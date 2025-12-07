PODCAST CANLI YAYIN

Rafa Silva oynayacak mı? Sergen Yalçın'dan Gaziantep FK maçı kararı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası İstanbul'da sona eriyor. Beşiktaş, evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Siyah beyazlılar, Avrupa kupaları yarışında iddiasını sürdürmek ve rahat bir nefes almak amacında. Teknik direktör Sergen Yalçın da kararını verdi. Gözler özellikle Rafa Silva'da. Teknik direktör Sergen Yalçın kararını verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Rafa Silva oynayacak mı? Sergen Yalçın'dan Gaziantep FK maçı kararı

DÜDÜK SAĞLAM'DA

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Gaziantep FK'yi konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

HEDEF ÇIKIŞI SÜRDÜRMEK

Ligde oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan Beşiktaş, 24 puanla haftaya 6. sırada girdi. Son 3 lig maçında 7 puan toplayan siyah-beyazlılar, Antalyaspor ve Karagümrük galibiyetlerinin ardından Samsunspor'la 1-1 berabere kalmıştı. Son olarak derbide Fenerbahçe'ye kaybeden Beşiktaş, Gaziantep FK engelini aşarak yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor.

SON 3 MAÇTA 1 PUAN

Beşiktaş, iç sahada oynadığı son 3 lig maçında yalnızca 1 puan alabildi. Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye mağlup olan siyah-beyazlılar, Samsunspor'la da berabere kaldı. Beşiktaş, tüm bu karşılaşmalarda öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

KADRODA YOKLAR

Siyah-beyazlılarda Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Savunma oyuncusu Felix Uduokhai üç sarı kartla ceza sınırında bulunuyor. Alman futbolcu, kart görmesi hâlinde Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

GAZİANTEP FK'DA SON DURUM

Ligde oynadığı 14 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Gaziantep FK, 22 puanla Beşiktaş'ın bir basamak altında 7. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar, son haftalarda istikrarlı sonuçlar alarak dikkat çekiyor.

SON 3 MAÇTA KAZANAMADI

Beşiktaş, ligde Gaziantep FK ile oynadığı son 3 karşılaşmada üstünlük sağlayamadı. Geçtiğimiz sezon deplasmanda rakibine 2-0 yenilen siyah-beyazlılar, ilk yarıdaki mücadelede 1-1 berabere kalmış, ikinci devrede ise Dolmabahçe'de 2-1 mağlup olmuştu. Beşiktaş, bu kötü istatistiği yarın sonlandırmak istiyor.

MUHTEMEL 11

Beşiktaş'ın Gaziantep FK karşısına Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Jota ve El Bilal ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Macaristan Başbakanı Orban üst düzey heyetle Türkiye'ye geliyor
Adli emanet soygununda 10 gözaltı! Erdal Timurtaş'ın kaynanası, kayınpederi ve altınları çalmaya yardım eden o kişi listede
İstanbul'da sel ve su baskınları! Sarıyer'de yol çöktü... Araçlar dereye düştü | Peş peşe kazalar
Zihninde silah bırakmayan PKK'lılar... Öcalan'ın sekretaryası Zeki Bayhan'dan zehirli dil! İmralı'da "iyi polis kötü polis" oyunu mu?
Rafa Silva oynayacak mı? Sergen Yalçın'dan Gaziantep FK maçı kararı
Sosyal medyada alçak provokasyon: Peygamberimize hakaret eden yayıncı tutuklandı
Emekliye promosyon yarışı kızıştı: 39.500 TL’ye varan ödeme kapıda!
Meteoroloji'den 22 ile sarı kod: Sağanak, kar, fırtına birlikte geliyor! Akdeniz sistemi devrede
Washington-Caracas hattı alev alev: Trump'tan saha genişletme kararı: "Yakında başlayacağız" diyerek açıkladı
TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 tır çarpıştı, yol trafiğe kapandı
Hırsız zabıt katibi Erdal Timurtaş'ın her şeyi planlı! Paraları 5 günde kriptoya çevirdi... Soğuk cüzdanla firar etti
İBB’nin ihale manipülasyonu ağı deşifre oldu: Sayıştay raporu ortaya çıktı! 14 işte 790 milyonluk şaibe!
İstanbul'da kanlı eylem hazırlığındaydı! DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalandı, A Haber'de ortaya çıkan örgüt yazışmaları kan dondurdu
Özgür Özel arınamadı... A Takımı belli oldu: 'Eko'sistemin kilit isimleri yine listede | İmamoğlu'nun "gölge" oyunu
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok konuşulacak transfer çalımı
Akkuyu’da kritik eşik aşıldı: Almaya'nın vermediği parçalar Çin'den tedarik edilince santralin kalbine ilk enerji verildi!
Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Helal puan"
CHP'li Manavgat’ta baklava kutularıyla peşkeş çekildi! Turizmci Zafer Süral yolsuzluk ağını tek tek anlattı
Çetelerin hedefi 18 yaş altı çocuklar! Para ile kandırılan çocuklar hızla suça sürükleniyor
Galatasaray'a ikinci İlkay Gündoğan! Transferin ilk adresi belli