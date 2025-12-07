İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki yapılanmasına yönelik kritik bir operasyona imza attı. Örgütün Suriye'deki sorumlularıyla doğrudan irtibat halinde olduğu belirlenen 20 yaşındaki Ömer A., Eyüpsultan'da gerçekleştirilen operasyonla eylem hazırlığındayken yakalandı. Zanlının, örgüt tarafından yönlendirilerek İstanbul'da bir saldırı için hazırlık yaptığı ortaya çıkarıldı.



Operasyonun detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Karataş, özel görüntü ve fotoğraflarla birlikte paylaştı.

Yapılan dijital incelemelerde Ömer A.'nın sosyal medya paylaşımları, kurduğu cümleler ve yazışmaları üzerinden DEAŞ'ın Suriye'deki unsurlarıyla birebir iletişim kurduğu belirlendi. Karataş'ın aktardığına göre zanlı, örgüt mensuplarıyla eylem zamanlaması, kimlik ve konum kamuflajı, hangi yöntemlerle saldırı gerçekleştireceği ve hatta silah seçimi konularına kadar yazışıyordu.