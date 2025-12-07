Akkuyu’da kritik eşik aşıldı: Almaya'nın vermediği parçalar Çin'den tedarik edilince santralin kalbine ilk enerji verildi!

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali (AA)

72 SAAT KONTROL

Bu kapsamda ekipmanlar sayesinde elektrik enerjisinin şebekeye verilmesi ve dağıtımı için tasarlanan 400 kv Gaz Yalıtımlı Şalt Tesisi'nin bir bölümüne harici enerji şebekesinden gerilim verildi. Devreye alma çalışmalarını, Rosatom'un elektrik enerjisi bölümü olan Atomtekhenergo uzmanları yürüttü. Uzmanlar nominal gerilim sağlandıktan sonra, 72 saat boyunca ekipmanın nasıl çalıştığını kontrol etti. Bu sürenin sonunda Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinin elektrik enerjisini almak ve dağıtmak için tasarlanan şalt tesisinin sistemlerinin işlerliği, montaj kalitesi ve proje belgelerinin gerekliliklerine uygunluğu onaylandı. Kapalı metal gövdeye sahip bir şalt cihazı olan tesisin ekipman bileşenleri, gaz geçirmez bir muhafaza ile kaplı. Bu muhafazanın içinde, yüksek elektriksel yalıtım özelliklerine ve yüksek yangın güvenliğine sahip bir gaz olan kükürt heksaflorür kullanılıyor. Tesis teknolojisi, elektrik dağıtım ekipmanlarını sınırlı bir alana yerleştirmek için modern elektrik trafo merkezlerinde yaygın olarak kullanılıyor. Tüm ekipman kompleksinin montajı ve devreye alınması tamamlandığında, tesis Akkuyu NGS ünitelerinde üretilecek elektrik enerjisinin Türkiye ulusal elektrik şebekesine ulaşmasını sağlayacak.