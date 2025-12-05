Galatasaray'ın transferdeki dev çileği Mohamed Salah!

Galatasaray'ın transfer gündeminde uzun süredir yer alan Ademola Lookman için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların Atalanta'ya resmi teklif yaptığı, Nijeryalı yıldız için belirlediği maaşın da netleştiği ifade edildi. Transfer gerçekleşirse, Süper Lig'de Osimhen'den sonraki en yüksek bonservis bedeli ödenmiş olacak.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Ademola Lookman, Atalanta'daki son dönemlerini yaşıyor olabilir. 28 yaşındaki oyuncunun teknik ekiple yaşadığı anlaşmazlıklar giderek derinleşirken, bu durum takım performansını ve soyunma odası atmosferini etkileyen önemli bir probleme dönüştü. Bu nedenle Bergamo temsilcisinin yıldız oyuncunun satışına sıcak baktığı öğrenildi.

GALATASARAY'DAN REDDEDİLMESİ ZOR TEKLİF

Haberde, Galatasaray'ın Atalanta'ya 50 milyon avro bonservis, Lookman'a ise yıllık 6 milyon avro maaş teklif ettiği belirtildi. Bu rakamların hem kulüp hem de oyuncu açısından "neredeyse reddedilmesi imkânsız" bir paket oluşturduğu vurgulandı.

Lookman'a olan ilginin Avrupa'nın birçok kulübü tarafından paylaşıldığı aktarılırken, tüm işaretlerin yıldız oyuncunun beş büyük lig dışında yeni bir maceraya yönelebileceğini gösterdiği ifade edildi.