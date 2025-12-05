Galatasaray'ın transferdeki dev çileği Mohamed Salah!
Süper Lig'in son üç sezondaki şampiyonu ve şu andaki lideri Galatasaray, ara transfer döneminde hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, Mohamed Salah için harekete geçti. İşte dünyayı sallayacak gelişme ile ilgili tüm detaylar...
Cimbom'da yönetim, teknik direktör Okan Buruk'tan gelen rapor doğrultusunda hareket ediyor. Sol kanat için Adola Lookman'ı ilk sıraya yazan Aslan'ın sağdaki ilk adayı ise Mısırlı süper yıldız. Nijeryalı yıldız ve Salah hakkındaki son gelişmeler...
ARA TRANSFER PLANLAMASINDA SÜRPRİZ GELİŞME
Galatasaray'da ocak transfer dönemi yaklaşırken hem takıma katılacak oyuncular hem de ayrılması beklenen isimlerle ilgili yoğun bir çalışma yürütülüyordu. Sarı-kırmızılılarda özellikle genç oyuncuların durumu merakla beklenirken, beklenmedik bir karar değişikliği yaşandı.
AYRILMASI BEKLENİYORDU KARAR DEĞİŞTİ
Sezon başından bu yana süre bulmakta zorlanan ve ara transfer döneminde kiralık olarak gönderilmesi planlanan Kazımcan Karataş için tablo tamamen değişti. Genç sol bekin son haftalarda gösterdiği özveri, zor dönemde üstlendiği sorumluluk ve derbi performansıyla teknik heyet ile yönetimin düşüncesini değiştirdiği öğrenildi.
TEKNİK HEYET MEMNUN YÖNETİM ONAY VERDİ
Kazımcan'ın son maçlardaki görüntüsü, "gitmesi beklenen oyuncu" profilinden çıkmasına neden oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un raporunda Kazımcan'ın gelişim gösterdiği ve takım içinde önemli bir alternatif olarak değerlendirilmesi gerektiği yer aldı. Yönetim de genç oyuncunun takımda kalmasına sıcak baktı.
KİRALIK PLANI RAFA KALKTI
Kazımcan Karataş'ın devre arasında kiralık gönderilmesi fikri tamamen rafa kalktı. Böylece sarı-kırmızılıların sol bek rotasyonunda sezonun ikinci yarısında da yer almaya devam edecek.
SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR
2022 yılında Altay'dan 1 milyon 140 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kazımcan Karataş'ın Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
GALATASARAY'IN YILDIZINA DEV TALİP
Galatasaray'ın sezon başında rekor bir bedelle kadrosuna kattığı Victor Osimhen hakkında iddialar bitmek bilmiyor. Dünya futbolunun önemli isimlerinden Sunday Oliseh, Nijeryalı golcüyü isteyen kulübü resmen açıkladı.
REKOR TRANSFERİN DETAYLARI
Galatasaray, geçtiğimiz sezon Napoli'den kiraladığı Osimhen'in bonservisini bu yaz resmen aldı. Sarı-kırmızılılar, dünya çapında ses getiren anlaşma kapsamında Napoli'ye 75 milyon euro bonservis + sonraki satıştan %10 pay ödemeyi kabul etmişti.
Ayrıca oyuncuya her sezon için 15 milyon euro garanti ücret, 1 milyon euro sadakat primi ve 5 milyon euro imaj hakkı verileceği açıklanmıştı. Türk futbol tarihinin en büyük transferlerinden biri olarak kayda geçen sözleşme, Avrupa basınında da büyük yankı uyandırmıştı.
13 MAÇTA 9 GOLÜ VAR
Galatasaray formasıyla sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam eden Osimhen, hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde takımının hücum gücünün merkezinde yer alıyor. Sarı-kırmızılı forma altında bu sezon 13 maçta 9 gol atan Nijeryalı süperstar, Avrupa devlerinin radarından bir an olsun çıkmıyor.
