Rafa Silva oynayacak mı? Sergen Yalçın'dan Gaziantep FK maçı kararı
Trendyol Süper Lig'in 15. haftası İstanbul'da sona eriyor. Beşiktaş, evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Siyah beyazlılar, Avrupa kupaları yarışında iddiasını sürdürmek ve rahat bir nefes almak amacında. Teknik direktör Sergen Yalçın da kararını verdi. Gözler özellikle Rafa Silva'da. Teknik direktör Sergen Yalçın kararını verdi. İşte detaylar...
DÜDÜK SAĞLAM'DA
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Gaziantep FK'yi konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
HEDEF ÇIKIŞI SÜRDÜRMEK
Ligde oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan Beşiktaş, 24 puanla haftaya 6. sırada girdi. Son 3 lig maçında 7 puan toplayan siyah-beyazlılar, Antalyaspor ve Karagümrük galibiyetlerinin ardından Samsunspor'la 1-1 berabere kalmıştı. Son olarak derbide Fenerbahçe'ye kaybeden Beşiktaş, Gaziantep FK engelini aşarak yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor.
SON 3 MAÇTA 1 PUAN
Beşiktaş, iç sahada oynadığı son 3 lig maçında yalnızca 1 puan alabildi. Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye mağlup olan siyah-beyazlılar, Samsunspor'la da berabere kaldı. Beşiktaş, tüm bu karşılaşmalarda öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.
KADRODA YOKLAR
Siyah-beyazlılarda Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.
Savunma oyuncusu Felix Uduokhai üç sarı kartla ceza sınırında bulunuyor. Alman futbolcu, kart görmesi hâlinde Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.
GAZİANTEP FK'DA SON DURUM
Ligde oynadığı 14 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Gaziantep FK, 22 puanla Beşiktaş'ın bir basamak altında 7. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar, son haftalarda istikrarlı sonuçlar alarak dikkat çekiyor.
SON 3 MAÇTA KAZANAMADI
Beşiktaş, ligde Gaziantep FK ile oynadığı son 3 karşılaşmada üstünlük sağlayamadı. Geçtiğimiz sezon deplasmanda rakibine 2-0 yenilen siyah-beyazlılar, ilk yarıdaki mücadelede 1-1 berabere kalmış, ikinci devrede ise Dolmabahçe'de 2-1 mağlup olmuştu. Beşiktaş, bu kötü istatistiği yarın sonlandırmak istiyor.
MUHTEMEL 11
Beşiktaş'ın Gaziantep FK karşısına Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Jota ve El Bilal ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.