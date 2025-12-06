PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana'nın yeni adresi belli oldu!

Manchester United'dan kiralandıktan sonra Trabzonspor'daki performansıyla adından söz ettiren Andre Onana, herkesi büyüledi. Bordo mavililerin şampiyonluk hedefine doğru giderken en önemli kozlarından biri haline gelen Kamerunlu yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Erik ten Hag, ayağıyla oyun kurma becerisi nedeniyle Kamerunlu kaleciyi David de Gea'nın yerine Manchester United'a getirmişti. Ancak 29 yaşındaki kaleci üst üste hatalar yapması büyük hayal kırıklığı yarattı. Kırmızı Şeytanlar, iki yıllık başarısız performansın ardından yaz aylarında Andre Onana'yı gönderme kararı aldı.

Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde birçok kritik maç, Onana'nın bireysel hatalarıyla kaybedildi. Buna rağmen yeni teknik direktör Ruben Amorim, sezon başında 29 yaşındaki file bekçisine bir şans daha vermeye sıcak bakmıştı.

GRIMSBY MAÇI SON DAMLA OLDU

Deneyimli eldiven, Carabao Kupası'nda İkinci Lig ekibi Grimsby Town'a elenişte yaptığı büyük hatayla eleştirilerin odağına yerleşti. Bu maçın ardından, Onana'nın United'daki geleceğinin fiilen sona erdiği belirtildi.

TRABZONSPOR'DA FORMUNU YAKALADI

Trabzonspor'a kiralanan Onana, Türkiye'de çıktığı 11 maçta 3 kez kalesini gole kapatarak iyi bir performans sergiledi. Kurtarışlarıyla da ön plana çıktı. Bordo-mavililer, tecrübeli kaleciyi kalıcı olarak kadroda tutmak istiyor ancak oyuncunun maaşı ve Manchester United'ın talep edeceği bonservis bedeli bu transferin önündeki en büyük engel.

AFRİKA KUPASI DIŞINDA KALDI MESAJ VERİLDİ

SportsBoom'un haberine göre, Afrika Uluslar Kupası kadrosuna dahil edilmeyen Onana'ya, Manchester United kulübü tarafından Manchester'da artık bir geleceği olmadığı bilgisi iletildi. Kamerunlu oyuncu ise geri dönüp 1 numaralı forma için Senne Lammens ile rekabet etmeyi istese de kulübün planlarında yer almıyor.

SUUDİ ARABİSTAN İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Ülkesinde maddi olarak kendisine bağımlı bir çevresi bulunan ve sağlık vakfı olan Onana, yüksek maaşa ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle daha önce United'dan yeni bir sözleşme talep etmişti. Avrupa'da çok az sayıda kulüp Onana'nın istediği seviyede ücret sunmaya istekli görünürken, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinin hâlâ kaleciye sıcak baktığı belirtiliyor.

SportsBoom'un özel haberine göre oyuncu, Afrika Kupası kadrosundan çıkarıldıktan sonra geleceğinin Suudi Arabistan'da olabileceğinin farkında. United'ın da sezon sonunda bu ilgiyi bonservis geliri elde etmek için değerlendirmeyi planladığı kaydediliyor.

BONSERVİS DEĞERİ DÜŞTÜ

Manchester United, Onana için 2023 yılında 50 milyon euro bonservis ödemişti. Ancak Transfermarkt verilerine göre Kamerunlu yıldızın güncel piyasa değeri 20 milyon euro seviyesine geriledi. Suudi Arabistan'dan gelebilecek teklifin ne kadar olacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

