Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Helal puan"
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 15. haftada Başakşehir ile karşılaştı. Sarı lacivertliler, Milan Skriniar'ın golüyle 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, Domenico Tedesco'nun tercihlerini ve oyuncuların performanslarını topa tuttu. İşte o yorumlar...
Fenerbahçe, Süper Lig'de Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Şampiyonluk mücadelesinde ağır yara alan Kanarya'nın, ikinciliği de Göztepe - Trabzonspor maçı öncesi tehlikeye girdi.
Spor yazarları, karşılaşmanın ardından sarı lacivertli ekibi değerlendirdi ve oynanan futbolu eleşitirdi.
İşte o yorumlar...
İLKER YAĞCIOĞLU: BU FUTBOLLA ANCAK BU KADAR
Fenerbahçe için Başakşehir deplasmanında oyundan çok skor değerliydi. Fenerbahçe iyi oynamasa da bir korner sonucu Skrniar'ın attığı golle öne geçti ama bunu koruyamadı. Tedesco yine değişik bir onbirle sahaya çıktı. Kanatlarda Oğuz Aydın ile öteki kanatta Talisca ve Asensio değişerek oynadı. Sol bekte Levent Mercan stoperde de Yiğit Efe vardı. Orta sahada Alvarez- Fred ikilisini gördük. Fenerbahçe oyuna iyi başladı. Ama bu oyun 15 dakika sürdü ondan sonraki bölümde oyun dengelendi.
Fenerbahçe ofansif olarak neredeyse hiç üretemezken savunmada da rakibine çok fazla pozisyon vermedi. Açıkçası gol nasıl olacak diye düşünürken korner Fenerbahçe'yi öne geçirdi ama sonunu getiremediler. 20. dakikada oyuna giren Kerem maç sonuna kadar hiçbir katkı sağlayamadı. Kerem'de ciddi bir düşüş var. Onun kötü oynaması Fenerbahçe'nin hücum gücünü olumsuz etkiliyor. Hücum bölgesinde oyunda kaldığı sürede Duran'ın dışında Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak bir oyuncu yoktu.
Ama Duran da sinirine hakim olmak üzere rakibiyle gereksiz tartışmaların içine giriyor. Fenerbahçe adına maçı rahatlatacak pozisyon En Nesyri'ye geldi ama daha topla giderken golü atacağına kimsenin inancı yoktu. Brann maçı Fenerbahçe adına çok yıpratıcı olacak. Dürüst olmak gerekirse bu oyun şampiyonluk için yeterli değil. Fenerbahçe dün zaten bu futbolla galibiyeti hiç hak etmemişti. O nedenle 1 puana çok üzülmemek gerekir.
MUSTAFA ÇULCU: STANDARDI YOKTU
Fenerbahçe derbiden 6 farklı isimle Asensio sağda, Oğuz solda, Talisca 10 numarada ve forvette Duran ile başladı.
Talisca ile Duran oyun içinde mobiller gezerek oynuyorlar.
Semedo sakatlanınca kurulumda zorunlu değişim oldu. Fenerbahçe'nin oyun ritmi kayboldu. Fred ve Alvarez, Başakşehir'in orta alan yetenekli ayakları Shomurodov, Harit ve Fayzullayev'i kovalamaktan hücuma ve oyun kurulumuna yeterince katkı sağlayamıyorlar.
Sürekli topun ve rakibin peşinden koşuyorlar. Başakşehir daha ritimli ayağa pas yapıyor. Başta Kemen olmak üzere yetenekli hücumcuları Fenerbahçe savunmasını zaman zaman zorladılar.
Fenerbahçe bir türlü beklenen tempoyu yapamayınca Tedesco'dan tempolu oynayabilecek 3 oyuncu hamlesi ile duran toptan Skriniar'ın golü geldi. Oyunu hiç bırakmayan zaman zaman daha etkili olan Başakşehir beraberliği yakaladı.
Sıkıcı temposu düşük oyunun hakkı da beraberlikti.
Deniz Kayatepe genç, tecrübesi eksik bir hakem. Fenerbahçe'nin 4'te Duran ile penaltı beklediği pozisyonda ve 22'de Başakşehir'in penaltı beklediği pozisyonda devam kararları doğruydu.
Hakemlikte maçı başlatmak ve bitirmek sanattır.
