Rafa Silva oynayacak mı? Sergen Yalçın'dan Gaziantep FK maçı kararı

Ligde oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan Beşiktaş , 24 puanla haftaya 6. sırada girdi. Son 3 lig maçında 7 puan toplayan siyah-beyazlılar, Antalyaspor ve Karagümrük galibiyetlerinin ardından Samsunspor'la 1-1 berabere kalmıştı. Son olarak derbide Fenerbahçe'ye kaybeden Beşiktaş, Gaziantep FK engelini aşarak yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor.

SON 3 MAÇTA 1 PUAN

Beşiktaş, iç sahada oynadığı son 3 lig maçında yalnızca 1 puan alabildi. Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye mağlup olan siyah-beyazlılar, Samsunspor'la da berabere kaldı. Beşiktaş, tüm bu karşılaşmalarda öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.