SUNDAY OLISEH: "REAL MADRID ONU İSTİYOR"
Nijerya futbolunun efsane ismi Sunday Oliseh, YouTube kanalında yaptığı açıklamada Real Madrid'in Osimhen'le ilgilendiğini doğruladı. Oliseh, kulis bilgilerini aktarırken şu ifadeleri kullandı:
"Real Madrid'in, Osimhen'i adaylar arasında düşündüğünü biliyorum. Mbappé'nin doğal pozisyonuna dönmesi için böyle bir hamle planlanıyor. Bu bilgiyi nasıl aldığımı söylemeyeceğim ama çok konuşulan bir durum. Üst düzey bir kaynaktan duydum ve genç oyuncu adına sevindim."
Oliseh'in sözleri, İspanya ve Avrupa futbol basınında geniş yer buldu.
REAL MADRID'İN HÜCUM PLANI
Madrid ekibinin, Vinicius–Mbappé–Rodrygo üçlüsünü yeniden yapılandırmak istediği biliniyor. Oliseh'in açıklamalarına göre Osimhen, Xabi Alonso'nun forvet hattında düşündüğü üst düzey adaylardan biri konumunda.
Osimhen'in yüksek pres gücü, derin koşuları ve bitiriciliği, Real Madrid'in aradığı profil ile örtüşüyor.
GALATASARAY'IN TUTUMU
Sözleşmesi 2029'a kadar süren Osimhen'in güncel piyasa değeri 75 milyon euro seviyesinde. Galatasaray yönetiminin, yıldız oyuncuyu ancak astronomik bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacağı belirtiliyor. Sarı-kırmızılılar, Osimhen ile uzun vadeli bir proje yürütmeyi planlıyor.
GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR
Nijeryalı golcü, kariyerinde yaşadığı büyük çıkış ve Galatasaray'da kısa sürede yakaladığı yüksek form grafiğiyle Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Real Madrid iddiaları güçlenirken, transferin sezon sonunda yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.
LOOKMAN İÇİN ASTRONOMİK BONSERVİS
Galatasaray'ın transfer gündeminde uzun süredir yer alan Ademola Lookman için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların Atalanta'ya resmi teklif yaptığı, Nijeryalı yıldız için belirlediği maaşın da netleştiği ifade edildi. Transfer gerçekleşirse, Süper Lig'de Osimhen'den sonraki en yüksek bonservis bedeli ödenmiş olacak.
ATALANTA'DA SORUNLAR BÜYÜYOR
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Ademola Lookman, Atalanta'daki son dönemlerini yaşıyor olabilir. 28 yaşındaki oyuncunun teknik ekiple yaşadığı anlaşmazlıklar giderek derinleşirken, bu durum takım performansını ve soyunma odası atmosferini etkileyen önemli bir probleme dönüştü. Bu nedenle Bergamo temsilcisinin yıldız oyuncunun satışına sıcak baktığı öğrenildi.
GALATASARAY'DAN REDDEDİLMESİ ZOR TEKLİF
Haberde, Galatasaray'ın Atalanta'ya 50 milyon avro bonservis, Lookman'a ise yıllık 6 milyon avro maaş teklif ettiği belirtildi. Bu rakamların hem kulüp hem de oyuncu açısından "neredeyse reddedilmesi imkânsız" bir paket oluşturduğu vurgulandı.
Lookman'a olan ilginin Avrupa'nın birçok kulübü tarafından paylaşıldığı aktarılırken, tüm işaretlerin yıldız oyuncunun beş büyük lig dışında yeni bir maceraya yönelebileceğini gösterdiği ifade edildi.
ATALANTA'DA KAÇINILMAZ AYRILIK
Atalanta yönetimi, süregelen gerginliğin takıma zarar verdiğinin farkında. Bu nedenle hem ekonomik kazanç hem de krizin sonlanması adına Lookman'ın transferine sıcak bakılıyor. Takımın son dönemde elde ettiği başarılarda önemli rol oynayan oyuncunun ayrılığı, kulüp için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.