İlk yarıyı bitirişine baktığımızda tecrübesizliği belli oldu.
Hakemin bazı faul yorumlarında ve kart uygulamalarında olması gereken standardı göremedik.
67'de En-Nesyri açık ofsayt gol iptali doğru. Başakşehir'in golü temiz.
Önceki geceki Mehmet Türkmen faciasından sonra, genlerinde hakemlik aşkı bulunduğunu bildiğim Deniz Kayatepe tecrübe kazandıkça bize daha iyi olacağı mesajı verdi.
Sakin yönetimi ilaç gibi geldi.
GÜRCAN BİLGİÇ: TEDESCO PATİNAJDA
Adı üstünde "zor maç" ama oyunun dilinde "Ben kazanacağım" diyen takım yok. Ne Fenerbahçe ne de Başakşehir benzer hırslarını barındırıyordu. Kader anlara bırakılmış, "Biri bir şey yapar" moduna geçilmiş. Son maça göre altı değişiklik var Tedosco'nun on birinde. Ancak planda bu oyuncuların farklılık yaratması üzerine bir fikir yok. Talisca'nın emrine verilen hücum aksiyonlarının içine Asensio girmedi. Semedo'nun sakatlanması sonrasında görev alan Kerem de ortalarda yok. Galatasaray maçında da yaşanan bu "bireysel çöküş" tüm oyuncuları sarmış durumda. Maçı yaşayan Fred ve Alvares var görüntü de. Takımın kıpırdaması için ilk değişiklerin (Nene, En Nesryi, Brown) sahaya girmesi gerekti. Asensio merkeze geçinde organizasyon biraz akıl – fikir kazandı.
Bu bezginlik, bir gün öncesindeki "kayıp puan" beklentilerinin, "hakem kararı"ndan dönmesi olarak yorumlayanlar olabilir. Bu tip maçların çokluğu için de bizim de zaman zaman "Niye futbol yazıyoruz ki" dediğimiz de oluyor. Geriden gelerek kazandığı iki maç sonrasında Tedesco'nun, son iki maçta ortaya fark koyamadan takımını oynatması da kabul edilemez. Galatasaray maçında ilk isabetli şut 89'daydı. Dün kaleyi tutan ilk şut gol oldu. Bir takım, böyle bir maça nasıl "hazırlanamaz" gösterdi herkese. Maç sonlarındaki güzel cümleler, bir teknik adamı "başarılı" yapmıyor maalesef. Ekip olarak çuvalladılar.
ÖMER ÜRÜNDÜL: HOCANIN HATALARI
Tedesco'nun efendiliği, sadece oyunla ilgilenmesi ve sahadaki duruşuyla Fenerbahçe'ye yakıştığını belirtmiştim. Ancak ne yazık ki ciddi teknik hatalarda ısrar ediyor. Sezon başından beri yeri geldikçe vurguladığım gibi fizik güçleri yetersiz, devamlılıkları olmayan, defansif yönleri zayıf futbolcular yetenekli de olsalar günümüz futbolunda birlikte oynamaları eşyanın tabiatına aykırıdır. Böyle birçok uygulamanın işe yaramadığını gördüğü halde Tedesco ısrar ediyor.
İlk yarıda 10 dakikalık bir parlamadan sonra Fenerbahçe oyunu rakibine teslim etti. Kalesinde çok tehlikeli ataklarla karşılaştı. İkinci yarıda da değişiklikler kadar gidişat böyleydi. Sonra hamleler başladı. Fenerbahçe duran topta gol buldu.
Ama sonra ilginç bir golle 3 puanı kaçırdı. Tedesco'nun Talisca-Asensio ikilisini oynatma yanlışının dışında diğer hatalarına gelecek olursak; madem bu ikiliyle risk alıyorsun, en önemli savaşçın İsmail niye yedekte? Semedo sakatlanıyor. Milli takımda oynayan Mert Müldür kulübede. Galatasaray derbisinden sonra herkes 'İlk 11'de Jhon Duran oynar' diyordu. Fakat dün de gördük ki performansı 11 için yetersiz. İleriye dönük bir önemli problemse Kerem'in durumu. Böyle bir oyuncu nasıl bu kadar düşüş yaşar? Nuri Şahin, Başakşehir'i futbol olarak çıkışa geçirmiş. Dün bana göre iki takım adına da sahanın yıldızı Kemen'di.
