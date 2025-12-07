PODCAST CANLI YAYIN

Zihninde silah bırakmayan PKK'lılar... Öcalan'ın sekretaryası Zeki Bayhan'dan zehirli dil! İmralı'da "iyi polis kötü polis" oyunu mu?

Terörsüz Türkiye süreci çok kritik bir eşikten geçerken İmralı sekretaryası zehirli bir dille sabotaja kalktı. Elebaşı Öcalan'ın koğuş arkadaşı Zeki Bayhan, demokratik entegrasyonu "özyönetim" olarak tarif edip özerklik istedi. Bayhan, "Apo fikriyatında demokratik toplum özyönetimcidir" dedi. Peki, Öcalan'ın sözcüsü konumunda olan bir şahıs Apo'dan habersiz mi konuştu? Ayrıca Öcalan, İmralı tutanaklarında idari özerklik ve federasyon gibi bir talebi olmadığını bir kez daha yineledi. Çelişkili demeçler "İmralı'da iyi polis kötü polis oyunu mu?" sorusunu sordurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Zihninde silah bırakmayan PKK'lılar... Öcalan'ın sekretaryası Zeki Bayhan'dan zehirli dil! İmralı'da "iyi polis kötü polis" oyunu mu?

"Terörsüz Türkiye" sürecini herhangi bir yol kazasına uğramadan selamete erdirmek için çalışmalar kararlılıkla sürüyor.

Ancak Kandil'deki terör baronları, Suriye'deki SDG-PYD unsurları ve DEM Parti içindeki bazı klikler süreci tıkmaya yönelik provokatif eylem ve söylemler geliştiriyor.

Cizre'deki Barzani provokasyonunun tartışmalara hala sürerken İmralı sekretaryası da zehirli bir dille sabotaja kalktı.




PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'ın koğuş arkadaşı olan ve aynı zamanda sözde İmralı sekreteryasında yer alan Zeki Bayhan, PKK medyasına demeç verdi.

Bayhan, elebaşı Öcalan'ın sıklıkla dile getirdiği "demokratik entegrasyon" kavramı için "Farklı kimliklerin karşılıklı kabulü ve anayasal güvencelerle birlikte özyönetim kültürü" tanımlaması yaptı.

Sözlerinin devamında "Entegrasyon' kavramının Apo'nun literatüründe ne anlama geldiğinin doğru anlaşılabilmesi, onu 'özyönetim kültürü' bağlamında düşünmekle mümkündür" ifadelerini kullandı.



"Özyönetim" adı altında özerk bir yapılanma niyeti beyan eden PKK'lı Zeki Bayhan şöyle konuştu:

Kürt sorununun demokratik entegrasyonist çözümü, bu bağlamda Kürt kimliğinin kabulünü ve tanınmasını gerektirir. Entegrasyonun tamamlayıcı ikinci özelliği ise kabul edilmiş ve tanınmış olan olgunun yaşam güvencesinin (anayasal ve yasal güvence) sağlanması ve yaşam alanlarının (ekonomik, politik, kültürel vb.) kurumsallaşmasıdır. Dolayısıyla Kürt sorununun demokratik entegrasyonist çözümü, Kürtlerin kendi aralarındaki ilişkilerin ve devlet ile ilişkilerinin yeniden düzenlemesidir.

"ÖZGÜR VE ÖZERK YAPILANMA"

Bu, daha çok her kimliğin kendi özgülünde özgür ve özerk yapılanmasını öngören demokratik ulus perspektifi doğrultusunda örgütlenmeyi ve ilişkilenmeyi ifade eder. Bu anlamda tüm kimlikler devleti, devlet de tüm kimlikleri tanır. Karşılıklı hak ve sorumluluklar dengesi vardır.

Ve en önemlisi; bir olgunun başka bir olgu ile entegre olması, onu imkan ve sınırlar bakımından kaçınılmaz olarak etkiler ve değiştirir. Çünkü bütünleşme yeni bir ilişki, yeni ilişki yeni bir hukuk, yeni bir hukuk da yeni hak ve sorumluluklar demektir. Bu, entegrasyonun tüm tarafları için geçerlidir.




BAYHAN: "APO FİKRİYATINDA DEMOKRATİK TOPLUM ÖZYÖNETİMCİDİR"

Zeki Bayhan, Abdullah Öcalan'a atıfla "Apo fikriyatında demokratik toplum, kendi kendisini yöneten özyönetimci toplumdur. Bu da kendi iradesiyle yaşamına yön verecek, ekonomik, kültürel, politik ve benzeri her alanda kurumsal mekanizmalarını geliştirmiş örgütlü toplumdur. Demokratik cumhuriyet ise demokratik toplum bileşenlerine saygı duyan, onların hukuki ve siyasi güvencesini oluşturan bir çatı olarak düşünülebilir" dedi.

