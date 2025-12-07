PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da kanlı eylem hazırlığındaydı! DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalandı, A Haber'de ortaya çıkan örgüt yazışmaları kan dondurdu

İstanbul’da DEAŞ’a yönelik kritik operasyonda, örgütün Suriye’deki sorumlularıyla talimatlı temas kuran ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 20 yaşındaki Ömer A. yakalandı. Dijital yazışmalarda silah seçimine kadar yönlendirildiği ortaya çıkan zanlıyla bağlantılı iki şüpheli daha tutuklanırken, evinden örgüt talimatları ve propaganda içerikleri ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki yapılanmasına yönelik kritik bir operasyona imza attı. Örgütün Suriye'deki sorumlularıyla doğrudan irtibat halinde olduğu belirlenen 20 yaşındaki Ömer A., Eyüpsultan'da gerçekleştirilen operasyonla eylem hazırlığındayken yakalandı. Zanlının, örgüt tarafından yönlendirilerek İstanbul'da bir saldırı için hazırlık yaptığı ortaya çıkarıldı.

Operasyonun detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Karataş, özel görüntü ve fotoğraflarla birlikte paylaştı.

Yapılan dijital incelemelerde Ömer A.'nın sosyal medya paylaşımları, kurduğu cümleler ve yazışmaları üzerinden DEAŞ'ın Suriye'deki unsurlarıyla birebir iletişim kurduğu belirlendi. Karataş'ın aktardığına göre zanlı, örgüt mensuplarıyla eylem zamanlaması, kimlik ve konum kamuflajı, hangi yöntemlerle saldırı gerçekleştireceği ve hatta silah seçimi konularına kadar yazışıyordu.

DEAŞ'lı teröristin kanlı İstanbul planı çökertildi (Fotoğraf: A Haber Ekran Görüntüsü)DEAŞ'lı teröristin kanlı İstanbul planı çökertildi (Fotoğraf: A Haber Ekran Görüntüsü)

Yazışmalarda, teröristlere "kendini nasıl gizlemesi gerektiği" yönünde talimatlar verildiği, örgüt tarafından eyleme sistematik şekilde hazırlandığı ve "şimdilik saklan, belirli bir çizgiye kadar bekle" gibi ifadelerle yönlendirildiği ortaya çıktı.

2 DEAŞ'LI TERÖRİST DAHA TUTUKLANDI

Ekiplerin yürüttüğü faaliyetler kapsamında Diyarbakır ve Kocaeli'deki diğer terör örgütü bağlantıları da takip edildi ve 2 ilde örgüt adına faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle 2 terörist tutuklandı.

Operasyonda Diyarbakır ve Kocaeli'de de DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 2 terörist yakalandıOperasyonda Diyarbakır ve Kocaeli'de de DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 2 terörist yakalandı

EVİNDE ÖRGÜT TALİMATLARI VE PROPAGANDA İÇERİKLERİ BULUNDU

Ömer A.'nın evinde yapılan aramalarda,

Suriye'deki DEAŞ mensuplarının gönderdiği videolar, propaganda görselleri ve radikalleştirme amaçlı materyaller ele geçirildi. Karataş, bu görüntülerin terör örgütünün sosyal medyada oluşturduğu "ağ" üzerinden gençleri tuzağa düşürme ve yönlendirme mekanizmasını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Teröristin evinde örgütün propaganda görselleri ve çeşitli materyaller ele geçirildi (Fotoğraf: A Haber Ekran Görüntüsü)Teröristin evinde örgütün propaganda görselleri ve çeşitli materyaller ele geçirildi (Fotoğraf: A Haber Ekran Görüntüsü)

İZMİR'DEKİ KARAKOL SALDIRISINI "BAŞARI" DİYE KONUŞMUŞLAR

Yapılan yazışma çözümlerinde, DEAŞ'ın 3 şehit verdiğimiz İzmir karakol saldırısına ilişkin alçakça konuşmaları tespit edildi. Örgüt mensuplarının kendi arasında bu hain saldırıyı "başarı" gibi değerlendirdiği tespit edildi.

Ömer A.'nın da bu söylemlerle motive edilerek benzer bir eyleme hazırlanmasının amaçlandığı belirlendi.

Fotoğraf: A Haber Ekran GörüntüsüFotoğraf: A Haber Ekran Görüntüsü

SİLAH SEÇTİRİLECEK KADAR İLERLEMİŞ

Yazışmalarda örgüt sorumlularının Ömer A.'ya eylem için silah seçtirme aşamasına kadar geldiği öğrenildi.

DEAŞ'lı teröristin kanlı İstanbul planı çökertildi (Fotoğraf: A Haber Ekran Görüntüsü)DEAŞ'lı teröristin kanlı İstanbul planı çökertildi (Fotoğraf: A Haber Ekran Görüntüsü)

OPERASYON TAM ZAMANINDA YAPILDI

Ömer A., Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Terörle Mücadele ekipleri, şahsın yurt içi bağlantılarını ve örgüt ağı içindeki rolünü tüm yönleriyle analiz etmeyi sürdürüyor.

