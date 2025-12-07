Zihninde silah bırakmayan PKK'lılar... Öcalan'ın sekretaryası Zeki Bayhan'dan zehirli dil! İmralı'da "iyi polis kötü polis" oyunu mu?





"Özyönetim" adı altında özerk bir yapılanma niyeti beyan eden PKK'lı Zeki Bayhan şöyle konuştu:



Kürt sorununun demokratik entegrasyonist çözümü, bu bağlamda Kürt kimliğinin kabulünü ve tanınmasını gerektirir. Entegrasyonun tamamlayıcı ikinci özelliği ise kabul edilmiş ve tanınmış olan olgunun yaşam güvencesinin (anayasal ve yasal güvence) sağlanması ve yaşam alanlarının (ekonomik, politik, kültürel vb.) kurumsallaşmasıdır. Dolayısıyla Kürt sorununun demokratik entegrasyonist çözümü, Kürtlerin kendi aralarındaki ilişkilerin ve devlet ile ilişkilerinin yeniden düzenlemesidir.



"ÖZGÜR VE ÖZERK YAPILANMA"



Bu, daha çok her kimliğin kendi özgülünde özgür ve özerk yapılanmasını öngören demokratik ulus perspektifi doğrultusunda örgütlenmeyi ve ilişkilenmeyi ifade eder. Bu anlamda tüm kimlikler devleti, devlet de tüm kimlikleri tanır. Karşılıklı hak ve sorumluluklar dengesi vardır.



Ve en önemlisi; bir olgunun başka bir olgu ile entegre olması, onu imkan ve sınırlar bakımından kaçınılmaz olarak etkiler ve değiştirir. Çünkü bütünleşme yeni bir ilişki, yeni ilişki yeni bir hukuk, yeni bir hukuk da yeni hak ve sorumluluklar demektir. Bu, entegrasyonun tüm tarafları için geçerlidir.