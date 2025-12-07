Terör örgütü SDG’den Esad’a hizmet! Devrim kutlamalarına tam yasak

Terör örgütü PKK/YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri 'nin (SDG), Esad yönetiminin devrilmesini kutlayan tüm etkinlikleri yasaklaması, devrik Esad yönetimi ile örgüt arasındaki yıllardır süren kirli ittifakı yeniden gündeme taşıdı. Terör örgütü SDG'nin kararı, hem bölgedeki siyasi denklemi hem de örgütün devrik Esad rejimiyle geçmişteki işbirliğini bir kez daha ortaya koydu.

Terörist Erdal: “Biz olmasaydık Esad ayakta duramazdıʺ

2012'den itibaren Esad yönetiminin "anlaşmalı biçimde boşalttığı" bölgeleri devralan PKK/YPG, o tarihten bu yana kuzeydeki hakimiyetini rejimle örtülü bir koordinasyon içinde kurmuştu. Bu işbirliği, örgütün üst düzey isimlerinin kendi ifadeleriyle de defalarca teyit edilmişti.

PKK'lı terörist Bahoz Erdal, 6 Aralık 2019'da örgütün yayın organı Sterk TV'de yaptığı açıklamada rejimle aralarındaki bağı şu sözlerle açık etmişti:

"Biz olmasaydık Esad ayakta duramazdı. Eğer YPG kurulmasaydı Esad şimdiye kalmazdı. Eğer Halep'te Esad aleyhine bulunsaydık bugün Halep Esad'da olur muydu? Peki Halep Esad'da olmasaydı Esad kalır mıydı?"

Bu sözler, örgütün Suriye'deki savaş boyunca rejimin devamlılığı için nasıl kritik bir rol oynadığını ilk ağızdan doğrulamıştı.