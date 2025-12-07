Akkuyu’da kritik eşik aşıldı: Almaya'nın vermediği parçalar Çin'den tedarik edilince santralin kalbine ilk enerji verildi!
60 yıllık rüya gerçek oluyor. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali, Almanya’nın ambargosuna rağmen ulusal şebekeye elektrik vermeye hazır hale geldi.
Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı sonlandırma adına 60 yıllık rüyası olan Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin açılışını neredeyse bir yıl geciktiren Alman ambargosunun aşılmasıyla santralde kapalı devre ilk elektrik gerilimi de verildi. Alman Siemens Enerji'nin Rusya'ya uygulanan ambargo nedeniyle Akkuyu'ya teslim etmediği kilit aksamlar Çin'den tedarik edilerek kullanılmaya başlandı.
72 SAAT KONTROL
Bu kapsamda ekipmanlar sayesinde elektrik enerjisinin şebekeye verilmesi ve dağıtımı için tasarlanan 400 kv Gaz Yalıtımlı Şalt Tesisi'nin bir bölümüne harici enerji şebekesinden gerilim verildi. Devreye alma çalışmalarını, Rosatom'un elektrik enerjisi bölümü olan Atomtekhenergo uzmanları yürüttü. Uzmanlar nominal gerilim sağlandıktan sonra, 72 saat boyunca ekipmanın nasıl çalıştığını kontrol etti. Bu sürenin sonunda Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinin elektrik enerjisini almak ve dağıtmak için tasarlanan şalt tesisinin sistemlerinin işlerliği, montaj kalitesi ve proje belgelerinin gerekliliklerine uygunluğu onaylandı. Kapalı metal gövdeye sahip bir şalt cihazı olan tesisin ekipman bileşenleri, gaz geçirmez bir muhafaza ile kaplı. Bu muhafazanın içinde, yüksek elektriksel yalıtım özelliklerine ve yüksek yangın güvenliğine sahip bir gaz olan kükürt heksaflorür kullanılıyor. Tesis teknolojisi, elektrik dağıtım ekipmanlarını sınırlı bir alana yerleştirmek için modern elektrik trafo merkezlerinde yaygın olarak kullanılıyor. Tüm ekipman kompleksinin montajı ve devreye alınması tamamlandığında, tesis Akkuyu NGS ünitelerinde üretilecek elektrik enerjisinin Türkiye ulusal elektrik şebekesine ulaşmasını sağlayacak.
ÇOK ÖNEMLİ BİR AN
Rosatom Uluslararası Üretim A.Ş. Genel Müdürü ve Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, "Tesis ekipmanının birinci güç ünitesinden elektrik enerjisinin verilmesine hazır hale gelmesi, proje genelinin seyri açısından önemli ve bizim açımızdan da sembolik anlam taşıyan bir an, kilometre taşıdır. Geçen yıl, ilk tedarikçi ekipmanı teslim edemeyince, söz konusu ekipman için fiilen yeniden Çin ile sözleşme yapmak zorunda kalmıştık. Bugün itibarıyla tesis ekipmanının tedarikiyle ilgili zorluklar geride kaldı. Rosatom'un esnek ve çeşitlendirilmiş tedarik ağı ile Türk ortaklarımızla kurduğumuz karşılıklı anlayış, belirli bir güvenlik payı ve dayanıklılık sağlıyor. Projeye Rusya'nın önde gelen üniversitelerinde eğitim almış genç Türk mühendisler de dâhil oldu" dedi.
ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 10'UNU KARŞILAYACAK
4 reaktörün her biri bin 200 mw elektrik üretecek. Toplamda her gün 4 bin 800 mw üretilecek.
Yani tam kapasite devreye girdiğinde yılda 35 milyar kwh (kilowatsaat) elektrik üretimine erişilecek.
Türkiye'nin yıllık elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacak.
İlk ünite hazır. Geri kalan 3 ünite de, 1'er yıl arayla devreye alınacak.
İnşaat aşamasında 14 bin kişi çalışıyor (Eylül 2021 tarihi itibariyle).
Santralin işletme aşamasında 4 bin kişi çalışacak.
İklim ve mevsim koşullarından bağımsız bir şekilde kesintisiz ve temiz enerji üretecek.