEPKİLİ
Jakobs'un sık tekrarlayan sakatlık sorunları, Galatasaray taraftarlarının sabrını taşırdı.
Sosyal medyada yapılan yorumlarda, oyuncunun fiziksel durumuna ilişkin eleştiriler dikkat çekerken, bazı taraftarların "kronik sakatlık" endişesini dile getirdiği görüldü.
OSIMHEN'DEN ÇARPICI SÖZLER
Galatasaray'ın sezon başında kalıcı transferini gerçekleştirdiği Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, katıldığı Smallie adlı YouTube kanalında hem kariyerine hem de futbol anlayışına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başarının kendisi için ne ifade ettiğini anlatan Osimhen, Cristiano Ronaldo ve Mario Gomez hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı.
"DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİNE GELDİM"
Osimhen, Galatasaray'a transfer sürecini değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:
"İlk olarak, başarıya yabancı biri değilim. Sezonun nasıl geçtiğine baktığımda Tanrı'ya şükrediyorum. Yaz transfer döneminden bu yana çok şey yaşandı. Türkiye'nin en iyi kulübüne ve dünyadaki en büyük takımlardan birine gelmek benim için çok şey ifade ediyor."
"BENİ KİMSE MOTİVE ETMEK ZORUNDA DEĞİL"
Kendisini sürekli yukarı taşıyan şeyin iç motivasyonu olduğunu vurgulayan 25 yaşındaki golcü, şöyle konuştu:
"Beni birileri motive etmeden önce, ben kendi motivasyonumum. Kendime o kadar çok inanıyorum ki, bazen saha dışında 'Bunları yapan gerçekten sen misin?' diye düşünüyorum."
"BİR MAÇI KAYBEDERSEM GECELERİ UYUYAMIYORUM"
Osimhen, kaybetmeye tahammülünün olmadığını ve bunun kişiliğinin önemli bir parçası olduğunu söyleyerek; "Kaybetmek benim için çok acımasız. Sokak futbolu olsun, Dünya Kupası olsun, hiç fark etmez. Küçüklüğümden beri kaybetmeyi sevmem. Benimle yaşayan herkes bilir; bir maçı kaybedersem uyumam çok zordur. Sahada bambaşka bir canavara dönüşüyorum." ifadelerini kullandı.
"ÇOK BÜYÜK OLACAĞIMI BİLİYORDUM"
Nijeryalı golcü, kariyerine dair özgüveninin genç yaşlardan beri var olduğunu dile getirdi:
"Büyüyeceğimi biliyordum. Geldiğim yer, zihniyetimi şekillendirdi. Yetenek var ama bu kadar çalışıp mücadele ettiğim sürece başarmamam mümkün değildi."
RONALDO'YA ÖVGÜ
Osimhen, örnek aldığı isimlerden biri olan Cristiano Ronaldo'nun futbol tutkusuna vurgu yaparak; "Ronaldo'nun tutkusunu görüyoruz. 40 yaşında bile bir gol kaçırdığında sinirlenebiliyor. Bu doğru zihniyet. Hepimizin örnek alması gereken yaklaşım bu." dedi.
MARIO GOMEZ ŞAŞKINLIĞI
Wolfsburg dönemine de değinen Osimhen, Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez ile ilgili çarpıcı sözler söyledi:
"Wolfsburg'daki ilk dönemim beklentilerim gibi olmadı. Sonra Mario Gomez geldi. Büyük bir efsaneydi. O gelince yöneticilere gidip 'Kalmak istiyorum çünkü öğrenmek istiyorum.' dedim."
"Nihayet antrenmanlara başladığımızda şaşkına döndüm. Attığı goller, topa dokunuşları, sahayı okuyuşu… Ofsayt tuzaklarını nasıl çözdüğünü görmek inanılmazdı. Mario Gomez ile antrenman yapmak gerçekten büyüleyiciydi."
GOLCÜ PLANI BELİRLENDİ
Galatasaray'da bu sezonki performansı nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Mauro Icardi hakkında çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte devre arasında Arjantinli golcüyle yolların ayrılabileceği konuşulurken, olası bir ayrılık durumunda yerinin nasıl doldurulacağına dair planlar da netleşmeye başladı.
ICARDI DEĞERLENDİRMESİ
Kulislerde konuşulan bilgilere göre Galatasaray yönetimi, performans düşüklüğü ve Icardi'nin forma giymediği maçlardaki davranışlarından duyulan rahatsızlık nedeniyle oyuncu konusunda karar aşamasına geldi. Arjantinli yıldızın sezon sonunda bitecek sözleşmesiyle ilgili henüz görüşme yapılmaması da memnuniyetsizlik yarattı.
Bu durumun Icardi'yi devre arasında ayrılığa yönelik adım atmaya itebileceği ifade ediliyor. Yıldız forvete resmi bir teklif gelmesi hâlinde yönetimin ayrılık ihtimalini ciddi şekilde masaya yatıracağı belirtiliyor.
GIMENEZ BOMBASI
Olası bir ayrılık senaryosunda Galatasaray'ın golcü planı da şimdiden hazır. Sarı-kırmızılılar, Milan forması giyen Meksikalı golcü Santiago Gimenez'i takibe aldı.
Gimenez'in, devre arasında Milan'dan ayrılmasının İtalya basınında sıkça dile getirildiği aktarılıyor. Ayrıca 23 yaşındaki santrforun, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer aldığı belirtiliyor.
FENERBAHÇE'NİN DE LİSTESİ
Adını Feyenoord'da duyurduktan sonra İtalya'da aynı başarıyı yakalayamayan golcü oyuncu, Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunuyor. Meksikalı futbolseverlerin de Dünya Kupası'nda çok şey beklediği Gimenez için İngiliz ekipleri de takipte.