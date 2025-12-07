PODCAST CANLI YAYIN

Sosyal medyada alçak provokasyon: Peygamberimize hakaret eden yayıncı tutuklandı

Sosyal medyada Peygamber Efendimize yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı tespit edilen E.K., kamuoyunda büyük tepkiye yol açan yayınlarının ardından gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı; olay, dijital içeriklerde nefret söylemi ve kutsal değerlere hakaret sınırlarının yeniden tartışılmasına neden oldu.

İzmir'de sosyal medyada yaptığı yayınlarda Peygamber Efendimize ve eşlerine yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı belirlenen 31 yaşındaki E.K. isimli şahıs, savcılık talimatıyla gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, E.K.'nin paylaşımlarında kullandığı ifadeler kısa sürede sosyal medyada büyük tepki topladı. Kamuoyunda infiale yol açan görüntülerin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu içeriklere ilişkin derhal soruşturma başlattı.

TEPKİ ÇEKEN YAYIN SONRASI HIZLI İŞLEM

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tepki çeken içeriklerin ardından şüpheli yayıncıyı kısa sürede gözaltına aldı. Yapılan incelemede E.K.'nin farklı sosyal medya hesapları üzerinden İslam dininin kutsal değerlerine yönelik ağır ve tahkir edici ifadeler kullandığı, Peygamber Efendimiz ve eşlerine hakaret içerikli söylemler paylaştığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen E.K., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "halkın dini değerlerini aşağılama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SKANDAL SONRASI HESAPLARINI KAPATTI

İslam felsefesi alanında sözde akademik çalışmalar yaptığı ifade edilen ve geçtiğimiz günlerde "dinden çıktığını" duyuran E.K.'nin, 7 anonim kişiyle birlikte Hz. Peygamber (s.a.v.) ve eşleri hakkında galiz ifadeler içeren sohbetler gerçekleştirdiğine ait kayıtların ortaya çıkmasının ardından, E.K ve gruptaki diğer kişilerin tüm sosyal medya hesaplarını kapattığı belirlendi.

HAKARET İÇERİKLİ YAYINA ÖFKE BÜYÜDÜ

Peygamber Efendimize yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan yayıncıya sosyal medyadan gelen tepkiler çığ gibi büyüdü. Bazı kullanıcılar, E.K.'nin uzun süre dini çevrelerle ilişkili bir profil çizerek takipçi kazandığını öne sürdü. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, E.K ve bu zihniyette olanların, kutsala hakaretten tutuklanmaları gerekir. Bu çizginin de aşılmasına müsamaha göstermek, hayasızlığın artmasına ve toplumu toplum yapan kuralların dağılmasına neden olur. ifadelerini kullandı.

