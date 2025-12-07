Terör örgütü SDG’den Esad’a hizmet! Devrim kutlamalarına tam yasak
Terör örgütü SDG’nin devrim kutlamalarını yasaklaması, terörist elebaşı Bahoz Erdal’ın yıllar önce söylediği “Esad biz olmasak ayakta duramazdı” itirafını yeniden hatırlattı. Şam yönetimi: “Bu bildiri, SDG’nin zaafının ve acziyetinin açık belgesidir.”
Terör örgütü PKK/YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), Esad yönetiminin devrilmesini kutlayan tüm etkinlikleri yasaklaması, devrik Esad yönetimi ile örgüt arasındaki yıllardır süren kirli ittifakı yeniden gündeme taşıdı. Terör örgütü SDG'nin kararı, hem bölgedeki siyasi denklemi hem de örgütün devrik Esad rejimiyle geçmişteki işbirliğini bir kez daha ortaya koydu.
2012'den itibaren Esad yönetiminin "anlaşmalı biçimde boşalttığı" bölgeleri devralan PKK/YPG, o tarihten bu yana kuzeydeki hakimiyetini rejimle örtülü bir koordinasyon içinde kurmuştu. Bu işbirliği, örgütün üst düzey isimlerinin kendi ifadeleriyle de defalarca teyit edilmişti.
PKK'lı terörist Bahoz Erdal, 6 Aralık 2019'da örgütün yayın organı Sterk TV'de yaptığı açıklamada rejimle aralarındaki bağı şu sözlerle açık etmişti:
"Biz olmasaydık Esad ayakta duramazdı. Eğer YPG kurulmasaydı Esad şimdiye kalmazdı. Eğer Halep'te Esad aleyhine bulunsaydık bugün Halep Esad'da olur muydu? Peki Halep Esad'da olmasaydı Esad kalır mıydı?"
Bu sözler, örgütün Suriye'deki savaş boyunca rejimin devamlılığı için nasıl kritik bir rol oynadığını ilk ağızdan doğrulamıştı.
"BU BİLDİRİ SDG'NİN IŞİD'LE MÜCADELEDE BAŞARISIZLIĞININ İTİRAFIDIR"
Terör örgütü SDG'nin, Esad karşıtı devrim kutlamalarını yasaklaması üzerine açıklama yapan Suriye İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nureddin Baba, kararın örgütün gerçek durumunu ortaya koyduğunu belirtti.
Baba, SDG'nin yayınladığı bildirinin örgütün kendi acziyetini gösterdiğini vurgulayarak şunları söyledi:
"Bu bildiri, SDG'nin Suriye hükümetinin üstlendiği IŞİD ile mücadele görevindeki başarısızlığını gösterir. Eğer iddia ettikleri gibi IŞİD'le mücadelede başarı sağlıyor olsalardı bugün böyle bir yasak kararı yayınlamazlardı."
Baba, SDG'nin bölgede derin bir korku ve endişe içinde olduğunu da belirterek, "Ulusal gün gibi tüm halka dokunan bir etkinlik, SDG'nin ayrımcı ve adaletsiz uygulamalarına karşı bir halk direnişine dönüşebilir. Bu yüzden korkuyorlar." ifadelerini kullandı.
"PKK'NIN KANDİL KADROLARI SDG İÇİNDE BÜYÜK NÜFUZA SAHİP"
Bakanlık sözcüsü, kararın arka planında SDG içindeki yabancı PKK unsurlarının etkisinin belirleyici olduğunu da söyledi:
"Bu durum, özellikle PKK'nın Türkiye ve İran kolundan, Kandil'den gelen savaşçıların SDG içinde büyük nüfuza sahip olduğunu gösteriyor."
Baba, yasağın SDG açısından "bir utanç belgesi" olduğunu ve 10 Mart Anlaşması'nın uygulanmasını sekteye uğratacağını da ifade etti.
KUTLAMA YASAĞI, KİRLİ İTTİFAKIN YANSIMASI
Hem terör örgütü SDG'nin açıklamaları hem de örgüt mensuplarının geçmiş ifadeleri, Esad ejimi ile PKK/YPG'nin yıllardır karşılıklı çıkar ilişkisine dayanan bir düzeni sürdürdüğü resmen gözler önüne serildi. Esad yönetiminin kritik dönemlerde örgüte alan açması, örgütün ise rejimin ayakta kalmasına katkı sunması; bugün alınan yasak kararının da bu kirli işbirliğinin devam ettiğini resmen ortaya koydu.
TERÖR ÖRGÜTÜ GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞLERİ YASAKLADI
61 yıllık Baas rejimini deviren operasyonun yıl dönümü olan 7-8 Aralık'ta kutlama etkinliği yapılmasına izin verilmeyeceğini duyuran terör örgütü PKK/YPG, kontrolü altındaki çoğu Arap nüfuslu bölgelerde her türlü toplu etkinlik, sosyal faaliyet ve havai fişek kullanılmasını da yasakladığını açıkladı.