Ademi merkeziyetçilik oyunu büyüyor: Abdi ile Barzani ekseni harekete geçti

Terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Abdi'nin İsrail basınına yaptığı son açıklamalar, Suriye'nin kuzeyinde uzun süredir kapalı kapılar ardında sürdürülen "adem-i merkeziyetçilik" projesini yeniden gündeme taşıdı. Abdi'nin röportajda Şam yönetimini hedef alarak YPG'yi Batı için "daha iyi bir model" olarak sunması, örgütün kendisini Suriye'nin geleceğinde alternatif siyasi aktör olarak konumlandırma çabasını bir kez daha gösterdi.

Abdi'nin açıklamalarının zamanlaması ise dikkat çekti. Aynı minvaldeki söylemler kısa süre önce Barzani cephesinden gelmiş, Takvim de bu hattın Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü örtülü trafiği gündeme taşımıştı.