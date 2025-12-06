Mayıs 2024'te ani bir kararla nikah masasına oturan Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çifti, herkesi şaşırtmıştı. Sürpriz nikahtan aylar sonra bebek müjdesi veren Pamuk, 29 Ocak 2025'te anne olmuştu. Bir oğulları olan ünlü çift, bebeklerine Mylan adını vermişti.

Evliliğin hemen ardından Fransa'nın Lille takımından Yunanistan'ın Olympiakos kulübüne transfer olan Yazıcı, ailesiyle birlikte Pire'ye yerleşmişti. Yaklaşık 1.5 yıldır hayatlarını bu liman şehrinde sürdüren çift, buraya kolay uyum sağladı. Sakin bir hayat tercih eden ve minik bebeklerini burada büyütmek isteyen Yazıcı ailesi, bunun için de kolları sıvadı.

DENİZ MANZARALI...

Olympiakos ile uzun süreli bir sözleşmesi bulunan Yusuf Yazıcı'nın, eşi Melisa Aslı Pamuk'un da isteğiyle oturdukları evi almaya sıcak baktığı öğrenildi. Yunanistan'ın elit kesiminin bulunduğu Pire'de ultra lüks, deniz manzaralı bir evde yaşayan çift, bu ev için ise hatrı sayılır bir parayı gözden çıkarmak zorunda kalacak.

Yusuf Yazıcı ve bebeği (instagram)

Oturdukları bölgede aynı manzaraya sahip evlerin yaklaşık 1 milyon Euro değerinde olduğunu varsayarsak, çift bu rakamları ödeyecek gibi duruyor. Çift, geçtiğimiz dönemde de Fransa'nın Nice şehrinden 1.5 milyon Dolar'a ev almıştı. Pamuk, evinin terasından sık sık paylaşım yapıyor.