Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok konuşulacak transfer çalımı

DÖNÜŞÜ BELİRSİZ Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise karşılaşmasında sakatlanan Jakobs, Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinde ve Samsunspor maçında sahada yer alamadı.

Sarı-kırmızılı sağlık ekibi oyuncuyu yakından takip ederken, sahalara dönüş tarihi henüz netleşmedi.

TARAFTAR TEPKİLİ Jakobs'un sık tekrarlayan sakatlık sorunları, Galatasaray taraftarlarının sabrını taşırdı.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, oyuncunun fiziksel durumuna ilişkin eleştiriler dikkat çekerken, bazı taraftarların "kronik sakatlık" endişesini dile getirdiği görüldü.

OSIMHEN'DEN ÇARPICI SÖZLER Galatasaray'ın sezon başında kalıcı transferini gerçekleştirdiği Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, katıldığı Smallie adlı YouTube kanalında hem kariyerine hem de futbol anlayışına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başarının kendisi için ne ifade ettiğini anlatan Osimhen, Cristiano Ronaldo ve Mario Gomez hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİNE GELDİM" Osimhen, Galatasaray'a transfer sürecini değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: "İlk olarak, başarıya yabancı biri değilim. Sezonun nasıl geçtiğine baktığımda Tanrı'ya şükrediyorum. Yaz transfer döneminden bu yana çok şey yaşandı. Türkiye'nin en iyi kulübüne ve dünyadaki en büyük takımlardan birine gelmek benim için çok şey ifade ediyor."