ALİ GÜLTİKEN: FENERBAHÇE'Yİ OYNATMADILAR
Beraberliğin arkasından oyuna baktığımızda bu maçı kazanamadığına üzülen tarafın olmaması gerekiyor. Dengeli bir karşılaşma oldu. Bu dengeyi sağlayan da Başakşehir'in 90 dakika boyunca oyun kontrolünü Fenerbahçe'ye vermemesiydi. Çok doğru savunma pozisyonu aldılar. İkinci bölgeye çıktıklarında muazzam baskı yaptılar. Özelikle kendi tehlike bölgelerinde Fenerbahçe'nin ne Kerem'le ne de Oğuz'la savunma arakasına inmesine müsaade etmediler. Asensio ve Fred'i hiç oyun içine sokmadılar. Merkezi o kadar iyi kapattılar ki, Fenerbahçe'ye cepheden şut atabilecek hiç fırsat tanımadılar. Geniş alanlardan yapılan yüksek ortalarda Fenerbahçe forvetlerine kafa vurma şansı tanımadılar. İşin hücum tarafını da oyunun ilk yarısında özellikle çok etkili oynadılar. Fenerbahçe'den çok daha fazla oyunu tehdit eden bir Başakşehir performansı gördük. Tüm bunların karşısında Fenerbahçe'nin duran toplardan fazla bir şansı da kalmamıştı. Bu fırsatı çok güzel bir zamanda yakaladılar ve Skriniar ile gole çevirdiler.
Aslında dün akşamın Fenerbahçe adına maçın içindeki en değerli bölümleri bu dakikalardı. Bu kadar zorlu bir rakibe karşı etkisiz kalınan bir maçta atılan bu gole Fenerbahçe'nin daha çok sarılması gerekiyordu. Daha doğru savunma pozisyonunu eksiksiz yerine getirmesi gerekiyordu ama işin bu tarafını da doğru yapamadılar, oyunu da tutamadılar. Bahsettiğimiz etkili performanslarla Başakşehir oyuna tekrar ağırlığını koyarak, olması gerektiği gibi maça ortak oldu, golünü attı ve eşit bir dağılımla geceyi kapattı.
EMRE BOL: HELAL PUAN
Haftalardır Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu Asensio'ydu. Bu kadar etkili olmuş bir oyuncuyu sağ kanada yaklaştırıp, merkezi Talisca'ya bırakmanın mantığını çözemedim. Özellikle ilk yarıda hem Fenerbahçe'nin hem de Başakşehir'in savunmaları gerçekten iyi iş çıkardı. Zira sadece verilecek doğru pasla golü bulabilecek forvetler yanlış kararlar verince ilk yarı golsüz sona erdi. Tedesco'yu çoğu zaman Duran'la başlamadığı için eleştiriyorum. Ancak dün akşam şunu söyleyebilirim. Sanki hala fiziksel olarak yetersiz durumda. Bir santrforun; dinç savunmayla, yorgun savunmaya karşı performansı epey farkediyor. Bu durum Duran'da çok fark ediliyor. Sanki sonradan oyuna dahil olması daha iyi olacak gibi. Fiziksel performansı için söylüyorum tabii. Yarın iyi bir yüklemeyle bambaşka bir Duran izleyebiliriz.
İlk yarıları çok fazla çöpe atan bir Tedesco var. Devre arasına ya mağlup ya da berabere giriyor. Acaba rakip analiziyle ilgili bir hata mı var? Tamam ikinci yarılarda birçok maç çözüldü. Ama bu rezil hakemler varken F.Bahçe için her dakikanın büyük anlamı var. Dün maçı çevirdin, bugün çevirdin, yarın çeviremediğin de ne yapacaksın? Güçlü başlangıçlarla kazanılan maç sonradan çevrilenlerden daha değerli. Dün gece özelinde en çok kızdığım oyuncu En-Nesyri… Maç 1-0'ken karşı karşıya pozisyonda Nene'ye pas vermeyip takımının işi bitirmesini engelledi. Senin golcü bencilliğin Fenerbahçe'nin 2 puanı kaybetmesine neden oldu. Başlarım golcü artistliğine! Fenerbahçe teknik heyeti ve futbolcuları yaptıkları hatalarla 1 puana razı oldu. Ama helalinden bir 1 puan. Analarının ak sütü gibi…