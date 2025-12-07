İstanbul'da kanlı eylem hazırlığındaydı! DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalandı, A Haber'de ortaya çıkan örgüt yazışmaları kan dondurdu
İstanbul’da DEAŞ’a yönelik kritik operasyonda, örgütün Suriye’deki sorumlularıyla talimatlı temas kuran ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 20 yaşındaki Ömer A. yakalandı. Dijital yazışmalarda silah seçimine kadar yönlendirildiği ortaya çıkan zanlıyla bağlantılı iki şüpheli daha tutuklanırken, evinden örgüt talimatları ve propaganda içerikleri ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki yapılanmasına yönelik kritik bir operasyona imza attı. Örgütün Suriye'deki sorumlularıyla doğrudan irtibat halinde olduğu belirlenen 20 yaşındaki Ömer A., Eyüpsultan'da gerçekleştirilen operasyonla eylem hazırlığındayken yakalandı. Zanlının, örgüt tarafından yönlendirilerek İstanbul'da bir saldırı için hazırlık yaptığı ortaya çıkarıldı.
Operasyonun detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Karataş, özel görüntü ve fotoğraflarla birlikte paylaştı.
Yapılan dijital incelemelerde Ömer A.'nın sosyal medya paylaşımları, kurduğu cümleler ve yazışmaları üzerinden DEAŞ'ın Suriye'deki unsurlarıyla birebir iletişim kurduğu belirlendi. Karataş'ın aktardığına göre zanlı, örgüt mensuplarıyla eylem zamanlaması, kimlik ve konum kamuflajı, hangi yöntemlerle saldırı gerçekleştireceği ve hatta silah seçimi konularına kadar yazışıyordu.
Yazışmalarda, teröristlere "kendini nasıl gizlemesi gerektiği" yönünde talimatlar verildiği, örgüt tarafından eyleme sistematik şekilde hazırlandığı ve "şimdilik saklan, belirli bir çizgiye kadar bekle" gibi ifadelerle yönlendirildiği ortaya çıktı.
2 DEAŞ'LI TERÖRİST DAHA TUTUKLANDI
Ekiplerin yürüttüğü faaliyetler kapsamında Diyarbakır ve Kocaeli'deki diğer terör örgütü bağlantıları da takip edildi ve 2 ilde örgüt adına faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle 2 terörist tutuklandı.
EVİNDE ÖRGÜT TALİMATLARI VE PROPAGANDA İÇERİKLERİ BULUNDU
Ömer A.'nın evinde yapılan aramalarda,
Suriye'deki DEAŞ mensuplarının gönderdiği videolar, propaganda görselleri ve radikalleştirme amaçlı materyaller ele geçirildi. Karataş, bu görüntülerin terör örgütünün sosyal medyada oluşturduğu "ağ" üzerinden gençleri tuzağa düşürme ve yönlendirme mekanizmasını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.
İZMİR'DEKİ KARAKOL SALDIRISINI "BAŞARI" DİYE KONUŞMUŞLAR
Yapılan yazışma çözümlerinde, DEAŞ'ın 3 şehit verdiğimiz İzmir karakol saldırısına ilişkin alçakça konuşmaları tespit edildi. Örgüt mensuplarının kendi arasında bu hain saldırıyı "başarı" gibi değerlendirdiği tespit edildi.
Ömer A.'nın da bu söylemlerle motive edilerek benzer bir eyleme hazırlanmasının amaçlandığı belirlendi.
SİLAH SEÇTİRİLECEK KADAR İLERLEMİŞ
Yazışmalarda örgüt sorumlularının Ömer A.'ya eylem için silah seçtirme aşamasına kadar geldiği öğrenildi.
OPERASYON TAM ZAMANINDA YAPILDI
Ömer A., Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Terörle Mücadele ekipleri, şahsın yurt içi bağlantılarını ve örgüt ağı içindeki rolünü tüm yönleriyle analiz etmeyi sürdürüyor.