GALATASARAY PİYASAYI SARSMAK İSTİYOR
Galatasaray, Victor Osimhen transferinin ardından dünya futbolunda bir kez daha büyük ses getirecek bir hamle planlıyor. Yönetim, Lookman'ı devre arasının bir numaralı hedefi olarak belirledi. Yıldız oyuncunun hızı, birebir etkisi, savunma arkası koşuları ve skorer kimliğiyle sarı-kırmızılıların hücum hattını bir üst seviyeye taşıması bekleniyor.
LOOKMAN'IN OLASI ETKİSİ
Geçtiğimiz sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 20 gol atan Lookman, formunun zirvesinde olduğunu kanıtladı. Galatasaray'a transfer olması hâlinde hem Süper Lig rekabetini yükseltecek hem de Avrupa arenasında sarı-kırmızılıların gücüne güç katacak.
TARİHE GEÇECEK BONSERVİS
Lookman'ın transferi tamamlanırsa, Türkiye Süper Ligi'nde ödenen en yüksek ikinci bonservis olarak kayıtlara geçecek. Listenin zirvesinde, Galatasaray'ın Napoli'ye 75 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı Victor Osimhen bulunuyor.
SARI-KIRMIZILILARDA TRANSFER VİZYONU GENİŞLİYOR
Sezon başında Victor Osimhen'in bonservisini alarak ve Leroy Sane'yi kadrosuna katarak Avrupa'da ses getiren Galatasaray, ara transfer dönemi için çok daha büyük bir hedefi gündemine aldı. Avrupa futbol kamuoyunda yer alan son iddialara göre sarı-kırmızılı yönetim, Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan Mohamed Salah için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.
SALAH İÇİN TEKLİF DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, yaşadığı form düşüşü ve azalan rolü nedeniyle Liverpool'dan ayrılmaya sıcak bakan Salah için sponsor destekli yüksek bir teklif paketini masaya koyacak. Haberde, "Salah Anfield dışında yeni bir sayfa açmaya hazır görünüyor. Galatasaray, ocak ayında transferi gerçekleştirmek için güçlü bir teklif sunacak." ifadeleri yer aldı.
Sarı-kırmızılıların hazırladığı pakette yıllık 20-22 milyon dolar maaş, performans primleri ve özel sponsorluk destekleri bulunduğu aktarıldı. Teklifin Salah'a kariyerinde yeni bir sayfa açtıracak kadar cazip olduğu belirtiliyor.
ATMOSFER ETKİLEDİ AYRILIK SÜRECİ HIZLANDI
Haberde, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında RAMS Park atmosferinin Salah'ı etkilediği ve Mısırlı yıldızın Liverpool geleceğini sorgulamaya başladığı ifade edildi. Özellikle son dönemdeki düşen formu nedeniyle zaman zaman yedek kalan Salah'ın, daha istikrarlı bir rol istediği vurgulandı.
Salah bu sezon Liverpool formasıyla 19 maçta 5 gol ve 3 asist üreterek önceki sezonlara kıyasla daha düşük bir grafik sergiledi. Bu tablo, ayrılık ihtimalini güçlendiren faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.
LIVERPOOL'DA ROLÜ AZALDI ELEŞTİRİLER ARTTI
2027'ye kadar sözleşmesi bulunsa da 32 yaşındaki yıldızın takım içindeki konumu son aylarda tartışma konusu oldu. Yönetimin kadro yapılanmasında genç oyunculara daha fazla yatırım yapması ve teknik ekibin zaman zaman Salah'ın rotasyonda geri plana alınmasına karar vermesi, transfer iddialarını güçlendirdi.
Galatasaray cephesi ise Salah'a ilk 11 garantisi sunarak, kariyerinin bu döneminde yeniden yüksek motivasyonla oynayabileceği bir proje vadetmeyi planlıyor.
YERİ ÇOK ÖZEL
Sarı-kırmızılı yönetimin Salah'ı transfer edebilmek için sponsor havuzunu devreye sokacağı, teklifin resmi hale gelmesinin ise yıldız futbolcunun ayrılık kararını netleştirmesine bağlı olduğu belirtildi. Galatasaray'ın hedefi, Lookman transferi için yürütülen temasların yanı sıra Salah hamlesiyle ocak döneminde Avrupa'da ses getiren bir operasyon gerçekleştirmek.