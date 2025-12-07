Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Helal puan"

Bu bezginlik, bir gün öncesindeki "kayıp puan" beklentilerinin, "hakem kararı"ndan dönmesi olarak yorumlayanlar olabilir. Bu tip maçların çokluğu için de bizim de zaman zaman "Niye futbol yazıyoruz ki" dediğimiz de oluyor. Geriden gelerek kazandığı iki maç sonrasında Tedesco'nun, son iki maçta ortaya fark koyamadan takımını oynatması da kabul edilemez. Galatasaray maçında ilk isabetli şut 89'daydı. Dün kaleyi tutan ilk şut gol oldu. Bir takım, böyle bir maça nasıl "hazırlanamaz" gösterdi herkese. Maç sonlarındaki güzel cümleler, bir teknik adamı "başarılı" yapmıyor maalesef. Ekip olarak çuvalladılar.

ÖMER ÜRÜNDÜL: HOCANIN HATALARI Tedesco'nun efendiliği, sadece oyunla ilgilenmesi ve sahadaki duruşuyla Fenerbahçe'ye yakıştığını belirtmiştim. Ancak ne yazık ki ciddi teknik hatalarda ısrar ediyor. Sezon başından beri yeri geldikçe vurguladığım gibi fizik güçleri yetersiz, devamlılıkları olmayan, defansif yönleri zayıf futbolcular yetenekli de olsalar günümüz futbolunda birlikte oynamaları eşyanın tabiatına aykırıdır. Böyle birçok uygulamanın işe yaramadığını gördüğü halde Tedesco ısrar ediyor.

İlk yarıda 10 dakikalık bir parlamadan sonra Fenerbahçe oyunu rakibine teslim etti. Kalesinde çok tehlikeli ataklarla karşılaştı. İkinci yarıda da değişiklikler kadar gidişat böyleydi. Sonra hamleler başladı. Fenerbahçe duran topta gol buldu.

Ama sonra ilginç bir golle 3 puanı kaçırdı. Tedesco'nun Talisca-Asensio ikilisini oynatma yanlışının dışında diğer hatalarına gelecek olursak; madem bu ikiliyle risk alıyorsun, en önemli savaşçın İsmail niye yedekte? Semedo sakatlanıyor. Milli takımda oynayan Mert Müldür kulübede. Galatasaray derbisinden sonra herkes 'İlk 11'de Jhon Duran oynar' diyordu. Fakat dün de gördük ki performansı 11 için yetersiz. İleriye dönük bir önemli problemse Kerem'in durumu. Böyle bir oyuncu nasıl bu kadar düşüş yaşar? Nuri Şahin, Başakşehir'i futbol olarak çıkışa geçirmiş. Dün bana göre iki takım adına da sahanın yıldızı Kemen'di.

ALİ GÜLTİKEN: FENERBAHÇE'Yİ OYNATMADILAR Beraberliğin arkasından oyuna baktığımızda bu maçı kazanamadığına üzülen tarafın olmaması gerekiyor. Dengeli bir karşılaşma oldu. Bu dengeyi sağlayan da Başakşehir'in 90 dakika boyunca oyun kontrolünü Fenerbahçe'ye vermemesiydi. Çok doğru savunma pozisyonu aldılar. İkinci bölgeye çıktıklarında muazzam baskı yaptılar. Özelikle kendi tehlike bölgelerinde Fenerbahçe'nin ne Kerem'le ne de Oğuz'la savunma arakasına inmesine müsaade etmediler. Asensio ve Fred'i hiç oyun içine sokmadılar. Merkezi o kadar iyi kapattılar ki, Fenerbahçe'ye cepheden şut atabilecek hiç fırsat tanımadılar. Geniş alanlardan yapılan yüksek ortalarda Fenerbahçe forvetlerine kafa vurma şansı tanımadılar. İşin hücum tarafını da oyunun ilk yarısında özellikle çok etkili oynadılar. Fenerbahçe'den çok daha fazla oyunu tehdit eden bir Başakşehir performansı gördük. Tüm bunların karşısında Fenerbahçe'nin duran toplardan fazla bir şansı da kalmamıştı. Bu fırsatı çok güzel bir zamanda yakaladılar ve Skriniar ile gole çevirdiler.