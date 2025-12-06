Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana'nın yeni adresi belli oldu!

SportsBoom'un haberine göre, Afrika Uluslar Kupası kadrosuna dahil edilmeyen Onana'ya, Manchester United kulübü tarafından Manchester'da artık bir geleceği olmadığı bilgisi iletildi. Kamerunlu oyuncu ise geri dönüp 1 numaralı forma için Senne Lammens ile rekabet etmeyi istese de kulübün planlarında yer almıyor.

Andre Onana (AA)

SUUDİ ARABİSTAN İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Ülkesinde maddi olarak kendisine bağımlı bir çevresi bulunan ve sağlık vakfı olan Onana, yüksek maaşa ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle daha önce United'dan yeni bir sözleşme talep etmişti. Avrupa'da çok az sayıda kulüp Onana'nın istediği seviyede ücret sunmaya istekli görünürken, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinin hâlâ kaleciye sıcak baktığı belirtiliyor.

SportsBoom'un özel haberine göre oyuncu, Afrika Kupası kadrosundan çıkarıldıktan sonra geleceğinin Suudi Arabistan'da olabileceğinin farkında. United'ın da sezon sonunda bu ilgiyi bonservis geliri elde etmek için değerlendirmeyi planladığı kaydediliyor.