ZEKİ BAYHAN ÖCALAN'DAN HABERSİZ ÖCALAN ADINA MI KONUŞTU?

Peki, İmralı'nın sözde sekreteryasında yer alan dolaylı olarak Öcalan'ın sözcüsü olarak konumlanan bir isim bu sözleri Öcalan'dan bağımsız mı sarf etti?

Kamuoyu bu sorunun yanıtını beklerken komisyonun İmralı notlarına göre Öcalan'ın sözlerine dikkat çekmekte fayda var.



İMRALI TUTANAKLARI NE DİYOR?

Öcalan,"Ben Devlet beyin el sıkması ile başlayan süreç içinde verdiğim tüm sözlerin arkasındayım. PKK sadece eldeki silahları değil, zihinsel olarak da silahları bırakmalı" dedi.

ÖCALAN: AYRI DEVLET, ÖZERKLİK VE FEDERASYON YOK

27 Şubat çağırısında ayrı devlet olmadığını, federasyon olmadığını, idari özerklik olmadığını, kültüralist çözümler olmadığının' hatırlatılması üzerine Abdullah Öcalan "Evet öyle" diyerek onayladı.

Özetle İmralı tutanaklarına göre Öcalan "idari özerklik ve federasyon" gibi bir taleplerinin olmadığını bir kez daha yineledi.




İMRALI'DA İYİ POLİS KÖTÜ POLİS OYUNU MU?

Bu noktada Zeki Bayhan'ın Öcalan adına yaptığı açıklamalar süreci sabote etmeye dönük "zehirli bir dil" olarak nitelendirildi. Öcalan ve Bayhan'ın birbirleriyle çelişkili demeçler vermesi "İmralı'da iyi polis kötü polis oyunu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Öte yandan Zeki Bayhan, sağlık sorunları nedeniyle tedavi olmak üzere eylülde İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi'ne sevk edilmişti. Gerekli tedavisinin ardından İmralı'ya götürülecek.

Komisyonda İmralı notları okundu... Kilit mesele Suriye konusu! Elebaşı Abdullah Öcalan ne dedi?Komisyonda İmralı notları okundu... Kilit mesele Suriye konusu! Elebaşı Abdullah Öcalan ne dedi?





Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Zihninde silah bırakmayan PKK'lılar... Öcalan'ın sekretaryası Zeki Bayhan'dan zehirli dil! İmralı'da "iyi polis kötü polis" oyunu mu?
İstanbul'u sağanak vurdu! Sokaklar ve caddeler göl oldu... İBB sınıfta kaldı | Peş peşe kazalar
Emekliye promosyon yarışı kızıştı: 39.500 TL’ye varan ödeme kapıda!
Meteoroloji'den 22 ile sarı kod: Sağanak, kar, fırtına birlikte geliyor! Akdeniz sistemi devrede
Hırsız zabıt katibi Erdal Timurtaş'ın her şeyi planlı! Paraları 5 günde kriptoya çevirdi... Soğuk cüzdanla firar etti
İBB’nin ihale manipülasyonu ağı deşifre oldu: Sayıştay raporu ortaya çıktı! 14 işte 790 milyonluk şaibe!
İstanbul'da kanlı eylem hazırlığındaydı! DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalandı, A Haber'de ortaya çıkan örgüt yazışmaları kan dondurdu
Özgür Özel arınamadı... A Takımı belli oldu: 'Eko'sistemin kilit isimleri yine listede | İmamoğlu'nun "gölge" oyunu
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok konuşulacak transfer çalımı
Akkuyu’da kritik eşik aşıldı: Almaya'nın vermediği parçalar Çin'den tedarik edilince santralin kalbine ilk enerji verildi!
Başkan Erdoğan, Maduro ile görüştü: “Diyalog kanalları açık tutulmalı”
Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Helal puan"
CHP'li Manavgat’ta baklava kutularıyla peşkeş çekildi! Turizmci Zafer Süral yolsuzluk ağını tek tek anlattı
Çetelerin hedefi 18 yaş altı çocuklar! Para ile kandırılan çocuklar hızla suça sürükleniyor
Devlet Bahçeli'den İBB vurgununa tepki: Ahlaki kriz değil mi? | İmralı'nın mesajı muteber | "Barış kuşunun ikinci kanadı takılacak"
Zirvede harakiri! Başakşehir - Fenerbahçe: 1-1 | MAÇ SONUCU
YPG elebaşı İlham Ahmed’den çelişkili çıkış: Hem Terörsüz Türkiye dedi hem özerklik
CHP’li İBB’nin “bakım” masalı çöktü: İSBİKE hurdalığa gömüldü milyonlar çöp oldu
Galatasaray'a ikinci İlkay Gündoğan! Transferin ilk adresi belli
Adliye soyguncusu Erdal Timurtaş neden İngiltere'ye kaçtı? Çaldığı altınların görüntüsü ortaya çıktı... Soygun tarihinin sırrı