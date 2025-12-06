PODCAST CANLI YAYIN

Eve 'Pire's... Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın 1 milyon euroluk isteği!

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çifti, Yunanistan’a çabuk alıştı. Ünlü çift Pire’de oturdukları 1 milyon Euro değerindeki deniz manzaralı evi satın almak istiyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Eve 'Pire's... Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın 1 milyon euroluk isteği!

Mayıs 2024'te ani bir kararla nikah masasına oturan Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çifti, herkesi şaşırtmıştı. Sürpriz nikahtan aylar sonra bebek müjdesi veren Pamuk, 29 Ocak 2025'te anne olmuştu. Bir oğulları olan ünlü çift, bebeklerine Mylan adını vermişti.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çifti (instagram)Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çifti (instagram)

Evliliğin hemen ardından Fransa'nın Lille takımından Yunanistan'ın Olympiakos kulübüne transfer olan Yazıcı, ailesiyle birlikte Pire'ye yerleşmişti. Yaklaşık 1.5 yıldır hayatlarını bu liman şehrinde sürdüren çift, buraya kolay uyum sağladı. Sakin bir hayat tercih eden ve minik bebeklerini burada büyütmek isteyen Yazıcı ailesi, bunun için de kolları sıvadı.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çifti (instagram)Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çifti (instagram)

DENİZ MANZARALI...
Olympiakos ile uzun süreli bir sözleşmesi bulunan Yusuf Yazıcı'nın, eşi Melisa Aslı Pamuk'un da isteğiyle oturdukları evi almaya sıcak baktığı öğrenildi. Yunanistan'ın elit kesiminin bulunduğu Pire'de ultra lüks, deniz manzaralı bir evde yaşayan çift, bu ev için ise hatrı sayılır bir parayı gözden çıkarmak zorunda kalacak.

Yusuf Yazıcı ve bebeği (instagram)Yusuf Yazıcı ve bebeği (instagram)

Oturdukları bölgede aynı manzaraya sahip evlerin yaklaşık 1 milyon Euro değerinde olduğunu varsayarsak, çift bu rakamları ödeyecek gibi duruyor. Çift, geçtiğimiz dönemde de Fransa'nın Nice şehrinden 1.5 milyon Dolar'a ev almıştı. Pamuk, evinin terasından sık sık paylaşım yapıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan imzaladı! Bakanlık ve kurumlara önemli atamalar Resmi Gazete'de
Tarihi rapor bitmek üzere... Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor!
Memur-emekli zammına enflasyon formülü! Kim yüzde kaç alacak?
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye kadın hakları tepkisi: Başörtüsü yasağını nasıl unuturuz
Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte gözaltına alınan futbolcu ve yöneticiler listesi | Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı...
Tarihin en büyük yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Mahkemeden Ekrem İmamoğlu kararı
Jandarma’dan spikerlere uyuşturucu operasyonu: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...
Evli işadamına Rus oyuncu sevgiliden şantaj
Aslan zirvede hata yapmadı! Galatasaray - Samsunspor: 3-2 | MAÇ SONUCU
Barrack'ta S-400 sancısı! F-35 için tarih verdi "Türkiye yakında alacak" dedi
Rayiç bedel iki katı geçmeyecek: Emlak vergisine üst sınır
"Kadın elinin değdiği yerde huzur olur" | Başkan Erdoğan'dan program öncesi stantlara ziyaret
2026 Dünya Kupası grupları belli oldu! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
Epstein’ın pedofili adası ilk kez fotoğraflandı sapkınlık ortaya çıktı! Dişçi koltuğunun sırrı ne?
Domenico Tedesco'dan forvet tercihi! Youssef En-Nesyri mi Jhon Duran mı?
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İlk hafta derbi heyecanı
Komisyonda İmralı notları okundu... Kilit mesele Suriye konusu! Elebaşı Abdullah Öcalan ne dedi?
Fenerbahçe'den çifte transfer!
Adliye soygununda çete iddiası! İfadeler ortaya çıktı: İngiltere'ye gitmeden önce sosyal medya hesaplarını kapattı
Barzaniler kıvırıyor... "Maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler ortaya çıktı"